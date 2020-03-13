Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Такой диалог периодически ведется. Ну и пусть себе ведется.
Более половины (55,4%) считают, что ради установления мира президент должен пойти на прямой диалог с руководителями так называемых «Л/ДНР», треть (32,7%) с этим не согласны, остальные (11,9%) — колеблются в ответе.
Это печально. Значит, я и мои близкие - меньшинство. Что ж, мне недолго осталось, а младший сын, надеюсь, уедет, как и старший, из страны навсегда.
yanyura написав: Ответ на ваш вопрос находится в цитируемой вами ссылке:
Раніше у «Слузі народу» заявили, що візити Медведчука до Росії та переговори щодо обміну полоненими – державна зрада. Депутати хочуть розробити законопроект, який передбачатиме покарання за ведення переговорів від імені України неуповноваженими на те особами.
Нет Закона = нет наказания (открытия уголовного дела). Ну ладно, СН по какой-то причине не хочет подавать такой законопроект. Но почему молчит и не подает законопроект ПЕС?
Чтобы их 73% не назвали "разжигателями войны". И зачем подавать заведомо непроходной законопроект?
Кстати, любопытный факт. Поздравлял свата с ДР, он с женой живет в Северодонецке, до пенсии были работягами со "Стирола" (или "Азота", не помню), клянет нынешнюю власть за "разведение войск", сказал, что "грохотать" стало гораздо чаще и ближе. И в конце разговора сказал, что они голосовали за Пороха. Так всё-таки, кто же эти 73% ? Та самая "диктатура мелких лавочников" (с) - долярчиков, таксистов и бывших сов.инженеров (видимо, самая пострадавшая категория 90х)?
Остается только порадоваться, что теперь рядом с нами возникли две народные республики без алегархов и корррррупционеров, с демократически избранной властью и населенные братскими народами. С нетерпением ожидаем, когда же они вернутся в лоно безмерно любящей их Украины.
"В состав Совета входят с правом решающего голоса 10 представителей от Украины, 10 представителей от отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, РФ, ФРГ, Франции (при согласии ОБСЕ, РФ, ФРГ, Франции)", - говорится в документе.
Таким образом, страна-оккупант Россия будет представлена на переговорной площадке не стороной конфликта, а "советником".
Вывод РФ, как стороны конфликта. Прямые переговоры с ДНР и ЛНР. Субъектность ЛНР и ДНР. Всё, как хочет нам навязать РФ. И уже навязывает через Бубочку и Ермака. Это прямая сдача интересов Украины
Вот где у нас истинные патриоты Украины, как они утверждают, ЛАД, zRadio ? Вообще никаких комментариев по этому поводу.
«Сергей Сивохо! Я в прошлом командир роты «Свитязь». Не поддерживаю действия радикально настроенных граждан Украины относительно вас. Этим действиям Нацполиция окажет правовую оценку. Но прошу вас, Сергей, услышьте украинцев. А тем более ветеранов войны с Россией. У нас война, а не внутренний конфликт. Ничего не перепутайте», – говорится в сообщении.
Впрочем, Сивохо был просто дымовой завесой, чтобы отвести внимание от документа, подписанного в Минске.