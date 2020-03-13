Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Тракторист написав:сегодня в Украине от туберкулёза умирает значительно больше людей и это почему-то никого не тревожит...
Я вам про динамику процесса говорю, а вы опять про сегодня.
В Украине каждый год от туберкулеза умирает 4 тысячи человек, но при этом за последние 10 лет заболеваемость ТБ снизилась на 40%. А динамика коронавируса устремлена резко вверх, и цифра 4 тысячи умерших в год для коронавируса это при нынешней динамике распространения проскочится через пару месяцев. Кроме того при всём уважении к больным туберкулёзом там половину смертности дают бомжи, алкоголики, наркоманы. А от коронавируса умирают вполне благополучные граждане, которые летают на самолётах, ездят в турпоездки и тд.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Тебе что, грант новый дали? В аккурат после поражения Порошенко слился и больше полугода вообще не писал. Теперь снова прорвало...
Боты вернулись какие-то унылые, неинтересные, даже поспорить не о чем, одни однотипные лозунги, как Богдан сказал Скукатище. Ни знаний не имеют, ни логики.
Уже одно то что ботоферму расконсервировали, как бы намекает на новые потуги соевого. А он парень весьма жадный. Интересно, это он в очередной раз лодку решил качнуть или в местнопредвыборном угаре воспылал?
freeze написав:Боты вернулись какие-то унылые, неинтересные, даже поспорить не о чем, одни однотипные лозунги, как Богдан сказал Скукатище. Ни знаний не имеют, ни логики.
Главное для них - быть крикливыми и хамовитыми. Задача не в оппонировании. Им нужно срывать дискуссии в самом их зачатке, как, например, вчера с Сивохой. На всех возможных площадках, в том числе этом форуме
Frant написав:Зеленський, Сивоха, Єрмак і тп - вже відкрито взяли курс на знищення української держави.
Куда и чего они взяли ? Какие решения были приняты по факту ? Зеленский это тот же Порошенко, балабол полный, может поглупее только, чем Порошенко, но особых кардинальных отличий нет, реальный действий и решений нет и не предвидится. Про Сивоху и Ермака вообще молчу, они в принципе не могут принять никаких решений, нет полномочий.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Политику надо закрывать, не время, тяжелые времена в стране, все на борьбу с вирусом. Мой прогноз, до конца года в стране от вируса умрет на порядок больше людей, чем за все время войны на Донбассе. Грызню прекратить, всем консолидироваться, руки мыть, общественным транспортом не ездить, пенсионеров-родственников закрыть и ключи отбрать, еду им приносить и оставлять у дверей. Ждем вакцин и каких то лекарств от этого вируса.
Мы с сыном не можем пока убедить мою жену не ходить в супермаркет. И взять отпуск за свой счет или в конце концов уволиться - тоже. Советская привычка "забежать за хлебцем и творожком" и "зовет родной завод" неистребима.
pesikot написав:ЛАД, YKK обиженных барышень из себя устроили заранее. Мол, писать не будем Хотя ранее утверждали, что у них есть железные тестикулы
Ну ладно, YKK из Донецка, его можно понять, родимый край и т.д. (я, возможно, тоже бы обижался, кто меня знает). Да и рядом со мной работают тоже пара таких обиженных из Донецка, один из них, будучи начальником отдела и член-корром (а также моим однокурсником), как-то во время новогодней пьянки начал произносить тост типа за распад Украины, но я его сильно одернул, и он заткнулся.
Во избежание недоразумений - в принципе против выходцев из тех краев ничего не имею, моей супруге в 17м делала операцию на сердце бригада из Донецка, вовремя переехавшая в Харьков. Пара сватов у меня из Северодонецка, работяги на пенсии, ненавидят Яныка, сепаров (много пережили во время захвата Лисичанска - это в двух шагах) и поддерживали Пороха, который сумел сдержать дальнейшее продвижение сепаров.
А вот ЛАД - идейный и непробиваемый сторонник нынешних клоунов, я высказал ему всё, что о нем думаю.
freeze написав:Политику надо закрывать, не время, тяжелые времена в стране, все на борьбу с вирусом. Мой прогноз, до конца года в стране от вируса умрет на порядок больше людей, чем за все время войны на Донбассе. Грызню прекратить, всем консолидироваться, руки мыть, общественным транспортом не ездить, пенсионеров-родственников закрыть и ключи отбрать, еду им приносить и оставлять у дверей. Ждем вакцин и каких то лекарств от этого вируса.
Мы с сыном не можем пока убедить мою жену не ходить в супермаркет. И взять отпуск за свой счет или в конце концов уволиться - тоже. Советская привычка "забежать за хлебцем и творожком" и "зовет родной завод" неистребима.
Здесь умный совет - ходить в супермаркет в нелюдное время, рано утром, поздно вечером, ну или по крайней мере не в часы пик, когда все идут с работы. В часы пик ходить сейчас, имхо, похоже на самоубийство, я так понимаю, что Вашей жене за 60, поэтому тут Вы должны провести серьезную работу с женой, шутки уже закончились. Посмотрите первая умершая в Радомышле, не успела подумать о смысле жизни и покашлять как следует, три-четыре дня и всё. Женщины иногда недопонимают серьезность ситуации.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.