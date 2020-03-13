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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5764576557665767>
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:10

ТКГ договорилась о создании фиксирующего субъектность ОРДЛО органа.

https://zn.ua/POLITICS/novye-minskie-pr ... Mt49Zu3eHs
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:42

  19yuriy91 написав:ТКГ договорилась о создании фиксирующего субъектность ОРДЛО органа.

https://zn.ua/POLITICS/novye-minskie-pr ... Mt49Zu3eHs

Так зекоманда снимет с РФ всю ответственность за конфликт.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 13:50

  Schmit написав:
  19yuriy91 написав:ТКГ договорилась о создании фиксирующего субъектность ОРДЛО органа.

https://zn.ua/POLITICS/novye-minskie-pr ... Mt49Zu3eHs

Так зекоманда снимет с РФ всю ответственность за конфликт.


похоже на то
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:18

  detroytred написав:82% --- :lol: :lol: :lol:
Удивительные цифры:
https://hromadske.ua/ru/posts/75-ukrain ... siej-opros
75% украинцев считают, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский должен пойти на прямой диалог с РФ ради установления мира на Донбассе.

Такой диалог периодически ведется.
Ну и пусть себе ведется.
Более половины (55,4%) считают, что ради установления мира президент должен пойти на прямой диалог с руководителями так называемых «Л/ДНР», треть (32,7%) с этим не согласны, остальные (11,9%) — колеблются в ответе.

Это печально.
Значит, я и мои близкие - меньшинство. Что ж, мне недолго осталось, а младший сын, надеюсь, уедет, как и старший, из страны навсегда.
Чому бідний? - Тому що дурний
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:34

  zРадио написав:Экстремисты сорвали саму презентацию платформы примирения, а вы фантазируете о голосовании Минских договоренностей в Раде...

Зображення


Чому бідний? - Тому що дурний
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:48

  yanyura написав: Ответ на ваш вопрос находится в цитируемой вами ссылке:
Раніше у «Слузі народу» заявили, що візити Медведчука до Росії та переговори щодо обміну полоненими – державна зрада. Депутати хочуть розробити законопроект, який передбачатиме покарання за ведення переговорів від імені України неуповноваженими на те особами.
Нет Закона = нет наказания (открытия уголовного дела). Ну ладно, СН по какой-то причине не хочет подавать такой законопроект. Но почему молчит и не подает законопроект ПЕС?

Чтобы их 73% не назвали "разжигателями войны".
И зачем подавать заведомо непроходной законопроект?

Кстати, любопытный факт. Поздравлял свата с ДР, он с женой живет в Северодонецке, до пенсии были работягами со "Стирола" (или "Азота", не помню), клянет нынешнюю власть за "разведение войск", сказал, что "грохотать" стало гораздо чаще и ближе. И в конце разговора сказал, что они голосовали за Пороха.
Так всё-таки, кто же эти 73% ? Та самая "диктатура мелких лавочников" (с) - долярчиков, таксистов и бывших сов.инженеров (видимо, самая пострадавшая категория 90х)?
Чому бідний? - Тому що дурний
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:48

  Shram написав:Черепа измерять станете?


Возьмут пример с твоих уфимских коллег. Или ты смог все-таки в Питер переехать?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:54

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:ряда лиц, причастных к военным преступлениям (в т.ч. Холокосту)


О, критикус опять транслирует сюда рашкинскую пропаганду.

Расскажи, а когда советские начальники передавали немцам евреев - это не была причастность к Холокосту? Или по вашему в Холокосте виноваты только украинцы (и немножко немцы)?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:11

  19yuriy91 написав:ТКГ договорилась о создании фиксирующего субъектность ОРДЛО органа. https://zn.ua/POLITICS/novye-minskie-pr ... Mt49Zu3eHs

Остается только порадоваться, что теперь рядом с нами возникли две народные республики без алегархов и корррррупционеров, с демократически избранной властью и населенные братскими народами. С нетерпением ожидаем, когда же они вернутся в лоно безмерно любящей их Украины.
Чому бідний? - Тому що дурний
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:17

Ітогі подвєдьом. 2020-03-13

Ітогі подвєдьом. 2020-03-13

1) Первая смерть от коронавируса в Украине: умерла женщина из Житомирской области

Брифинг по итогам заседания СНБО относительно борьбы с коронавирусом

Украина через 48 часов закрывает границу для иностранцев на две недели

2) "Консультации" с боевиками. О чем договорились 11 марта в Минске – документ
"В состав Совета входят с правом решающего голоса 10 представителей от Украины, 10 представителей от отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, РФ, ФРГ, Франции (при согласии ОБСЕ, РФ, ФРГ, Франции)", - говорится в документе.

Таким образом, страна-оккупант Россия будет представлена на переговорной площадке не стороной конфликта, а "советником".

Вывод РФ, как стороны конфликта.
Прямые переговоры с ДНР и ЛНР. Субъектность ЛНР и ДНР.
Всё, как хочет нам навязать РФ.
И уже навязывает через Бубочку и Ермака.
Это прямая сдача интересов Украины

Вот где у нас истинные патриоты Украины, как они утверждают, ЛАД, zRadio ? Вообще никаких комментариев по этому поводу.

Решение о Консультативном совете не создает правового поля для признания боевиков - Ермак
Врёт, как дышит

Верните переговорщиков в рамки закона. Нардепы из СН обратились к Зеленскому
Нардепы из Слуги народа призвали президента Владимира Зеленского не создавать в Минске консультативный совет с представителями ОРДЛО

3) Заместитель главы Нацполиции обратился к Сивохо: у нас не "внутренний конфликт"
«Сергей Сивохо! Я в прошлом командир роты «Свитязь». Не поддерживаю действия радикально настроенных граждан Украины относительно вас. Этим действиям Нацполиция окажет правовую оценку. Но прошу вас, Сергей, услышьте украинцев. А тем более ветеранов войны с Россией. У нас война, а не внутренний конфликт. Ничего не перепутайте», – говорится в сообщении.

Впрочем, Сивохо был просто дымовой завесой, чтобы отвести внимание от документа, подписанного в Минске.

4) УЕФА официально приостановил Лигу чемпионов и Лигу Европы

Первая гонка сезона в Формуле-1 отменена из-за коронавируса: все подробности
Год будет тяжелый

5) Иран отказался передавать Украине "черные ящики" сбитого Boeing из-за коронавируса
Ну кто бы сомневался ...

6) Зеленский назначил заместительницей Ермака экс-министра соцполитики
Всё-таки переставляют кровати

7) Renault и Васадзе договариваются о сборке Lada на ЗАЗе. Теперь официально
В рамках тестовой сборки на линии ЗАЗа было выпущено несколько автомобилей марки Lada, а именно модели Vesta, Xray и Largus.

Это торговля на крови или уже нет ?
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 13 бер, 2020 18:20, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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