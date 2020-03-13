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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:36
Тракторист написав:
сегодня в Украине от туберкулёза умирает значительно больше людей и это почему-то никого не тревожит...
Я вам про динамику процесса говорю, а вы опять про сегодня.
В Украине каждый год от туберкулеза умирает 4 тысячи человек, но при этом за последние 10 лет заболеваемость ТБ снизилась на 40%. А динамика коронавируса устремлена резко вверх, и цифра 4 тысячи умерших в год для коронавируса это при нынешней динамике распространения проскочится через пару месяцев.
Кроме того при всём уважении к больным туберкулёзом там половину смертности дают бомжи, алкоголики, наркоманы. А от коронавируса умирают вполне благополучные граждане, которые летают на самолётах, ездят в турпоездки и тд.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:37
Sommer написав: freeze написав:
Ни знаний не имеют, ни логики.
И это нам пишет феерически облажавшийся "эксперт по Сирии".
Оказывается шариковские видео врут, да? Какая неожиданность.
Доложи об успехах униженного Эрдогана, клоун, ты еще и тупой как пробка )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:41
Sommer написав: zРадио написав:Sommer
Тебе что, грант новый дали? В аккурат после поражения Порошенко слился и больше полугода вообще не писал. Теперь снова прорвало...
Ты своему уфимскому другу тот же вопрос задавал? Чего он отсюда пропал ровно после того момента, как его "украинство" разоблачили?
Или тебе вопросов задавать не надо, ты и так в курсе?
Это о ком? Но ты все же ответь за себя!
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zРадио
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