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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5769577057715772
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 00:57

  Shram написав: Тоже всегда поражает когда все эти "нужно наступать и нападать,необходимо засылать войска и отбивать территории" сами не то что на фронт не спешат, но и зачастую всеми силами пытаются при этом из страны свалить, или уже свалили.
Хотите отвоёвывать - вперед добровольцами в окопы на передовые линии.

Вы только не выдумывайте и не становитесь ботом.
Все эти "наступати та нападати під керівництвом кесаря" это бредни белобилетчика-"пацифиста" Козака-характерника.
Подавляющее большинство здесь за заморозку конфликта и отвод войск на безопасное расстояние с введением миротворцев на линию разграничения. И с перспективой навсегда распрощаться с ОРДЛО, если они не согласны войти в состав Украины на общих основаниях.

Другое дело, что такой подход, вполне приемлемый для обеих сторон с точки зрения здравого смысла, может оказаться (и, видимо, оказывается) непригодным с точки зрения большой политики.
Чому бідний? - Тому що дурний
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