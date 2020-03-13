Shram написав: Тоже всегда поражает когда все эти "нужно наступать и нападать,необходимо засылать войска и отбивать территории" сами не то что на фронт не спешат, но и зачастую всеми силами пытаются при этом из страны свалить, или уже свалили.
Хотите отвоёвывать - вперед добровольцами в окопы на передовые линии.
Вы только не выдумывайте и не становитесь ботом.
Все эти "наступати та нападати під керівництвом кесаря" это бредни белобилетчика-"пацифиста" Козака-характерника.
Подавляющее большинство здесь за заморозку конфликта и отвод войск на безопасное расстояние с введением миротворцев на линию разграничения. И с перспективой навсегда распрощаться с ОРДЛО, если они не согласны войти в состав Украины на общих основаниях.
Другое дело, что такой подход, вполне приемлемый для обеих сторон с точки зрения здравого смысла, может оказаться (и, видимо, оказывается) непригодным с точки зрения большой политики.