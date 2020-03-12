Маємо ватного зеДента-малороса, який на всі поважні посади в державі розставив клоунів та невігласів.
Питання в тому, що укро-держава не витримає 4 роки його зеденства.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:32
Маємо ватного зеДента-малороса, який на всі поважні посади в державі розставив клоунів та невігласів.
Питання в тому, що укро-держава не витримає 4 роки його зеденства.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:53
Маски хто продав ? Порох чи шестьора Зе нульового? Бєню хто назад привів,чиї літаки до сих пір літають? Відповідати буде і то думаю скоро за зраду України
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