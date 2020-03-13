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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5767576857695770>
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:34

Re: Політичні дискусії

45 депутатов СН взбунтовались. Ермак с ними встретился

https://news.liga.net/politics/news/40-deputatov-sn-vzbuntovalis-ermak-s-nimi-vstretilsya-itog-peregovorov
«Депутаты выразили опасения общества и это нормально для демократической страны. Руководитель Офиса президента эти опасения выслушал и заверил в том, что красные линии пройдены не будут. Стороной переговоров была и остается Российская Федерация. С главарями боевиков переговоры никто не ведет и вести не собирается», - написала Кравчук.


Интересно, эта Кравчук просто идиотка или удачно прикидывается?

Ну и хотя бы 45 "слуг" имеют хоть какие-то мозги, уже что-то.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:34

Re: Політичні дискусії

  Renee написав:И что плохого и не патриотичного в заморозке конфликта на данный политический момент?

Заморозка - це коли менше гине військових, а не більше, як зараз. При Баризі конфлікт затухав, а при Сцикуні знову розгорівся.
Єдине, чого Зе реалльно досяг - обмін полоненими. Але ціна за це висока, і навряд чи ці ігри з "примиренням" варто продовжувати, після наступного обміну.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:39

  lapay написав:
  Renee написав:И что плохого и не патриотичного в заморозке конфликта на данный политический момент?

Заморозка - це коли менше гине військових, а не більше, як зараз. При Баризі конфлікт затухав, а при Сцикуні знову розгорівся.
Єдине, чого Зе реалльно досяг - обмін полоненими. Але ціна за це висока, і навряд чи ці ігри з "примиренням" варто продовжувати, після наступного обміну.


Гипотетически доступно всего 3 варианта - капитуляция, консервация и наступление. Ты точно не за капитуляцию, поэтому если критикуешь консервацию, значит за наступление? Тогда почему еще не в военкомате? Или это просто порохоботский треп, направленный на снижение рейтингов Зеленского?
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:44

  freeze написав:Мой прогноз, до конца года в стране от вируса умрет на порядок больше людей, чем за все время войны на Донбассе.

и на чём кроме кофейной гущиоснован ваш прогноз?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:44

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Гипотетически доступно всего 3 варианта - капитуляция, консервация и наступление. Ты точно не за капитуляцию, поэтому если критикуешь консервацию, значит за наступление?

Практично, а не гипотетично - треба стріляти, коли бачиш, що сепари повзуть чи почали обстріл, для прикриття ДРГ, а не дотримуватись "перемір'я". Поки тримали терористів на відстані, доки і не було таких жертв.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:47

Re: Політичні дискусії

Тракторист написав:
  freeze написав:Мой прогноз, до конца года в стране от вируса умрет на порядок больше людей, чем за все время войны на Донбассе.

и на чём кроме кофейной гущиоснован ваш прогноз?


Причем здесь кофейная гуща ?
Вы хотя бы видели графики по Европе ? Чистая математика.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:49

  zРадио написав:
  lapay написав:
  Renee написав:И что плохого и не патриотичного в заморозке конфликта на данный политический момент?

Заморозка - це коли менше гине військових, а не більше, як зараз. При Баризі конфлікт затухав, а при Сцикуні знову розгорівся.
Єдине, чого Зе реалльно досяг - обмін полоненими. Але ціна за це висока, і навряд чи ці ігри з "примиренням" варто продовжувати, після наступного обміну.


Гипотетически доступно всего 3 варианта - капитуляция, консервация и наступление. Ты точно не за капитуляцию, поэтому если критикуешь консервацию, значит за наступление? Тогда почему еще не в военкомате? Или это просто порохоботский треп, направленный на снижение рейтингов Зеленского?


Тоже всегда поражает когда все эти "нужно наступать и нападать,необходимо засылать войска и отбивать территории" сами не то что на фронт не спешат, но и зачастую всеми силами пытаются при этом из страны свалить, или уже свалили.
Хотите отвоёвывать - вперед добровольцами в окопы на передовые линии.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:50

  freeze написав:
Тракторист написав:
  freeze написав:Мой прогноз, до конца года в стране от вируса умрет на порядок больше людей, чем за все время войны на Донбассе.

и на чём кроме кофейной гущиоснован ваш прогноз?


Причем здесь кофейная гуща ?
Вы хотя бы видели графики по Европе ? Чистая математика.

пока цифры по смертности в Европе не превышают статистических данных банальных эпидемий гриппа, которые случаются практически едегодно...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:51

Re: Політичні дискусії

  Shram написав:Тоже всегда поражает когда все эти "нужно наступать и нападать,необходимо засылать войска и отбивать территории" сами не то что на фронт не спешат, но и зачастую всеми силами пытаются при этом из страны свалить, или уже свалили.
Хотите отвоёвывать - вперед добровольцами в окопы на передовые линии.

Угу. При "мир" тріщать ті, хто і гривню не пожертвував на армію.
Востаннє редагувалось lapay в П'ят 13 бер, 2020 21:51, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:51

Schmit
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