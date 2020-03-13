Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:17

"В состав Совета входят с правом решающего голоса 10 представителей от Украины, 10 представителей от отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, РФ, ФРГ, Франции (при согласии ОБСЕ, РФ, ФРГ, Франции)", - говорится в документе.



Таким образом, страна-оккупант Россия будет представлена на переговорной площадке не стороной конфликта, а "советником".

Нардепы из Слуги народа призвали президента Владимира Зеленского не создавать в Минске консультативный совет с представителями ОРДЛО

«Сергей Сивохо! Я в прошлом командир роты «Свитязь». Не поддерживаю действия радикально настроенных граждан Украины относительно вас. Этим действиям Нацполиция окажет правовую оценку. Но прошу вас, Сергей, услышьте украинцев. А тем более ветеранов войны с Россией. У нас война, а не внутренний конфликт. Ничего не перепутайте», – говорится в сообщении.

В рамках тестовой сборки на линии ЗАЗа было выпущено несколько автомобилей марки Lada, а именно модели Vesta, Xray и Largus.

Ітогі подвєдьом. 2020-03-13Вывод РФ, как стороны конфликта.Прямые переговоры с ДНР и ЛНР. Субъектность ЛНР и ДНР.Всё, как хочет нам навязать РФ.И уже навязывает через Бубочку и Ермака.Это прямая сдача интересов УкраиныВот где у нас истинные патриоты Украины, как они утверждают,? Вообще никаких комментариев по этому поводу.Врёт, как дышитВпрочем, Сивохо был просто дымовой завесой, чтобы отвести внимание от документа, подписанного в Минске.Год будет тяжелыйНу кто бы сомневался ...Всё-таки переставляют кроватиЭто торговля на крови или уже нет ?