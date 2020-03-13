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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5769577057715772> Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:36 Тракторист написав: сегодня в Украине от туберкулёза умирает значительно больше людей и это почему-то никого не тревожит... сегодня в Украине от туберкулёза умирает значительно больше людей и это почему-то никого не тревожит...



Я вам про динамику процесса говорю, а вы опять про сегодня.



В Украине каждый год от туберкулеза умирает 4 тысячи человек, но при этом за последние 10 лет заболеваемость ТБ снизилась на 40%. А динамика коронавируса устремлена резко вверх, и цифра 4 тысячи умерших в год для коронавируса это при нынешней динамике распространения проскочится через пару месяцев.

Кроме того при всём уважении к больным туберкулёзом там половину смертности дают бомжи, алкоголики, наркоманы. А от коронавируса умирают вполне благополучные граждане, которые летают на самолётах, ездят в турпоездки и тд. Я вам про динамику процесса говорю, а вы опять про сегодня.В Украине каждый год от туберкулеза умирает 4 тысячи человек, но при этом за последние 10 лет заболеваемость ТБ снизилась на 40%. А динамика коронавируса устремлена резко вверх, и цифра 4 тысячи умерших в год для коронавируса это при нынешней динамике распространения проскочится через пару месяцев.Кроме того при всём уважении к больным туберкулёзом там половину смертности дают бомжи, алкоголики, наркоманы. А от коронавируса умирают вполне благополучные граждане, которые летают на самолётах, ездят в турпоездки и тд. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15715 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4018 раз. Подякували: 6229 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:37 Sommer написав: freeze написав: Ни знаний не имеют, ни логики. Ни знаний не имеют, ни логики.



И это нам пишет феерически облажавшийся "эксперт по Сирии".



Оказывается шариковские видео врут, да? Какая неожиданность. И это нам пишет феерически облажавшийся "эксперт по Сирии".Оказывается шариковские видео врут, да? Какая неожиданность.



Доложи об успехах униженного Эрдогана, клоун, ты еще и тупой как пробка ))) Доложи об успехах униженного Эрдогана, клоун, ты еще и тупой как пробка ))) Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15715 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4018 раз. Подякували: 6229 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:41 Sommer написав: zРадио написав: Sommer



Тебе что, грант новый дали? В аккурат после поражения Порошенко слился и больше полугода вообще не писал. Теперь снова прорвало... Тебе что, грант новый дали? В аккурат после поражения Порошенко слился и больше полугода вообще не писал. Теперь снова прорвало...



Ты своему уфимскому другу тот же вопрос задавал? Чего он отсюда пропал ровно после того момента, как его "украинство" разоблачили?



Или тебе вопросов задавать не надо, ты и так в курсе? Ты своему уфимскому другу тот же вопрос задавал? Чего он отсюда пропал ровно после того момента, как его "украинство" разоблачили?Или тебе вопросов задавать не надо, ты и так в курсе?



Это о ком? Но ты все же ответь за себя! Это о ком? Но ты все же ответь за себя! zРадио

Повідомлень: 5189 З нами з: 02.05.18 Подякував: 951 раз. Подякували: 2107 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:44 freeze написав: zРадио написав: Sommer



Тебе что, грант новый дали? В аккурат после поражения Порошенко слился и больше полугода вообще не писал. Теперь снова прорвало...



Боты вернулись какие-то унылые, неинтересные, даже поспорить не о чем, одни однотипные лозунги, как Богдан сказал Скукатище.

Ни знаний не имеют, ни логики. Боты вернулись какие-то унылые, неинтересные, даже поспорить не о чем, одни однотипные лозунги, как Богдан сказал Скукатище.Ни знаний не имеют, ни логики.

Уже одно то что ботоферму расконсервировали, как бы намекает на новые потуги соевого. А он парень весьма жадный.

Интересно, это он в очередной раз лодку решил качнуть или в местнопредвыборном угаре воспылал? Уже одно то что ботоферму расконсервировали, как бы намекает на новые потуги соевого. А он парень весьма жадный.Интересно, это он в очередной раз лодку решил качнуть или в местнопредвыборном угаре воспылал? antey1969 1

Повідомлень: 9216 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1069 раз. Подякували: 2436 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:48 freeze написав: Боты вернулись какие-то унылые, неинтересные, даже поспорить не о чем, одни однотипные лозунги, как Богдан сказал Скукатище.

Ни знаний не имеют, ни логики. Боты вернулись какие-то унылые, неинтересные, даже поспорить не о чем, одни однотипные лозунги, как Богдан сказал Скукатище.Ни знаний не имеют, ни логики.



Главное для них - быть крикливыми и хамовитыми. Задача не в оппонировании. Им нужно срывать дискуссии в самом их зачатке, как, например, вчера с Сивохой. На всех возможных площадках, в том числе этом форуме Главное для них - быть крикливыми и хамовитыми. Задача не в оппонировании. Им нужно срывать дискуссии в самом их зачатке, как, например, вчера с Сивохой. На всех возможных площадках, в том числе этом форуме zРадио

Повідомлень: 5189 З нами з: 02.05.18 Подякував: 951 раз. Подякували: 2107 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:52 zРадио написав: freeze написав: Боты вернулись какие-то унылые, неинтересные, даже поспорить не о чем, одни однотипные лозунги, как Богдан сказал Скукатище.

Ни знаний не имеют, ни логики. Боты вернулись какие-то унылые, неинтересные, даже поспорить не о чем, одни однотипные лозунги, как Богдан сказал Скукатище.Ни знаний не имеют, ни логики.



Главное для них - быть крикливыми и хамовитыми. Задача даже не в оппонировании. Им нужно срывать сами дискуссии, как, например, вчера с Сивохой. Главное для них - быть крикливыми и хамовитыми. Задача даже не в оппонировании. Им нужно срывать сами дискуссии, как, например, вчера с Сивохой.



Зеленський, Сивоха, Єрмак і тп - вже відкрито взяли курс на знищення української держави.





https://uainfo.org/blognews/1584122222- ... ayini.html Зеленський, Сивоха, Єрмак і тп - вже відкрито взяли курс на знищення української держави. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21092 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1173 раз. Подякували: 2171 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 бер, 2020 00:08 Frant написав: Зеленський, Сивоха, Єрмак і тп - вже відкрито взяли курс на знищення української держави. Зеленський, Сивоха, Єрмак і тп - вже відкрито взяли курс на знищення української держави.



Куда и чего они взяли ? Какие решения были приняты по факту ? Зеленский это тот же Порошенко, балабол полный, может поглупее только, чем Порошенко, но особых кардинальных отличий нет, реальный действий и решений нет и не предвидится.

Про Сивоху и Ермака вообще молчу, они в принципе не могут принять никаких решений, нет полномочий. Куда и чего они взяли ? Какие решения были приняты по факту ? Зеленский это тот же Порошенко, балабол полный, может поглупее только, чем Порошенко, но особых кардинальных отличий нет, реальный действий и решений нет и не предвидится.Про Сивоху и Ермака вообще молчу, они в принципе не могут принять никаких решений, нет полномочий. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15715 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4018 раз. Подякували: 6229 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 бер, 2020 00:32 freeze написав: Политику надо закрывать, не время, тяжелые времена в стране, все на борьбу с вирусом.

Мой прогноз, до конца года в стране от вируса умрет на порядок больше людей, чем за все время войны на Донбассе.

Грызню прекратить, всем консолидироваться, руки мыть, общественным транспортом не ездить, пенсионеров-родственников закрыть и ключи отбрать, еду им приносить и оставлять у дверей. Ждем вакцин и каких то лекарств от этого вируса. Политику надо закрывать, не время, тяжелые времена в стране, все на борьбу с вирусом.Мой прогноз, до конца года в стране от вируса умрет на порядок больше людей, чем за все время войны на Донбассе.Грызню прекратить, всем консолидироваться, руки мыть, общественным транспортом не ездить, пенсионеров-родственников закрыть и ключи отбрать, еду им приносить и оставлять у дверей. Ждем вакцин и каких то лекарств от этого вируса.

Мы с сыном не можем пока убедить мою жену не ходить в супермаркет.

И взять отпуск за свой счет или в конце концов уволиться - тоже.

Советская привычка "забежать за хлебцем и творожком" и "зовет родной завод" неистребима. Мы с сыном не можем пока убедить мою жену не ходить в супермаркет.И взять отпуск за свой счет или в конце концов уволиться - тоже.Советская привычка "забежать за хлебцем и творожком" и "зовет родной завод" неистребима. Чому бідний? - Тому що дурний Starikan 2 Повідомлень: 16877 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1745 раз. Подякували: 2620 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 бер, 2020 00:45 pesikot написав: ЛАД, YKK обиженных барышень из себя устроили заранее.

Мол, писать не будем

Хотя ранее утверждали, что у них есть железные тестикулы обиженных барышень из себя устроили заранее.Мол, писать не будемХотя ранее утверждали, что у них есть железные тестикулы

Ну ладно, YKK из Донецка, его можно понять, родимый край и т.д. (я, возможно, тоже бы обижался, кто меня знает). Да и рядом со мной работают тоже пара таких обиженных из Донецка, один из них, будучи начальником отдела и член-корром (а также моим однокурсником), как-то во время новогодней пьянки начал произносить тост типа за распад Украины, но я его сильно одернул, и он заткнулся.



Во избежание недоразумений - в принципе против выходцев из тех краев ничего не имею, моей супруге в 17м делала операцию на сердце бригада из Донецка, вовремя переехавшая в Харьков. Пара сватов у меня из Северодонецка, работяги на пенсии, ненавидят Яныка, сепаров (много пережили во время захвата Лисичанска - это в двух шагах) и поддерживали Пороха, который сумел сдержать дальнейшее продвижение сепаров.



А вот ЛАД - идейный и непробиваемый сторонник нынешних клоунов, я высказал ему всё, что о нем думаю. Ну ладно, YKK из Донецка, его можно понять, родимый край и т.д. (я, возможно, тоже бы обижался, кто меня знает). Да и рядом со мной работают тоже пара таких обиженных из Донецка, один из них, будучи начальником отдела и член-корром (а также моим однокурсником), как-то во время новогодней пьянки начал произносить тост типа за распад Украины, но я его сильно одернул, и он заткнулся.Во избежание недоразумений - в принципе против выходцев из тех краев ничего не имею, моей супруге в 17м делала операцию на сердце бригада из Донецка, вовремя переехавшая в Харьков. Пара сватов у меня из Северодонецка, работяги на пенсии, ненавидят Яныка, сепаров (много пережили во время захвата Лисичанска - это в двух шагах) и поддерживали Пороха, который сумел сдержать дальнейшее продвижение сепаров.А вот ЛАД - идейный и непробиваемый сторонник нынешних клоунов, я высказал ему всё, что о нем думаю. Чому бідний? - Тому що дурний Starikan 2 Повідомлень: 16877 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1745 раз. Подякували: 2620 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 бер, 2020 00:47 Starikan написав: freeze написав: Политику надо закрывать, не время, тяжелые времена в стране, все на борьбу с вирусом.

Мой прогноз, до конца года в стране от вируса умрет на порядок больше людей, чем за все время войны на Донбассе.

Грызню прекратить, всем консолидироваться, руки мыть, общественным транспортом не ездить, пенсионеров-родственников закрыть и ключи отбрать, еду им приносить и оставлять у дверей. Ждем вакцин и каких то лекарств от этого вируса. Политику надо закрывать, не время, тяжелые времена в стране, все на борьбу с вирусом.Мой прогноз, до конца года в стране от вируса умрет на порядок больше людей, чем за все время войны на Донбассе.Грызню прекратить, всем консолидироваться, руки мыть, общественным транспортом не ездить, пенсионеров-родственников закрыть и ключи отбрать, еду им приносить и оставлять у дверей. Ждем вакцин и каких то лекарств от этого вируса.

Мы с сыном не можем пока убедить мою жену не ходить в супермаркет.

И взять отпуск за свой счет или в конце концов уволиться - тоже.

Советская привычка "забежать за хлебцем и творожком" и "зовет родной завод" неистребима. Мы с сыном не можем пока убедить мою жену не ходить в супермаркет.И взять отпуск за свой счет или в конце концов уволиться - тоже.Советская привычка "забежать за хлебцем и творожком" и "зовет родной завод" неистребима.



Здесь умный совет - ходить в супермаркет в нелюдное время, рано утром, поздно вечером, ну или по крайней мере не в часы пик, когда все идут с работы. В часы пик ходить сейчас, имхо, похоже на самоубийство, я так понимаю, что Вашей жене за 60, поэтому тут Вы должны провести серьезную работу с женой, шутки уже закончились.

Посмотрите первая умершая в Радомышле, не успела подумать о смысле жизни и покашлять как следует, три-четыре дня и всё. Женщины иногда недопонимают серьезность ситуации. Здесь умный совет - ходить в супермаркет в нелюдное время, рано утром, поздно вечером, ну или по крайней мере не в часы пик, когда все идут с работы. В часы пик ходить сейчас, имхо, похоже на самоубийство, я так понимаю, что Вашей жене за 60, поэтому тут Вы должны провести серьезную работу с женой, шутки уже закончились.Посмотрите первая умершая в Радомышле, не успела подумать о смысле жизни и покашлять как следует, три-четыре дня и всё. Женщины иногда недопонимают серьезность ситуации. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15715 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4018 раз. Подякували: 6229 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5769577057715772> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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