Як вчили мене колись в армії "Один удар табуреткою по голові замінює 100 годин політроботи".
До речі, пора виводити ватного клоуна з складу РНБО з причини профнепридатності і тупості:
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 12 бер, 2020 23:27
Факт отримання ватним клоуном добрячого підсрачника - наводить на думку, що ватній зеКоманді пора збиратись з речами на вихід.
Як вчили мене колись в армії "Один удар табуреткою по голові замінює 100 годин політроботи".
До речі, пора виводити ватного клоуна з складу РНБО з причини профнепридатності і тупості:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 12 бер, 2020 23:36
Ватного Зеленського
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:12
1 Я маю право на особисті списки особливо коли вони в мене в голові і я їх зайвий раз не оприлюднюю
2 Не будеш казати що мені робити - я промовчу куди тобі йти
3 Я тебе не згадував-ти здурі ввязався
Що я маю думати?
Залишати тебе в списку корисних ідіотів -твоя поведінка дуже схожа до їх
чи перенести в список проплачених ольгінців-ти ж сам почав виступати-а значить навіть тобі ясно що твоя поведінка дуже нагадує поведінку проплачених
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 13 бер, 2020 00:31, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:22
У budivelnik-а свой собственный Миротворец Похоже, наш ларечник сильно много о себе намнил. А между тем, лучше бы посмотрел, у скольких форумчан он находится в черном списке за вранье, хамство, провоцирование срача и тупость!
Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:33
1 Я не маю можливості це побачити ,так як ця інформація не доступна
2 Якби я це бачив - чіткіше б розумів ситуацію в Державі
3 Якщо розумний в чорному списку дурня - то розумному це не зашкодить - дурневі не допоможе
ПС
Про торгівлю
Одну точку здав в оренду, на другій працює молодший,правда поки що під моїм наглядом ,але думаю за рік надолужить..
Тепер я поважний рантьє...а тобі до подібного статусу як до неба.
Тим більше що на дописах з ольгіно можна тільки геморой заробити(приклад сивохо тобі в допомогу)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:07
budivelnik
Взрослый мужчина, а ведешь себя как школота прыщавая! Я тебе много раз уже повторял - мы с тобой в разных лигах. Я управляю чужим, но огромным бизнесом, ты - своим, но местечковым. И в моем положении есть свои pros & cons, и в твоем.
А что касается комментария о незнании форумчан, у которых ты забанен - некоторые даже в подписи оставляют, так ты их достал!
Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:36
Народ, предлагаю умным людям пару дней помолчать. Пусть поговорят "патриоты". Вчера было очень прикольно читать форум. Немного помешал единственный пост yanyura.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 02:39
Для мене основне не те чим керуєш - а те що з того отримуєш
Я можу продавати насіння на базарі,але якщо в результаті в мене дохід вищий - значить моє насіння більш важливе для населення ніж чиїсь захмарні амбіції.
Якби у нас кожен працював на власний результат і не звинувачував у своїх негараздах інших - толку було б на порядок більше.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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