Концептуальна помилка
1 В жодному суспільстві не може бути 73% активно думаючих..А отже
Лавочники+Таксисти+Інженери(уточнення -але не пенсіонери) - не можуть становити 73%
2 Долярчики+пенсіонери+ті хто очікую що їм хтось дасть - всюди становлять навіть більше ніж 73%
Тому і відповідь
Ті хто вірять що все залежить від них - нее будуть голосувати за тих ,хто розповідає що від людини нічого нее залежить
Тому самі думайте що це за 73%
ПС
В кожній категорії є своє виключення з правил,яке тільки підтверджує загальне правило...