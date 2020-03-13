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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5769577057715772>
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:36

  Тракторист написав:сегодня в Украине от туберкулёза умирает значительно больше людей и это почему-то никого не тревожит...


Я вам про динамику процесса говорю, а вы опять про сегодня.

В Украине каждый год от туберкулеза умирает 4 тысячи человек, но при этом за последние 10 лет заболеваемость ТБ снизилась на 40%. А динамика коронавируса устремлена резко вверх, и цифра 4 тысячи умерших в год для коронавируса это при нынешней динамике распространения проскочится через пару месяцев.
Кроме того при всём уважении к больным туберкулёзом там половину смертности дают бомжи, алкоголики, наркоманы. А от коронавируса умирают вполне благополучные граждане, которые летают на самолётах, ездят в турпоездки и тд.
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freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:37

  Sommer написав:
  freeze написав:Ни знаний не имеют, ни логики.


И это нам пишет феерически облажавшийся "эксперт по Сирии".

Оказывается шариковские видео врут, да? Какая неожиданность. :mrgreen:


Доложи об успехах униженного Эрдогана, клоун, ты еще и тупой как пробка )))
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freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:41

  Sommer написав:
  zРадио написав:Sommer

Тебе что, грант новый дали? В аккурат после поражения Порошенко слился и больше полугода вообще не писал. Теперь снова прорвало...


Ты своему уфимскому другу тот же вопрос задавал? Чего он отсюда пропал ровно после того момента, как его "украинство" разоблачили?

Или тебе вопросов задавать не надо, ты и так в курсе? :mrgreen:


Это о ком? Но ты все же ответь за себя!
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:44

  freeze написав:
zРадио написав:Sommer

Тебе что, грант новый дали? В аккурат после поражения Порошенко слился и больше полугода вообще не писал. Теперь снова прорвало...


Боты вернулись какие-то унылые, неинтересные, даже поспорить не о чем, одни однотипные лозунги, как Богдан сказал Скукатище.
Ни знаний не имеют, ни логики.

Уже одно то что ботоферму расконсервировали, как бы намекает на новые потуги соевого. А он парень весьма жадный.
Интересно, это он в очередной раз лодку решил качнуть или в местнопредвыборном угаре воспылал?
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:48

  freeze написав:Боты вернулись какие-то унылые, неинтересные, даже поспорить не о чем, одни однотипные лозунги, как Богдан сказал Скукатище.
Ни знаний не имеют, ни логики.


Главное для них - быть крикливыми и хамовитыми. Задача не в оппонировании. Им нужно срывать дискуссии в самом их зачатке, как, например, вчера с Сивохой. На всех возможных площадках, в том числе этом форуме
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:52

  zРадио написав:
  freeze написав:Боты вернулись какие-то унылые, неинтересные, даже поспорить не о чем, одни однотипные лозунги, как Богдан сказал Скукатище.
Ни знаний не имеют, ни логики.


Главное для них - быть крикливыми и хамовитыми. Задача даже не в оппонировании. Им нужно срывать сами дискуссии, как, например, вчера с Сивохой.


Зеленський, Сивоха, Єрмак і тп - вже відкрито взяли курс на знищення української держави.


https://uainfo.org/blognews/1584122222- ... ayini.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 00:08

  Frant написав:Зеленський, Сивоха, Єрмак і тп - вже відкрито взяли курс на знищення української держави.


Куда и чего они взяли ? Какие решения были приняты по факту ? Зеленский это тот же Порошенко, балабол полный, может поглупее только, чем Порошенко, но особых кардинальных отличий нет, реальный действий и решений нет и не предвидится.
Про Сивоху и Ермака вообще молчу, они в принципе не могут принять никаких решений, нет полномочий.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 00:32

  freeze написав:Политику надо закрывать, не время, тяжелые времена в стране, все на борьбу с вирусом.
Мой прогноз, до конца года в стране от вируса умрет на порядок больше людей, чем за все время войны на Донбассе.
Грызню прекратить, всем консолидироваться, руки мыть, общественным транспортом не ездить, пенсионеров-родственников закрыть и ключи отбрать, еду им приносить и оставлять у дверей. Ждем вакцин и каких то лекарств от этого вируса.

Мы с сыном не можем пока убедить мою жену не ходить в супермаркет.
И взять отпуск за свой счет или в конце концов уволиться - тоже.
Советская привычка "забежать за хлебцем и творожком" и "зовет родной завод" неистребима.
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 00:45

  pesikot написав:ЛАД, YKK обиженных барышень из себя устроили заранее.
Мол, писать не будем
Хотя ранее утверждали, что у них есть железные тестикулы

Ну ладно, YKK из Донецка, его можно понять, родимый край и т.д. (я, возможно, тоже бы обижался, кто меня знает). Да и рядом со мной работают тоже пара таких обиженных из Донецка, один из них, будучи начальником отдела и член-корром (а также моим однокурсником), как-то во время новогодней пьянки начал произносить тост типа за распад Украины, но я его сильно одернул, и он заткнулся.

Во избежание недоразумений - в принципе против выходцев из тех краев ничего не имею, моей супруге в 17м делала операцию на сердце бригада из Донецка, вовремя переехавшая в Харьков. Пара сватов у меня из Северодонецка, работяги на пенсии, ненавидят Яныка, сепаров (много пережили во время захвата Лисичанска - это в двух шагах) и поддерживали Пороха, который сумел сдержать дальнейшее продвижение сепаров.

А вот ЛАД - идейный и непробиваемый сторонник нынешних клоунов, я высказал ему всё, что о нем думаю.
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 00:47

  Starikan написав:
  freeze написав:Политику надо закрывать, не время, тяжелые времена в стране, все на борьбу с вирусом.
Мой прогноз, до конца года в стране от вируса умрет на порядок больше людей, чем за все время войны на Донбассе.
Грызню прекратить, всем консолидироваться, руки мыть, общественным транспортом не ездить, пенсионеров-родственников закрыть и ключи отбрать, еду им приносить и оставлять у дверей. Ждем вакцин и каких то лекарств от этого вируса.

Мы с сыном не можем пока убедить мою жену не ходить в супермаркет.
И взять отпуск за свой счет или в конце концов уволиться - тоже.
Советская привычка "забежать за хлебцем и творожком" и "зовет родной завод" неистребима.


Здесь умный совет - ходить в супермаркет в нелюдное время, рано утром, поздно вечером, ну или по крайней мере не в часы пик, когда все идут с работы. В часы пик ходить сейчас, имхо, похоже на самоубийство, я так понимаю, что Вашей жене за 60, поэтому тут Вы должны провести серьезную работу с женой, шутки уже закончились.
Посмотрите первая умершая в Радомышле, не успела подумать о смысле жизни и покашлять как следует, три-четыре дня и всё. Женщины иногда недопонимают серьезность ситуации.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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