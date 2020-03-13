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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5764576557665767
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:19

  Starikan написав:Так всё-таки, кто же эти 73% ? Та самая "диктатура мелких лавочников" (с) - долярчиков, таксистов и бывших сов.инженеров (видимо, самая пострадавшая категория 90х)?
Концептуальна помилка
1 В жодному суспільстві не може бути 73% активно думаючих..А отже
Лавочники+Таксисти+Інженери(уточнення -але не пенсіонери) - не можуть становити 73%
2 Долярчики+пенсіонери+ті хто очікую що їм хтось дасть - всюди становлять навіть більше ніж 73%

Тому і відповідь
Ті хто вірять що все залежить від них - нее будуть голосувати за тих ,хто розповідає що від людини нічого нее залежить
Тому самі думайте що це за 73%

ПС
В кожній категорії є своє виключення з правил,яке тільки підтверджує загальне правило...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:48

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Вывод РФ, как стороны конфликта.
Прямые переговоры с ДНР и ЛНР. Субъектность ЛНР и ДНР.
Всё, как хочет нам навязать РФ.
И уже навязывает через Бубочку и Ермака.
Это прямая сдача интересов Украины

Вот где у нас истинные патриоты Украины, как они утверждают, ЛАД, zRadio ? Вообще никаких комментариев по этому поводу.


А какие у них могут быть комментарии? Все идет по их плану.

Они ж здесь топили за "гражданскую войну", "хунта обстреливает мирных сепаратистов" и прочие "надо просто перестать стрелять".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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