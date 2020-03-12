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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5763576457655766
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:32

  Ethereum написав:Зрадник України не Порох ,а Зе Енд.
Це вже всім ясно.
Хто міністр економіки?? В світі криза,а його немає. Дурбецел мовчить бо людям він тільки зі сцени щось може ляпнити. А розуму хватає щоб красти безбожно.
Така реальність.

Маємо ватного зеДента-малороса, який на всі поважні посади в державі розставив клоунів та невігласів.
Питання в тому, що укро-держава не витримає 4 роки його зеденства.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:53

  Frant написав:
  Ethereum написав:Зрадник України не Порох ,а Зе Енд.
Це вже всім ясно.
Хто міністр економіки?? В світі криза,а його немає. Дурбецел мовчить бо людям він тільки зі сцени щось може ляпнити. А розуму хватає щоб красти безбожно.
Така реальність.

Маємо ватного зеДента-малороса, який на всі поважні посади в державі розставив клоунів та невігласів.
Питання в тому, що укро-держава не витримає 4 роки його зеденства.


Маски хто продав ? Порох чи шестьора Зе нульового? Бєню хто назад привів,чиї літаки до сих пір літають? Відповідати буде і то думаю скоро за зраду України
Ethereum
 
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