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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5765576657675768 Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:54 zРадио написав: Sommer написав: pesikot написав: Вывод РФ, как стороны конфликта.

Прямые переговоры с ДНР и ЛНР. Субъектность ЛНР и ДНР.

Всё, как хочет нам навязать РФ.

И уже навязывает через Бубочку и Ермака.

Это прямая сдача интересов Украины



Вот где у нас истинные патриоты Украины, как они утверждают, ЛАД, zRadio ? Вообще никаких комментариев по этому поводу. Вывод РФ, как стороны конфликта.Прямые переговоры с ДНР и ЛНР. Субъектность ЛНР и ДНР.Всё, как хочет нам навязать РФ.И уже навязывает через Бубочку и Ермака.Это прямая сдача интересов УкраиныВот где у нас истинные патриоты Украины, как они утверждают, ЛАД, zRadio ? Вообще никаких комментариев по этому поводу.



А какие у них могут быть комментарии? Все идет по их плану.



Они ж здесь топили за "гражданскую войну", "хунта обстреливает мирных сепаратистов" и прочие "надо просто перестать стрелять". А какие у них могут быть комментарии? Все идет по их плану.Они ж здесь топили за "гражданскую войну", "хунта обстреливает мирных сепаратистов" и прочие "надо просто перестать стрелять".



Господа, я ж уже высказывал позицию. У вас просто операторы учеток часто меняются, поэтому и соль дискуссии уловить не можете



Сер 02 жов, 2019 13:54

zРадио написав: консервация лучше развязки на условиях агрессора. В случае консервации нам легче будет восстановить статус кво при удобном окне -ослаблении РФ.

В случае консервации нам легче будет восстановить статус кво при удобном окне -ослаблении РФ.

Політичні дискусії Господа, я ж уже высказывал позицию. У вас просто операторы учеток часто меняются, поэтому и соль дискуссии уловить не можете

Я тоже так думала, и тем более теперь в условиях надвигающейся в страну эпидемии. Я тоже так думала, и тем более теперь в условиях надвигающейся в страну эпидемии. Renee Повідомлень: 115 З нами з: 22.10.19 Подякував: 33 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:05 zРадио написав: Sommer написав: pesikot написав: Вывод РФ, как стороны конфликта.

Прямые переговоры с ДНР и ЛНР. Субъектность ЛНР и ДНР.

Всё, как хочет нам навязать РФ.

И уже навязывает через Бубочку и Ермака.

Это прямая сдача интересов Украины



Вот где у нас истинные патриоты Украины, как они утверждают, ЛАД, zRadio ? Вообще никаких комментариев по этому поводу. Вывод РФ, как стороны конфликта.Прямые переговоры с ДНР и ЛНР. Субъектность ЛНР и ДНР.Всё, как хочет нам навязать РФ.И уже навязывает через Бубочку и Ермака.Это прямая сдача интересов УкраиныВот где у нас истинные патриоты Украины, как они утверждают, ЛАД, zRadio ? Вообще никаких комментариев по этому поводу.



А какие у них могут быть комментарии? Все идет по их плану.



Они ж здесь топили за "гражданскую войну", "хунта обстреливает мирных сепаратистов" и прочие "надо просто перестать стрелять". А какие у них могут быть комментарии? Все идет по их плану.Они ж здесь топили за "гражданскую войну", "хунта обстреливает мирных сепаратистов" и прочие "надо просто перестать стрелять".



Господа, я ж уже высказывал позицию. У вас просто операторы учеток часто меняются, поэтому и соль дискуссии уловить не можете



Сер 02 жов, 2019 13:54

zРадио написав: консервация лучше развязки на условиях агрессора. В случае консервации нам легче будет восстановить статус кво при удобном окне -ослаблении РФ.

В случае консервации нам легче будет восстановить статус кво при удобном окне -ослаблении РФ.

Політичні дискусії Господа, я ж уже высказывал позицию. У вас просто операторы учеток часто меняются, поэтому и соль дискуссии уловить не можете

Первый отозвался, ожидаемо.

То есть никак Первый отозвался, ожидаемо.То есть никак "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4077 З нами з: 31.08.09 Подякував: 295 раз. Подякували: 859 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:06 freeze написав: Политику надо закрывать, не время, тяжелые времена в стране, все на борьбу с вирусом. Политику надо закрывать, не время, тяжелые времена в стране, все на борьбу с вирусом.

Второй отозвался, неожидаемо, но прогнозируемо.

И обозначил дальнейшие действия теперешнего руководства страны Второй отозвался, неожидаемо, но прогнозируемо.И обозначил дальнейшие действия теперешнего руководства страны "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4077 З нами з: 31.08.09 Подякував: 295 раз. Подякували: 859 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:36 Sommer написав: pesikot написав: Вывод РФ, как стороны конфликта.

Прямые переговоры с ДНР и ЛНР. Субъектность ЛНР и ДНР.

Всё, как хочет нам навязать РФ.

И уже навязывает через Бубочку и Ермака.

Это прямая сдача интересов Украины



Вот где у нас истинные патриоты Украины, как они утверждают, ЛАД, zRadio ? Вообще никаких комментариев по этому поводу. Вывод РФ, как стороны конфликта.Прямые переговоры с ДНР и ЛНР. Субъектность ЛНР и ДНР.Всё, как хочет нам навязать РФ.И уже навязывает через Бубочку и Ермака.Это прямая сдача интересов УкраиныВот где у нас истинные патриоты Украины, как они утверждают, ЛАД, zRadio ? Вообще никаких комментариев по этому поводу.



А какие у них могут быть комментарии? Все идет по их плану.

А какие у них могут быть комментарии? Все идет по их плану.



А вы то что сидите, если всё идет по их плану.

Вперед на майдан, с шинами и катапультой.

Или так и будете униженно с кухоньки комментировать в интернете действия украинской власти которая играет в пользу России? А вы то что сидите, если всё идет по их плану.Вперед на майдан, с шинами и катапультой.Или так и будете униженно с кухоньки комментировать в интернете действия украинской власти которая играет в пользу России? Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 2939 З нами з: 26.03.16 Подякував: 152 раз. Подякували: 911 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 5765576657675768 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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