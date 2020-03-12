RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5762576357645765
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:27

Факт отримання ватним клоуном добрячого підсрачника - наводить на думку, що ватній зеКоманді пора збиратись з речами на вихід.
Як вчили мене колись в армії "Один удар табуреткою по голові замінює 100 годин політроботи".

До речі, пора виводити ватного клоуна з складу РНБО з причини профнепридатності і тупості:

https://uainfo.org/blognews/1584036127- ... nnuyu.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21086
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1173 раз.
Подякували: 2170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:36

  lapay написав:
  zРадио написав:Поэтому характеристику Сивохо дать могу лишь следующую - точно не ксенофоб, а патриот, или нет - не знаю.

Ватна підкладка на каптані Зеленського.

Ватного Зеленського
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21086
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1173 раз.
Подякували: 2170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:33

  zРадио написав:
  budivelnik написав:1 Я маю право на особисті списки
2 Не будеш казати що мені робити - я промовчу куди тобі йти
3 Я тебе не згадував-ти здурі ввязався
Що я маю думати?
Залишати тебе в списку корисних ідіочтів -твоя поведінка дуже схожа до їх
чи перенести в список проплачених ольгінців-ти ж сам почав виступати-а значить навіть тобі ясно що твоя поведінка дуже нагадує поведінку проплачених
У budivelnik-а свой собственный Миротворец :mrgreen: Похоже, наш ларечник сильно много о себе намнил. А между тем, лучше бы посмотрел, у скольких форумчан он находится в черном списке за вранье, хамство, провоцирование срача и тупость!
1 Я не маю можливості це побачити ,так як ця інформація не доступна
2 Якби я це бачив - чіткіше б розумів ситуацію в Державі
3 Якщо розумний в чорному списку дурня - то розумному це не зашкодить - дурневі не допоможе

ПС
Про торгівлю
Одну точку здав в оренду, на другій працює молодший,правда поки що під моїм наглядом ,але думаю за рік надолужить..
Тепер я поважний рантьє...а тобі до подібного статусу як до неба.
Тим більше що на дописах з ольгіно можна тільки геморой заробити(приклад сивохо тобі в допомогу)
Зображення
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22309
З нами з: 15.01.09
Подякував: 163 раз.
Подякували: 2273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 02:39

  zРадио написав:Я управляю чужим, но огромным бизнесом
Для мене основне не те чим керуєш - а те що з того отримуєш
Я можу продавати насіння на базарі,але якщо в результаті в мене дохід вищий - значить моє насіння більш важливе для населення ніж чиїсь захмарні амбіції.
Якби у нас кожен працював на власний результат і не звинувачував у своїх негараздах інших - толку було б на порядок більше.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22309
З нами з: 15.01.09
Подякував: 163 раз.
Подякували: 2273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 08:55

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Что-то порохоботы, у которых ты это вычитал на ФБ, напутали... по одной половине списка Киеврады решения суда нет, по второй - есть. Соответственно, решение по сути, а не процедуре!

Я фейсбук взагалі не читаю. В рішенні суду чорним по білому написано - по процедурі. Так що не фантазуй.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10181
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1119 раз.
Подякували: 1235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:32

  Ethereum написав:Зрадник України не Порох ,а Зе Енд.
Це вже всім ясно.
Хто міністр економіки?? В світі криза,а його немає. Дурбецел мовчить бо людям він тільки зі сцени щось може ляпнити. А розуму хватає щоб красти безбожно.
Така реальність.

Маємо ватного зеДента-малороса, який на всі поважні посади в державі розставив клоунів та невігласів.
Питання в тому, що укро-держава не витримає 4 роки його зеденства.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21086
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1173 раз.
Подякували: 2170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:53

  Frant написав:
  Ethereum написав:Зрадник України не Порох ,а Зе Енд.
Це вже всім ясно.
Хто міністр економіки?? В світі криза,а його немає. Дурбецел мовчить бо людям він тільки зі сцени щось може ляпнити. А розуму хватає щоб красти безбожно.
Така реальність.

Маємо ватного зеДента-малороса, який на всі поважні посади в державі розставив клоунів та невігласів.
Питання в тому, що укро-держава не витримає 4 роки його зеденства.


Маски хто продав ? Порох чи шестьора Зе нульового? Бєню хто назад привів,чиї літаки до сих пір літають? Відповідати буде і то думаю скоро за зраду України
Ethereum
 
Повідомлень: 1088
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:26

  Kudrjavuy написав:.....
Никого кроме этнических украинцев нельзя допускать до государственной Власти в Украине.(по моему это единственный коррупционный вопрос, что должен существовать во внутренней политике Украины, как основополагающий Принцип Национального Государства)
- Остальное бред от лукавого.



А как будете определять чистоту этничности украинцев?
Черепа измерять станете?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 2934
З нами з: 26.03.16
Подякував: 152 раз.
Подякували: 911 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:24

YKK
Русофіли не побачили,як ситуація поступово змінилась
1 В Україні кількість громадян які в графі національність писали - українець - завжди становило 65-75% ,але при цьому кількість тих хто використовував українську в побуті-була нижчою
2 В 2004 році ,вперше кількість проукраїнськи настроєних стала більшою від кількості проросійсько настроєних
3 В 2014 році росія, побачивши що повністю втрачає Україну - на нас напала...чим моментально зменшила кількість проросійськонастроєних на 30%.
4 Тепер коли глянути статистику-стає зрозуміло
а - кількість віруючих ПЦУ-60% ,кількість храмів ПЦУ-30% - питання на засипку - що з часом зміниться в релігійному питанні?
б - кількість називаючих себе українцями - 75% , кількість використовуючих україннську наприклад на цих сторінках - менше 50% - питання на засипку-як з часом зміниться використання мови?
5 А саме найстрашніщ для русофілів - це те,що Патріотом України - стало модно називатись...
Тому Зрадіо - називає себе Патріотом, при цьому використовує російську,гонить хвилю на наше керівництво і так далі...
Але якщо явний проплачений ворог-називає себе Патріотом - це говорить про те що кількість тих ,хто вважає що Україна йде в правильному напрямку - суттєво більша від кількості тих хто хоче затягнути нас в роССійське болото.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22309
З нами з: 15.01.09
Подякував: 163 раз.
Подякували: 2273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:31

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:А саме найстрашніщ для русофілів - це те,що Патріотом України - стало модно називатись...
Тому Зрадіо - називає себе Патріотом, при цьому використовує російську,гонить хвилю на наше керівництво і так далі...
Але якщо явний проплачений ворог-називає себе Патріотом - це говорить про те що кількість тих ,хто вважає що Україна йде в правильному напрямку - суттєво більша від кількості тих хто хоче затягнути нас в роССійське болото.

На Сході в Патріоти себе записують всі, хто платить податки. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10181
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1119 раз.
Подякували: 1235 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5762576357645765
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (82672)
13.03.2020 12:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.