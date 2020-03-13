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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:59
Тракторист написав:пока цифры по смертности в Европе не превышают статистических данных банальных эпидемий гриппа, которые случаются практически едегодно...
Попробуйте посмотреть кривую смертности по коронавирусу в Европе, и все станет понятно.
А потом такую же кривую по гриппу. И предскажите, что будет завтра, через неделю, через месяц.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:08
lapay написав: Shram написав:
Тоже всегда поражает когда все эти "нужно наступать и нападать,необходимо засылать войска и отбивать территории" сами не то что на фронт не спешат, но и зачастую всеми силами пытаются при этом из страны свалить, или уже свалили.
Хотите отвоёвывать - вперед добровольцами в окопы на передовые линии.
Угу. При "мир" тріщать ті, хто і гривню не пожертвував на армію.
И это логично.
А вот призывать к войне и при этом отсиживаться в глубоком тылу - ниже всяких уровней подлости.
Теперь уже точно не вернусь
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Shram
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:15
Shram написав:
А вот призывать к войне и при этом отсиживаться в глубоком тылу - ниже всяких уровней подлости.
Ага. Воюють тільки солдати, а в тилу тільки "мизамир"и ошиваються. Чого ватани тут взагалі пасть відкривають, а не звалили в свою Рашу?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:26
Свежак
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:55
Shram написав:
Хотите отвоёвывать - вперед добровольцами в окопы на передовые линии.
А ты уже не из Уфы пишешь, а из донецких окопов?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Sommer
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:09
Sommer
Тебе что, грант новый дали? В аккурат после поражения Порошенко слился и больше полугода вообще не писал. Теперь снова прорвало...
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zРадио
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:24
freeze написав:
Тракторист написав:пока цифры по смертности в Европе не превышают статистических данных банальных эпидемий гриппа, которые случаются практически едегодно...
Попробуйте посмотреть кривую смертности по коронавирусу в Европе, и все станет понятно.
А потом такую же кривую по гриппу. И предскажите, что будет завтра, через неделю, через месяц.
сегодня в Украине от туберкулёза умирает значительно больше людей и это почему-то никого не тревожит...
что касается статистики, то она очень сильно зависит от методологии подсчётов и не является абсолютно объетивной...
одно можно утвержать с увереностьью - это то что ситуация в Украине будет при любом раскладе хуже чем в Европе при любой эпидемии, так как по сути в стране много лет делалось всё возможное и невозможное для уничтожения медицины как системы...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Тракторист
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:26
zРадио написав:Sommer
Тебе что, грант новый дали? В аккурат после поражения Порошенко слился и больше полугода вообще не писал. Теперь снова прорвало...
Боты вернулись какие-то унылые, неинтересные, даже поспорить не о чем, одни однотипные лозунги, как Богдан сказал Скукатище.
Ни знаний не имеют, ни логики.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:29
zРадио написав:Sommer
Тебе что, грант новый дали? В аккурат после поражения Порошенко слился и больше полугода вообще не писал. Теперь снова прорвало...
Ты своему уфимскому другу тот же вопрос задавал? Чего он отсюда пропал ровно после того момента, как его "украинство" разоблачили?
Или тебе вопросов задавать не надо, ты и так в курсе?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Sommer
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:31
freeze написав:
Ни знаний не имеют, ни логики.
И это нам пишет феерически облажавшийся "эксперт по Сирии".
Оказывается шариковские видео врут, да? Какая неожиданность.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Sommer
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