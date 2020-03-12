RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5762576357645765
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:50

  pesikot написав:
  zРадио написав:Все, кто обвиняет меня в брехне - агенты (с)

Ты сбрехал о том, что Зеленский выдал Сивохе мандат.

Він регулярно бреше, цей адепт "руського міра".
_____

Сивуху назвали "ватним клоуном".
Це правда, на жаль.

https://censor.net.ua/news/3180925/sivo ... oun_imeesh
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21083
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1173 раз.
Подякували: 2170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:52

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:budivelnik тут пару часов назад утверждал, что экстремисты - это факелы всего 1 раз в год во Львове...
Дурнику
У Львові раз в рік палять ті кого подібні до тебе називають екстремістами..а саме симпатики пана Бандери...
При чому ти памятаєш що кожного року кожен поважаючий себе кацап піднімає чарку в честь народження цієї славетної людини....
А от сьогодні підсрачника сивохо чи факели в Дніпрі-давали/палили ті кого ти називаєш меншістю...
Тільки от в мене запитання
а чого ж твоя більшість ніяк не може навіть від підсрачника захистити? а меншість твоїх хазяїв під лавки порозганяла?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22306
З нами з: 15.01.09
Подякував: 163 раз.
Подякували: 2273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:53


  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-03-12

8) Петру Порошенко в пятницу могут вручить подозрение. Следователи будут требовать его ареста

Зображення
  pesikot написав:WTF ???

9) Порошенко покинул Украину и не придет завтра на допрос в ГБР
На пятницу, 13 марта, Петра Порошенко ждут в ГБР на очередной допрос. Однако его защита предупредила следователей Бюро о том, что экс-президент не явится, так как его нет в Украине.

  pesikot написав:Он непроходимо тупой
Аlександр
 
Повідомлень: 3448
З нами з: 10.04.08
Подякував: 115 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:58

  Frant написав:Він регулярно бреше, цей адепт "руського міра".


Извинись, адепт глупости! Один лжец кинул вброс, второй - повторил. Так и работает пропаганда...
  zРадио написав:Тут будивельник затеял очень манипулятивный спор, что, мол, СНБО - это Данилов, а не Сивохо. Так вот это чушь собачья! СНБО - коллегиальный орган, возглавляемый Президентом, поэтому если у Сивохо был мандат Зеленского на проведение этого мероприятия, значит это и есть позиция СНБО!


PS: нет на форуме большего адепта русского мира, чем Frant - этот вообще призывал отказываться от государственности в надежде на снисхождение путина. Фу... Аж до рвотных позывов!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5187
З нами з: 02.05.18
Подякував: 949 раз.
Подякували: 2107 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:02

  lapay написав:yanyura
Відмінив по процедурі, а не по суті. Приймуть по новій, якщо захочуть.


Что-то порохоботы, у которых ты это вычитал на ФБ, напутали... по одной половине списка Киеврады решения суда нет, по второй - есть. Соответственно, решение по сути, а не процедуре!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5187
З нами з: 02.05.18
Подякував: 949 раз.
Подякували: 2107 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:17

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Одного беспокоят агенты
троє з шести - вже проявились...
Завтра на чергування зайде наступна трійка...
ПС
Я думав у фсб хоч трохи розумніші...але вони діють по руССофашиському принципу..баби еще нарожают...і палять своїх по чорному.

В фсб тупые, но Вы ещё тупее-то ... со своими такими *списками* в адрес форумчан, которые с Вашей глупостью не согласны.

Свою уверенность об агентах проявляйте не здесь на форуме голословно, а у доктора или в СБУ.
Там эту уверенность (а точнее ложь и клевету) очень легко и быстро развеют.
Может и успокоетесь :lol:
Хотя глупость и тупость не лечатся.
Но хоть глупо-тупо клеветать прекратите.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23161
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1888 раз.
Подякували: 3235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:22

  Аlександр написав:9) Порошенко покинул Украину и не придет завтра на допрос в ГБР
На пятницу, 13 марта, Петра Порошенко ждут в ГБР на очередной допрос. Однако его защита предупредила следователей Бюро о том, что экс-президент не явится, так как его нет в Украине.

Он на это намекал раньше:
9 Марта 2020
Пятый президент Петр Порошенко оригинально почтил память Тараса Шевченко в день 206 годовщины со дня рождения великого украинского поэта сегодня, 9 марта

Соответствующее фото Порошенко обнародовал в Facebook, передает "ДС".

Он сфотографировался в футболке с известной цитатой из произведения Шевченко и забавным принтом.

Также пятый президент Украины в своем сообщении процитировал строки из стихотворения поэта "Мені однаково".

Та не однаково мені,
Як Україну злії люде
Присплять, лукаві, і в огні
Її, окраденую, збудять...
Ох, не однаково мені.

https://www.dsnews.ua/society/poroshenk ... 2020085300

А этот стих начинается словами
Мені однаково, чи буду
Я жить в Україні, чи ні.

http://poetyka.uazone.net/kobzar/meni_odnakovo.html
yanyura
 
Повідомлень: 5388
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1779 раз.
Подякували: 1238 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:22

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Одного беспокоят агенты
троє з шести - вже проявились...
Завтра на чергування зайде наступна трійка...
ПС
Я думав у фсб хоч трохи розумніші...але вони діють по руССофашиському принципу..баби еще нарожают...і палять своїх по чорному.
В фсб тупые, но Вы ещё тупее-то ... со своими такими *списками* в адрес форумчан, которые с Вашей глупостью не согласны.

Свою уверенность об агентах проявляйте не здесь на форуме голословно, а у доктора или в СБУ.
Там эту уверенность (а точнее ложь и клевету) очень легко и быстро развеют.
Может и успокоетесь :lol:
Хотя глупость и тупость не лечатся.
Но хоть глупо-тупо клеветать прекратите.
Останніх три місяці, я про військового пенсіонера-не згадував.Він в мене в списках совкофілів(разом з Ладом)...
Але якщо пердак горить...то можу перенести його в список ольгінців...Недарма ж кажуть
На ольгінцю-пердак димить, навіть коли про нього не згадують...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22306
З нами з: 15.01.09
Подякував: 163 раз.
Подякували: 2273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:28

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:троє з шести - вже проявились...
Завтра на чергування зайде наступна трійка...
ПС
Я думав у фсб хоч трохи розумніші...але вони діють по руССофашиському принципу..баби еще нарожают...і палять своїх по чорному.
В фсб тупые, но Вы ещё тупее-то ... со своими такими *списками* в адрес форумчан, которые с Вашей глупостью не согласны.

Свою уверенность об агентах проявляйте не здесь на форуме голословно, а у доктора или в СБУ.
Там эту уверенность (а точнее ложь и клевету) очень легко и быстро развеют.
Может и успокоетесь :lol:
Хотя глупость и тупость не лечатся.
Но хоть глупо-тупо клеветать прекратите.
Останніх три місяці, я про військового пенсіонера-не згадував.Він в мене в списках совкофілів(разом з Ладом)...
Але якщо пердак горить...то можу перенести його в список ольгінців...Недарма ж кажуть
На ольгінцю-пердак димить, навіть коли про нього не згадують...

С личным -- со списками-ольгинцами и пердаками в СБУ и к доктору. Обязаны будут принять даже с жирным шрифтом.
А здесь форум-то ведь.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23161
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1888 раз.
Подякували: 3235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:11

Зрадник України не Порох ,а Зе Енд.
Це вже всім ясно.
Хто міністр економіки?? В світі криза,а його немає. Дурбецел мовчить бо людям він тільки зі сцени щось може ляпнити. А розуму хватає щоб красти безбожно.
Така реальність.
Ethereum
 
Повідомлень: 1087
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5762576357645765
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (17742)
12.03.2020 23:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.