Як вчили мене колись в армії "Один удар табуреткою по голові замінює 100 годин політроботи".
До речі, пора виводити ватного клоуна з складу РНБО з причини профнепридатності і тупості:
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 12 бер, 2020 23:27
Факт отримання ватним клоуном добрячого підсрачника - наводить на думку, що ватній зеКоманді пора збиратись з речами на вихід.
Як вчили мене колись в армії "Один удар табуреткою по голові замінює 100 годин політроботи".
До речі, пора виводити ватного клоуна з складу РНБО з причини профнепридатності і тупості:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 12 бер, 2020 23:36
Ватного Зеленського
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:33
1 Я не маю можливості це побачити ,так як ця інформація не доступна
2 Якби я це бачив - чіткіше б розумів ситуацію в Державі
3 Якщо розумний в чорному списку дурня - то розумному це не зашкодить - дурневі не допоможе
ПС
Про торгівлю
Одну точку здав в оренду, на другій працює молодший,правда поки що під моїм наглядом ,але думаю за рік надолужить..
Тепер я поважний рантьє...а тобі до подібного статусу як до неба.
Тим більше що на дописах з ольгіно можна тільки геморой заробити(приклад сивохо тобі в допомогу)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 13 бер, 2020 02:39
Для мене основне не те чим керуєш - а те що з того отримуєш
Я можу продавати насіння на базарі,але якщо в результаті в мене дохід вищий - значить моє насіння більш важливе для населення ніж чиїсь захмарні амбіції.
Якби у нас кожен працював на власний результат і не звинувачував у своїх негараздах інших - толку було б на порядок більше.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 13 бер, 2020 08:55
Re: Політичні дискусії
Я фейсбук взагалі не читаю. В рішенні суду чорним по білому написано - по процедурі. Так що не фантазуй.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:32
Маємо ватного зеДента-малороса, який на всі поважні посади в державі розставив клоунів та невігласів.
Питання в тому, що укро-держава не витримає 4 роки його зеденства.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:53
Маски хто продав ? Порох чи шестьора Зе нульового? Бєню хто назад привів,чиї літаки до сих пір літають? Відповідати буде і то думаю скоро за зраду України
Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:26
А как будете определять чистоту этничности украинцев?
Черепа измерять станете?
Теперь уже точно не вернусь
Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:24
YKK
Русофіли не побачили,як ситуація поступово змінилась
1 В Україні кількість громадян які в графі національність писали - українець - завжди становило 65-75% ,але при цьому кількість тих хто використовував українську в побуті-була нижчою
2 В 2004 році ,вперше кількість проукраїнськи настроєних стала більшою від кількості проросійсько настроєних
3 В 2014 році росія, побачивши що повністю втрачає Україну - на нас напала...чим моментально зменшила кількість проросійськонастроєних на 30%.
4 Тепер коли глянути статистику-стає зрозуміло
а - кількість віруючих ПЦУ-60% ,кількість храмів ПЦУ-30% - питання на засипку - що з часом зміниться в релігійному питанні?
б - кількість називаючих себе українцями - 75% , кількість використовуючих україннську наприклад на цих сторінках - менше 50% - питання на засипку-як з часом зміниться використання мови?
5 А саме найстрашніщ для русофілів - це те,що Патріотом України - стало модно називатись...
Тому Зрадіо - називає себе Патріотом, при цьому використовує російську,гонить хвилю на наше керівництво і так далі...
Але якщо явний проплачений ворог-називає себе Патріотом - це говорить про те що кількість тих ,хто вважає що Україна йде в правильному напрямку - суттєво більша від кількості тих хто хоче затягнути нас в роССійське болото.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:31
Re: Політичні дискусії
На Сході в Патріоти себе записують всі, хто платить податки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
|