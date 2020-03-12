Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:budivelnik тут пару часов назад утверждал, что экстремисты - это факелы всего 1 раз в год во Львове...
Дурнику У Львові раз в рік палять ті кого подібні до тебе називають екстремістами..а саме симпатики пана Бандери... При чому ти памятаєш що кожного року кожен поважаючий себе кацап піднімає чарку в честь народження цієї славетної людини.... А от сьогодні підсрачника сивохо чи факели в Дніпрі-давали/палили ті кого ти називаєш меншістю... Тільки от в мене запитання а чого ж твоя більшість ніяк не може навіть від підсрачника захистити? а меншість твоїх хазяїв під лавки порозганяла?
Frant написав:Він регулярно бреше, цей адепт "руського міра".
Извинись, адепт глупости! Один лжец кинул вброс, второй - повторил. Так и работает пропаганда...
zРадио написав:Тут будивельник затеял очень манипулятивный спор, что, мол, СНБО - это Данилов, а не Сивохо. Так вот это чушь собачья! СНБО - коллегиальный орган, возглавляемый Президентом, поэтому если у Сивохо был мандат Зеленского на проведение этого мероприятия, значит это и есть позиция СНБО!
PS: нет на форуме большего адепта русского мира, чем Frant - этот вообще призывал отказываться от государственности в надежде на снисхождение путина. Фу... Аж до рвотных позывов!
троє з шести - вже проявились... Завтра на чергування зайде наступна трійка... ПС Я думав у фсб хоч трохи розумніші...але вони діють по руССофашиському принципу..баби еще нарожают...і палять своїх по чорному.
В фсб тупые, но Вы ещё тупее-то ... со своими такими *списками* в адрес форумчан, которые с Вашей глупостью не согласны.
Свою уверенность об агентах проявляйте не здесь на форуме голословно, а у доктора или в СБУ. Там эту уверенность (а точнее ложь и клевету) очень легко и быстро развеют. Может и успокоетесь Хотя глупость и тупость не лечатся. Но хоть глупо-тупо клеветать прекратите.
троє з шести - вже проявились... Завтра на чергування зайде наступна трійка... ПС Я думав у фсб хоч трохи розумніші...але вони діють по руССофашиському принципу..баби еще нарожают...і палять своїх по чорному.
В фсб тупые, но Вы ещё тупее-то ... со своими такими *списками* в адрес форумчан, которые с Вашей глупостью не согласны.
Свою уверенность об агентах проявляйте не здесь на форуме голословно, а у доктора или в СБУ. Там эту уверенность (а точнее ложь и клевету) очень легко и быстро развеют. Может и успокоетесь Хотя глупость и тупость не лечатся. Но хоть глупо-тупо клеветать прекратите.
Останніх три місяці, я про військового пенсіонера-не згадував.Він в мене в списках совкофілів(разом з Ладом)... Але якщо пердак горить...то можу перенести його в список ольгінців...Недарма ж кажуть На ольгінцю-пердак димить, навіть коли про нього не згадують...
budivelnik написав:троє з шести - вже проявились... Завтра на чергування зайде наступна трійка... ПС Я думав у фсб хоч трохи розумніші...але вони діють по руССофашиському принципу..баби еще нарожают...і палять своїх по чорному.
В фсб тупые, но Вы ещё тупее-то ... со своими такими *списками* в адрес форумчан, которые с Вашей глупостью не согласны.
Свою уверенность об агентах проявляйте не здесь на форуме голословно, а у доктора или в СБУ. Там эту уверенность (а точнее ложь и клевету) очень легко и быстро развеют. Может и успокоетесь Хотя глупость и тупость не лечатся. Но хоть глупо-тупо клеветать прекратите.
Останніх три місяці, я про військового пенсіонера-не згадував.Він в мене в списках совкофілів(разом з Ладом)... Але якщо пердак горить...то можу перенести його в список ольгінців...Недарма ж кажуть На ольгінцю-пердак димить, навіть коли про нього не згадують...
С личным -- со списками-ольгинцами и пердаками в СБУ и к доктору. Обязаны будут принять даже с жирным шрифтом. А здесь форум-то ведь.
Зрадник України не Порох ,а Зе Енд. Це вже всім ясно. Хто міністр економіки?? В світі криза,а його немає. Дурбецел мовчить бо людям він тільки зі сцени щось може ляпнити. А розуму хватає щоб красти безбожно. Така реальність.