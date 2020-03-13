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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5765576657675768
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:54

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  pesikot написав:Вывод РФ, как стороны конфликта.
Прямые переговоры с ДНР и ЛНР. Субъектность ЛНР и ДНР.
Всё, как хочет нам навязать РФ.
И уже навязывает через Бубочку и Ермака.
Это прямая сдача интересов Украины

Вот где у нас истинные патриоты Украины, как они утверждают, ЛАД, zRadio ? Вообще никаких комментариев по этому поводу.


А какие у них могут быть комментарии? Все идет по их плану.

Они ж здесь топили за "гражданскую войну", "хунта обстреливает мирных сепаратистов" и прочие "надо просто перестать стрелять".


Господа, я ж уже высказывал позицию. У вас просто операторы учеток часто меняются, поэтому и соль дискуссии уловить не можете :mrgreen:

Сер 02 жов, 2019 13:54
  zРадио написав:консервация лучше развязки на условиях агрессора. В случае консервации нам легче будет восстановить статус кво при удобном окне -ослаблении РФ.

Політичні дискусії

Я тоже так думала, и тем более теперь в условиях надвигающейся в страну эпидемии.
Renee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:05

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  pesikot написав:Вывод РФ, как стороны конфликта.
Прямые переговоры с ДНР и ЛНР. Субъектность ЛНР и ДНР.
Всё, как хочет нам навязать РФ.
И уже навязывает через Бубочку и Ермака.
Это прямая сдача интересов Украины

Вот где у нас истинные патриоты Украины, как они утверждают, ЛАД, zRadio ? Вообще никаких комментариев по этому поводу.


А какие у них могут быть комментарии? Все идет по их плану.

Они ж здесь топили за "гражданскую войну", "хунта обстреливает мирных сепаратистов" и прочие "надо просто перестать стрелять".


Господа, я ж уже высказывал позицию. У вас просто операторы учеток часто меняются, поэтому и соль дискуссии уловить не можете :mrgreen:

Сер 02 жов, 2019 13:54
  zРадио написав:консервация лучше развязки на условиях агрессора. В случае консервации нам легче будет восстановить статус кво при удобном окне -ослаблении РФ.

Політичні дискусії

Первый отозвался, ожидаемо.
То есть никак
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:06

  freeze написав:Политику надо закрывать, не время, тяжелые времена в стране, все на борьбу с вирусом.

Второй отозвался, неожидаемо, но прогнозируемо.
И обозначил дальнейшие действия теперешнего руководства страны
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:36

  Sommer написав:
  pesikot написав:Вывод РФ, как стороны конфликта.
Прямые переговоры с ДНР и ЛНР. Субъектность ЛНР и ДНР.
Всё, как хочет нам навязать РФ.
И уже навязывает через Бубочку и Ермака.
Это прямая сдача интересов Украины

Вот где у нас истинные патриоты Украины, как они утверждают, ЛАД, zRadio ? Вообще никаких комментариев по этому поводу.


А какие у них могут быть комментарии? Все идет по их плану.


А вы то что сидите, если всё идет по их плану.
Вперед на майдан, с шинами и катапультой.
Или так и будете униженно с кухоньки комментировать в интернете действия украинской власти которая играет в пользу России?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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