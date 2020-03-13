Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:18

budivelnik

Под "лавочниками" я не имел в виду, конечно, лично вас. Тем более, что в научном отделе, где я работаю, таких "лавочников", которых я имел в виду, к сожалению, большинство. У них было такое же мнение и по поводу 1, и по поводу 2 Майдана. Но они просто тоскуют по временам Союза, когда быть научником (особенно физиком, да еще в системе АН) было престижно и относительно (по тем временам) доходно.



А вот почему наш Долярчик так ратовал за Зе - до сих пор не понимаю, в какой борщ ему нас..ал ПАП.



Пенсионеры, насколько я помню, в процентном отношении голосовали больше за папередников, так что тезис о том, что 73% - это те, кто больше всего ждет подачки сверху - в этом случае не работает.



Скорее, сработала пропаганда "эти - барыги, которые всё украли у народа, а новые - всё вернут".

Чому бідний? - Тому що дурний