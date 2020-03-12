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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5763576457655766 Додано: Чет 12 бер, 2020 23:27

Як вчили мене колись в армії "Один удар табуреткою по голові замінює 100 годин політроботи".



До речі, пора виводити ватного клоуна з складу РНБО з причини профнепридатності і тупості:



https://uainfo.org/blognews/1584036127- ... nnuyu.html Факт отримання ватним клоуном добрячого підсрачника - наводить на думку, що ватній зеКоманді пора збиратись з речами на вихід.Як вчили мене колись в армії "Один удар табуреткою по голові замінює 100 годин політроботи".До речі, пора виводити ватного клоуна з складу РНБО з причини профнепридатності і тупості: Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21087 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1173 раз. Подякували: 2170 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 бер, 2020 23:36 lapay написав: zРадио написав: Поэтому характеристику Сивохо дать могу лишь следующую - точно не ксенофоб, а патриот, или нет - не знаю. Поэтому характеристику Сивохо дать могу лишь следующую - точно не ксенофоб, а патриот, или нет - не знаю.

Ватна підкладка на каптані Зеленського. Ватна підкладка на каптані Зеленського.

Ватного Зеленського Ватного Зеленського Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21087 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1173 раз. Подякували: 2170 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:12 detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: В фсб тупые, но Вы ещё тупее-то ... со своими такими *списками* в адрес форумчан, которые с Вашей глупостью не согласны.



Свою уверенность об агентах проявляйте не здесь на форуме голословно, а у доктора или в СБУ.

Там эту уверенность (а точнее ложь и клевету) очень легко и быстро развеют.

Может и успокоетесь

Хотя глупость и тупость не лечатся.

Но хоть глупо-тупо клеветать прекратите. В фсб тупые, но Вы ещё тупее-то ... со своими такими *списками* в адрес форумчан, которые с Вашей глупостью не согласны.Свою уверенность об агентах проявляйте не здесь на форуме голословно, а у доктора или в СБУ.Там эту уверенность (а точнее ложь и клевету) очень легко и быстро развеют.Может и успокоетесьХотя глупость и тупость не лечатся.Но хоть глупо-тупо клеветать прекратите. Останніх три місяці, я про військового пенсіонера-не згадував.Він в мене в списках совкофілів(разом з Ладом)...

Але якщо пердак горить...то можу перенести його в список ольгінців...Недарма ж кажуть

На ольгінцю-пердак димить, навіть коли про нього не згадують... Останніх три місяці, я про військового пенсіонера-не згадував.Він в мене в списках совкофілів(разом з Ладом)...Але якщо пердак горить...то можу перенести його в список ольгінців...Недарма ж кажуть С личным -- со списками-ольгинцами и пердаками в СБУ и к доктору. Обязаны будут принять даже с жирным шрифтом.

А здесь форум-то ведь. С личным -- со списками-ольгинцами и пердаками в СБУ и к доктору. Обязаны будут принять даже с жирным шрифтом.А здесь форум-то ведь. 1 Я маю право на особисті списки особливо коли вони в мене в голові і я їх зайвий раз не оприлюднюю

2 Не будеш казати що мені робити - я промовчу куди тобі йти

3 Я тебе не згадував-ти здурі ввязався

Що я маю думати?

Залишати тебе в списку корисних ідіотів -твоя поведінка дуже схожа до їх

чи перенести в список проплачених ольгінців-ти ж сам почав виступати-а значить навіть тобі ясно що твоя поведінка дуже нагадує поведінку проплачених 1 Я маю право на особисті списки особливо коли вони в мене в голові і я їх зайвий раз не оприлюднюю2 Не будеш казати що мені робити - я промовчу куди тобі йти3 Я тебе не згадував-ти здурі ввязавсяЩо я маю думати?Залишати тебе в списку корисних ідіотів -твоя поведінка дуже схожа до їхчи перенести в список проплачених ольгінців-ти ж сам почав виступати-а значить навіть тобі ясно що твоя поведінка дуже нагадує поведінку проплачених Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 13 бер, 2020 00:31, всього редагувалось 1 раз. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22309 З нами з: 15.01.09 Подякував: 163 раз. Подякували: 2273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:22 budivelnik написав: 1 Я маю право на особисті списки

2 Не будеш казати що мені робити - я промовчу куди тобі йти

3 Я тебе не згадував-ти здурі ввязався

Що я маю думати?

Залишати тебе в списку корисних ідіочтів -твоя поведінка дуже схожа до їх

чи перенести в список проплачених ольгінців-ти ж сам почав виступати-а значить навіть тобі ясно що твоя поведінка дуже нагадує поведінку проплачених 1 Я маю право на особисті списки2 Не будеш казати що мені робити - я промовчу куди тобі йти3 Я тебе не згадував-ти здурі ввязавсяЩо я маю думати?Залишати тебе в списку корисних ідіочтів -твоя поведінка дуже схожа до їхчи перенести в список проплачених ольгінців-ти ж сам почав виступати-а значить навіть тобі ясно що твоя поведінка дуже нагадує поведінку проплачених



У budivelnik-а свой собственный Миротворец Похоже, наш ларечник сильно много о себе намнил. А между тем, лучше бы посмотрел, у скольких форумчан он находится в черном списке за вранье, хамство, провоцирование срача и тупость! -а свой собственный МиротворецПохоже, наш ларечник сильно много о себе намнил. А между тем, лучше бы посмотрел, у скольких форумчан он находится в черном списке за вранье, хамство, провоцирование срача и тупость! zРадио

Повідомлень: 5189 З нами з: 02.05.18 Подякував: 950 раз. Подякували: 2107 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:33 zРадио написав: budivelnik написав: 1 Я маю право на особисті списки

2 Не будеш казати що мені робити - я промовчу куди тобі йти

3 Я тебе не згадував-ти здурі ввязався

Що я маю думати?

Залишати тебе в списку корисних ідіочтів -твоя поведінка дуже схожа до їх

чи перенести в список проплачених ольгінців-ти ж сам почав виступати-а значить навіть тобі ясно що твоя поведінка дуже нагадує поведінку проплачених 1 Я маю право на особисті списки2 Не будеш казати що мені робити - я промовчу куди тобі йти3 Я тебе не згадував-ти здурі ввязавсяЩо я маю думати?Залишати тебе в списку корисних ідіочтів -твоя поведінка дуже схожа до їхчи перенести в список проплачених ольгінців-ти ж сам почав виступати-а значить навіть тобі ясно що твоя поведінка дуже нагадує поведінку проплачених У budivelnik-а свой собственный Миротворец Похоже, наш ларечник сильно много о себе намнил. А между тем, лучше бы посмотрел, у скольких форумчан он находится в черном списке за вранье, хамство, провоцирование срача и тупость! -а свой собственный МиротворецПохоже, наш ларечник сильно много о себе намнил. А между тем, лучше бы посмотрел, у скольких форумчан он находится в черном списке за вранье, хамство, провоцирование срача и тупость! 1 Я не маю можливості це побачити ,так як ця інформація не доступна

2 Якби я це бачив - чіткіше б розумів ситуацію в Державі

3 Якщо розумний в чорному списку дурня - то розумному це не зашкодить - дурневі не допоможе



ПС

Про торгівлю

Одну точку здав в оренду, на другій працює молодший,правда поки що під моїм наглядом ,але думаю за рік надолужить..

Тепер я поважний рантьє...а тобі до подібного статусу як до неба.

Тим більше що на дописах з ольгіно можна тільки геморой заробити(приклад сивохо тобі в допомогу)

1 Я не маю можливості це побачити ,так як ця інформація не доступна2 Якби я це бачив - чіткіше б розумів ситуацію в Державі3 Якщо розумний в чорному списку дурня - то розумному це не зашкодить - дурневі не допоможеПСПро торгівлюОдну точку здав в оренду, на другій працює молодший,правда поки що під моїм наглядом ,але думаю за рік надолужить..Тепер я поважний рантьє...а тобі до подібного статусу як до неба.Тим більше що на дописах з ольгіно можна тільки геморой заробити(приклад сивохо тобі в допомогу) http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22309 З нами з: 15.01.09 Подякував: 163 раз. Подякували: 2273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:07 budivelnik



Взрослый мужчина, а ведешь себя как школота прыщавая! Я тебе много раз уже повторял - мы с тобой в разных лигах. Я управляю чужим, но огромным бизнесом, ты - своим, но местечковым. И в моем положении есть свои pros & cons, и в твоем.



А что касается комментария о незнании форумчан, у которых ты забанен - некоторые даже в подписи оставляют, так ты их достал! zРадио

Повідомлень: 5189 З нами з: 02.05.18 Подякував: 950 раз. Подякували: 2107 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2020 01:36 Народ, предлагаю умным людям пару дней помолчать. Пусть поговорят "патриоты". Вчера было очень прикольно читать форум. Немного помешал единственный пост yanyura. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15632 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4320 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2020 02:39 zРадио написав: Я управляю чужим, но огромным бизнесом Я управляю чужим, но огромным бизнесом Для мене основне не те чим керуєш - а те що з того отримуєш

Я можу продавати насіння на базарі,але якщо в результаті в мене дохід вищий - значить моє насіння більш важливе для населення ніж чиїсь захмарні амбіції.

Якби у нас кожен працював на власний результат і не звинувачував у своїх негараздах інших - толку було б на порядок більше. Для мене основне не те чим керуєш - а те що з того отримуєшЯ можу продавати насіння на базарі,але якщо в результаті в мене дохід вищий - значить моє насіння більш важливе для населення ніж чиїсь захмарні амбіції.Якби у нас кожен працював на власний результат і не звинувачував у своїх негараздах інших - толку було б на порядок більше. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22309 З нами з: 15.01.09 Подякував: 163 раз. Подякували: 2273 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5763576457655766 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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