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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5763576457655766
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:10

ТКГ договорилась о создании фиксирующего субъектность ОРДЛО органа.

https://zn.ua/POLITICS/novye-minskie-pr ... Mt49Zu3eHs
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:42

  19yuriy91 написав:ТКГ договорилась о создании фиксирующего субъектность ОРДЛО органа.

https://zn.ua/POLITICS/novye-minskie-pr ... Mt49Zu3eHs

Так зекоманда снимет с РФ всю ответственность за конфликт.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:50

  Schmit написав:
  19yuriy91 написав:ТКГ договорилась о создании фиксирующего субъектность ОРДЛО органа.

https://zn.ua/POLITICS/novye-minskie-pr ... Mt49Zu3eHs

Так зекоманда снимет с РФ всю ответственность за конфликт.


похоже на то
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:18

  detroytred написав:82% --- :lol: :lol: :lol:
Удивительные цифры:
https://hromadske.ua/ru/posts/75-ukrain ... siej-opros
75% украинцев считают, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский должен пойти на прямой диалог с РФ ради установления мира на Донбассе.

Такой диалог периодически ведется.
Ну и пусть себе ведется.
Более половины (55,4%) считают, что ради установления мира президент должен пойти на прямой диалог с руководителями так называемых «Л/ДНР», треть (32,7%) с этим не согласны, остальные (11,9%) — колеблются в ответе.

Это печально.
Значит, я и мои близкие - меньшинство. Что ж, мне недолго осталось, а младший сын, надеюсь, уедет, как и старший, из страны навсегда.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:34

  zРадио написав:Экстремисты сорвали саму презентацию платформы примирения, а вы фантазируете о голосовании Минских договоренностей в Раде...

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Чому бідний? - Тому що дурний
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