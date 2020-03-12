Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Все, кто обвиняет меня в брехне - агенты (с)
Ты сбрехал о том, что Зеленский выдал Сивохе мандат.
Я не сбрехал, а предположил. А ты приписал мне лишнее и обвинил во лжи. Это достойно только одного определения для тебя - крысенок!
zРадио написав:Тут будивельник затеял очень манипулятивный спор, что, мол, СНБО - это Данилов, а не Сивохо. Так вот это чушь собачья! СНБО - коллегиальный орган, возглавляемый Президентом, поэтому если у Сивохо был мандат Зеленского на проведение этого мероприятия, значит это и есть позиция СНБО!
ОАСК зупинив дію рішення КМР щодо відзначення пам’ятних дат та ювілеїв Уласа Самчука, Андрія Мельника та інших 12.03.2020 року
Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалив задовольнити заяву про забезпечення позову, подану Андрієм Портновим, і зупинив дію Рішення Київської міської ради в частині відзначення у 2020 році пам’ятних дат ювілеїв деяких особистостей, зокрема, Василя Галаси, Василя Сидора, Уласа Самчука та інших.
ОАСК вважає обґрунтованою вимогу Андрія Портнова про зупинення дії даного Рішення КМР (в частині), зважаючи на наявні ознаки очевидної його протиправності, у зв’язку з порушенням Київською міською радою процедури розробки та прийняття оскаржуваного Рішення.
Водночас, в ухвалі суду зазначено, що в даному випадку застосування заходів забезпечення адміністративного позову спрямоване виключно на збереження існуючого становища до розгляду справи по суті заявлених вимог, встановлення їх обґрунтованості.
Зазначимо, сьогодні, 12 березня суд зупинив Рішення Київської міської ради, датоване 27 лютого 2020 року «Про відзначення на території Києва пам’ятних дат та ювілеїв у 2020 році» в частині відзначення на території Києва у 2020 році пам’ятних дат ювілеїв наступних особистостей, а саме: 130 років з часу народження Івана Полтаця-Остряниці, військового діяча, полковника Армії Української Держави; 6 лютого – 100 років з дня народження Василя Левковича, військового діяча, полковника УПА; 20 лютого 115 років з дня народження Уласа Самчука, письменника публіциста, журналіста; 24 лютого – 110 років з дня народження Василя Сидора, військового та політичного діяча, полковника УПА; 5 травня – 120 років з дня народження Володимира Кубійовича, вченого, історика географа, енциклопедиста, громадського та політичного діяча, організатора та головного редактора «Енциклопедії українознавства»; 12 листопада – 100 років з дня народження Василя Галаси, політичного та військового діяча, полковника УПА; 12 грудня – 130 років з дня народження Андрій Мельника, політичного та військового діяча, голови Проводу Організації українських націоналістів.