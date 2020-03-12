Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:троє з шести - вже проявились... Завтра на чергування зайде наступна трійка... ПС Я думав у фсб хоч трохи розумніші...але вони діють по руССофашиському принципу..баби еще нарожают...і палять своїх по чорному.
В фсб тупые, но Вы ещё тупее-то ... со своими такими *списками* в адрес форумчан, которые с Вашей глупостью не согласны.
Свою уверенность об агентах проявляйте не здесь на форуме голословно, а у доктора или в СБУ. Там эту уверенность (а точнее ложь и клевету) очень легко и быстро развеют. Может и успокоетесь Хотя глупость и тупость не лечатся. Но хоть глупо-тупо клеветать прекратите.
Останніх три місяці, я про військового пенсіонера-не згадував.Він в мене в списках совкофілів(разом з Ладом)... Але якщо пердак горить...то можу перенести його в список ольгінців...Недарма ж кажуть На ольгінцю-пердак димить, навіть коли про нього не згадують...
С личным -- со списками-ольгинцами и пердаками в СБУ и к доктору. Обязаны будут принять даже с жирным шрифтом. А здесь форум-то ведь.
Зрадник України не Порох ,а Зе Енд. Це вже всім ясно. Хто міністр економіки?? В світі криза,а його немає. Дурбецел мовчить бо людям він тільки зі сцени щось може ляпнити. А розуму хватає щоб красти безбожно. Така реальність.
Факт отримання ватним клоуном добрячого підсрачника - наводить на думку, що ватній зеКоманді пора збиратись з речами на вихід. Як вчили мене колись в армії "Один удар табуреткою по голові замінює 100 годин політроботи".
До речі, пора виводити ватного клоуна з складу РНБО з причини профнепридатності і тупості:
detroytred написав:В фсб тупые, но Вы ещё тупее-то ... со своими такими *списками* в адрес форумчан, которые с Вашей глупостью не согласны.
Свою уверенность об агентах проявляйте не здесь на форуме голословно, а у доктора или в СБУ. Там эту уверенность (а точнее ложь и клевету) очень легко и быстро развеют. Может и успокоетесь Хотя глупость и тупость не лечатся. Но хоть глупо-тупо клеветать прекратите.
Останніх три місяці, я про військового пенсіонера-не згадував.Він в мене в списках совкофілів(разом з Ладом)... Але якщо пердак горить...то можу перенести його в список ольгінців...Недарма ж кажуть На ольгінцю-пердак димить, навіть коли про нього не згадують...
С личным -- со списками-ольгинцами и пердаками в СБУ и к доктору. Обязаны будут принять даже с жирным шрифтом. А здесь форум-то ведь.
1 Я маю право на особисті списки особливо коли вони в мене в голові і я їх зайвий раз не оприлюднюю 2 Не будеш казати що мені робити - я промовчу куди тобі йти 3 Я тебе не згадував-ти здурі ввязався Що я маю думати? Залишати тебе в списку корисних ідіотів -твоя поведінка дуже схожа до їх чи перенести в список проплачених ольгінців-ти ж сам почав виступати-а значить навіть тобі ясно що твоя поведінка дуже нагадує поведінку проплачених
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 13 бер, 2020 00:31, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:1 Я маю право на особисті списки 2 Не будеш казати що мені робити - я промовчу куди тобі йти 3 Я тебе не згадував-ти здурі ввязався Що я маю думати? Залишати тебе в списку корисних ідіочтів -твоя поведінка дуже схожа до їх чи перенести в список проплачених ольгінців-ти ж сам почав виступати-а значить навіть тобі ясно що твоя поведінка дуже нагадує поведінку проплачених
У budivelnik-а свой собственный Миротворец Похоже, наш ларечник сильно много о себе намнил. А между тем, лучше бы посмотрел, у скольких форумчан он находится в черном списке за вранье, хамство, провоцирование срача и тупость!
1 Я не маю можливості це побачити ,так як ця інформація не доступна 2 Якби я це бачив - чіткіше б розумів ситуацію в Державі 3 Якщо розумний в чорному списку дурня - то розумному це не зашкодить - дурневі не допоможе
ПС Про торгівлю Одну точку здав в оренду, на другій працює молодший,правда поки що під моїм наглядом ,але думаю за рік надолужить.. Тепер я поважний рантьє...а тобі до подібного статусу як до неба. Тим більше що на дописах з ольгіно можна тільки геморой заробити(приклад сивохо тобі в допомогу)
zРадио написав:Я управляю чужим, но огромным бизнесом
Для мене основне не те чим керуєш - а те що з того отримуєш Я можу продавати насіння на базарі,але якщо в результаті в мене дохід вищий - значить моє насіння більш важливе для населення ніж чиїсь захмарні амбіції. Якби у нас кожен працював на власний результат і не звинувачував у своїх негараздах інших - толку було б на порядок більше.