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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5763576457655766
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:27

Факт отримання ватним клоуном добрячого підсрачника - наводить на думку, що ватній зеКоманді пора збиратись з речами на вихід.
Як вчили мене колись в армії "Один удар табуреткою по голові замінює 100 годин політроботи".

До речі, пора виводити ватного клоуна з складу РНБО з причини профнепридатності і тупості:

https://uainfo.org/blognews/1584036127- ... nnuyu.html
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:36

  lapay написав:
  zРадио написав:Поэтому характеристику Сивохо дать могу лишь следующую - точно не ксенофоб, а патриот, или нет - не знаю.

Ватна підкладка на каптані Зеленського.

Ватного Зеленського
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:12

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:В фсб тупые, но Вы ещё тупее-то ... со своими такими *списками* в адрес форумчан, которые с Вашей глупостью не согласны.

Свою уверенность об агентах проявляйте не здесь на форуме голословно, а у доктора или в СБУ.
Там эту уверенность (а точнее ложь и клевету) очень легко и быстро развеют.
Может и успокоетесь :lol:
Хотя глупость и тупость не лечатся.
Но хоть глупо-тупо клеветать прекратите.
Останніх три місяці, я про військового пенсіонера-не згадував.Він в мене в списках совкофілів(разом з Ладом)...
Але якщо пердак горить...то можу перенести його в список ольгінців...Недарма ж кажуть
На ольгінцю-пердак димить, навіть коли про нього не згадують...
С личным -- со списками-ольгинцами и пердаками в СБУ и к доктору. Обязаны будут принять даже с жирным шрифтом.
А здесь форум-то ведь.
1 Я маю право на особисті списки особливо коли вони в мене в голові і я їх зайвий раз не оприлюднюю
2 Не будеш казати що мені робити - я промовчу куди тобі йти
3 Я тебе не згадував-ти здурі ввязався
Що я маю думати?
Залишати тебе в списку корисних ідіотів -твоя поведінка дуже схожа до їх
чи перенести в список проплачених ольгінців-ти ж сам почав виступати-а значить навіть тобі ясно що твоя поведінка дуже нагадує поведінку проплачених
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 13 бер, 2020 00:31, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:22

  budivelnik написав:1 Я маю право на особисті списки
2 Не будеш казати що мені робити - я промовчу куди тобі йти
3 Я тебе не згадував-ти здурі ввязався
Що я маю думати?
Залишати тебе в списку корисних ідіочтів -твоя поведінка дуже схожа до їх
чи перенести в список проплачених ольгінців-ти ж сам почав виступати-а значить навіть тобі ясно що твоя поведінка дуже нагадує поведінку проплачених


У budivelnik-а свой собственный Миротворец :mrgreen: Похоже, наш ларечник сильно много о себе намнил. А между тем, лучше бы посмотрел, у скольких форумчан он находится в черном списке за вранье, хамство, провоцирование срача и тупость!
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:33

  zРадио написав:
  budivelnik написав:1 Я маю право на особисті списки
2 Не будеш казати що мені робити - я промовчу куди тобі йти
3 Я тебе не згадував-ти здурі ввязався
Що я маю думати?
Залишати тебе в списку корисних ідіочтів -твоя поведінка дуже схожа до їх
чи перенести в список проплачених ольгінців-ти ж сам почав виступати-а значить навіть тобі ясно що твоя поведінка дуже нагадує поведінку проплачених
У budivelnik-а свой собственный Миротворец :mrgreen: Похоже, наш ларечник сильно много о себе намнил. А между тем, лучше бы посмотрел, у скольких форумчан он находится в черном списке за вранье, хамство, провоцирование срача и тупость!
1 Я не маю можливості це побачити ,так як ця інформація не доступна
2 Якби я це бачив - чіткіше б розумів ситуацію в Державі
3 Якщо розумний в чорному списку дурня - то розумному це не зашкодить - дурневі не допоможе

ПС
Про торгівлю
Одну точку здав в оренду, на другій працює молодший,правда поки що під моїм наглядом ,але думаю за рік надолужить..
Тепер я поважний рантьє...а тобі до подібного статусу як до неба.
Тим більше що на дописах з ольгіно можна тільки геморой заробити(приклад сивохо тобі в допомогу)
Зображення
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:07

budivelnik

Взрослый мужчина, а ведешь себя как школота прыщавая! Я тебе много раз уже повторял - мы с тобой в разных лигах. Я управляю чужим, но огромным бизнесом, ты - своим, но местечковым. И в моем положении есть свои pros & cons, и в твоем.

А что касается комментария о незнании форумчан, у которых ты забанен - некоторые даже в подписи оставляют, так ты их достал!
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:36

Народ, предлагаю умным людям пару дней помолчать. Пусть поговорят "патриоты". Вчера было очень прикольно читать форум. Немного помешал единственный пост yanyura. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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