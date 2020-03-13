|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:19
Starikan написав:
Так всё-таки, кто же эти 73% ? Та самая "диктатура мелких лавочников" (с) - долярчиков, таксистов и бывших сов.инженеров (видимо, самая пострадавшая категория 90х)?
Концептуальна помилка
1 В жодному суспільстві не може бути 73% активно думаючих..А отже
Лавочники+Таксисти+Інженери(уточнення -але не пенсіонери) - не можуть становити 73%
2 Долярчики+пенсіонери+ті хто очікую що їм хтось дасть - всюди становлять навіть більше ніж 73%
Тому і відповідь
Ті хто вірять що все залежить від них - нее будуть голосувати за тих ,хто розповідає що від людини нічого нее залежить
Тому самі думайте що це за 73%
ПС
В кожній категорії є своє виключення з правил,яке тільки підтверджує загальне правило...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 22310
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 163 раз.
- Подякували: 2273 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:48
pesikot написав:
Вывод РФ, как стороны конфликта.
Прямые переговоры с ДНР и ЛНР. Субъектность ЛНР и ДНР.
Всё, как хочет нам навязать РФ.
И уже навязывает через Бубочку и Ермака.
Это прямая сдача интересов Украины
Вот где у нас истинные патриоты Украины, как они утверждают, ЛАД, zRadio ? Вообще никаких комментариев по этому поводу.
А какие у них могут быть комментарии? Все идет по их плану.
Они ж здесь топили за "гражданскую войну", "хунта обстреливает мирных сепаратистов" и прочие "надо просто перестать стрелять".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 4964
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 428 раз.
- Подякували: 541 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:18
budivelnik
Под "лавочниками" я не имел в виду, конечно, лично вас. Тем более, что в научном отделе, где я работаю, таких "лавочников", которых я имел в виду, к сожалению, большинство. У них было такое же мнение и по поводу 1, и по поводу 2 Майдана. Но они просто тоскуют по временам Союза, когда быть научником (особенно физиком, да еще в системе АН) было престижно и относительно (по тем временам) доходно.
А вот почему наш Долярчик так ратовал за Зе - до сих пор не понимаю, в какой борщ ему нас..ал ПАП.
Пенсионеры, насколько я помню, в процентном отношении голосовали больше за папередников, так что тезис о том, что 73% - это те, кто больше всего ждет подачки сверху - в этом случае не работает.
Скорее, сработала пропаганда "эти - барыги, которые всё украли у народа, а новые - всё вернут".
Чому бідний? - Тому що дурний
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 16867
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1745 раз.
- Подякували: 2619 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:19
Sommer написав: pesikot написав:
Вывод РФ, как стороны конфликта.
Прямые переговоры с ДНР и ЛНР. Субъектность ЛНР и ДНР.
Всё, как хочет нам навязать РФ.
И уже навязывает через Бубочку и Ермака.
Это прямая сдача интересов Украины
Вот где у нас истинные патриоты Украины, как они утверждают, ЛАД, zRadio ? Вообще никаких комментариев по этому поводу.
А какие у них могут быть комментарии? Все идет по их плану.
Они ж здесь топили за "гражданскую войну", "хунта обстреливает мирных сепаратистов" и прочие "надо просто перестать стрелять".
Господа, я ж уже высказывал позицию. У вас просто операторы учеток часто меняются, поэтому и соль дискуссии уловить не можете Сер 02 жов, 2019 13:54
Політичні дискусії
zРадио написав:консервация лучше развязки на условиях агрессора.
В случае консервации нам легче будет восстановить статус кво при удобном окне -ослаблении РФ.
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 5184
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 950 раз.
- Подякували: 2107 раз.
-
- Профіль
-
2
4
3
Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:36
Политику надо закрывать, не время, тяжелые времена в стране, все на борьбу с вирусом.
Мой прогноз, до конца года в стране от вируса умрет на порядок больше людей, чем за все время войны на Донбассе.
Грызню прекратить, всем консолидироваться, руки мыть, общественным транспортом не ездить, пенсионеров-родственников закрыть и ключи отбрать, еду им приносить и оставлять у дверей. Ждем вакцин и каких то лекарств от этого вируса.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 15702
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4017 раз.
- Подякували: 6229 раз.
-
- Профіль
-
21
3
5
Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:44
Або зелений клоун на посаді президента, або ж українська державність.
Зе- та зеКоманда швидкими темпами здають українські національні інтереси. Україна вже відкотилась в 2012 рік.
Далі буде ще швидше і ще гірше.
Ватні клоуни самі не зупиняться, поки не ліквідують залишки української держави.
Ватнікам не варто радуватись, тому що це буде супроводжуватись різким падінням рівня життя. Бажаючі можуть поїхати на екскурсію в Ордло.
Я завжди був низької думки про укро-їліту.
Всі ці петлюри, грушевскі, Вінниченки - просто маргінали, які не здатні нічого створювати.
Проте такого, щоб нарот голосував за ватного клоуна - не міг навіть подумати.
Очевидно, укро-нароту не потрібна власна державність.
Недарма я писав ще в 2013 про націю сантехніків.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21087
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1173 раз.
- Подякували: 2170 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:51
freeze написав:
Политику надо закрывать, не время, тяжелые времена в стране, все на борьбу с вирусом.
Мой прогноз, до конца года в стране от вируса умрет на порядок больше людей, чем за все время войны на Донбассе.
Грызню прекратить, всем консолидироваться, руки мыть, общественным транспортом не ездить, пенсионеров-родственников закрыть и ключи отбрать, еду им приносить и оставлять у дверей. Ждем вакцин и каких то лекарств от этого вируса.
Пожилых можно выгуливать, но на поводке
-
Renee
-
-
- Повідомлень: 115
- З нами з: 22.10.19
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:53
Renee написав:
Пожилых можно выгуливать, но на поводке
В наморднику.
Карантин і літо зроблять свою справу - епідемія стихне до осені.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 10187
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1119 раз.
- Подякували: 1235 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:54
freeze написав:
Грызню прекратить, всем консолидироваться
Не забыть достать из бана!
-
AlexxK
-
-
- Повідомлень: 178
- З нами з: 23.07.19
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:54
Роисюжка уже ни при чем, не сторона конфликта, а наблюдатель, посредник, миротворец, на ровне с Германией и Францией.
Востаннє редагувалось Schmit
в П'ят 13 бер, 2020 20:00, всього редагувалось 1 раз.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 1045
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 157 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|