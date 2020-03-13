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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5769577057715772> Додано: Суб 14 бер, 2020 00:45 pesikot написав: ЛАД, YKK обиженных барышень из себя устроили заранее.

Мол, писать не будем

Хотя ранее утверждали, что у них есть железные тестикулы обиженных барышень из себя устроили заранее.Мол, писать не будемХотя ранее утверждали, что у них есть железные тестикулы

Ну ладно, YKK из Донецка, его можно понять, родимый край и т.д. (я, возможно, тоже бы обижался, кто меня знает). Да и рядом со мной работают тоже пара таких обиженных из Донецка, один из них, будучи начальником отдела и член-корром (а также моим однокурсником), как-то во время новогодней пьянки начал произносить тост типа за распад Украины, но я его сильно одернул, и он заткнулся.



Во избежание недоразумений - в принципе против выходцев из тех краев ничего не имею, моей супруге в 17м делала операцию на сердце бригада из Донецка, вовремя переехавшая в Харьков. Пара сватов у меня из Северодонецка, работяги на пенсии, ненавидят Яныка, сепаров (много пережили во время захвата Лисичанска - это в двух шагах) и поддерживали Пороха, который сумел сдержать дальнейшее продвижение сепаров.



А вот ЛАД - идейный и непробиваемый сторонник нынешних клоунов, я высказал ему всё, что о нем думаю. Ну ладно, YKK из Донецка, его можно понять, родимый край и т.д. (я, возможно, тоже бы обижался, кто меня знает). Да и рядом со мной работают тоже пара таких обиженных из Донецка, один из них, будучи начальником отдела и член-корром (а также моим однокурсником), как-то во время новогодней пьянки начал произносить тост типа за распад Украины, но я его сильно одернул, и он заткнулся.Во избежание недоразумений - в принципе против выходцев из тех краев ничего не имею, моей супруге в 17м делала операцию на сердце бригада из Донецка, вовремя переехавшая в Харьков. Пара сватов у меня из Северодонецка, работяги на пенсии, ненавидят Яныка, сепаров (много пережили во время захвата Лисичанска - это в двух шагах) и поддерживали Пороха, который сумел сдержать дальнейшее продвижение сепаров.А вот ЛАД - идейный и непробиваемый сторонник нынешних клоунов, я высказал ему всё, что о нем думаю. Чому бідний? - Тому що дурний Starikan 2 Повідомлень: 16878 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1745 раз. Подякували: 2620 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 бер, 2020 00:47 Starikan написав: freeze написав: Политику надо закрывать, не время, тяжелые времена в стране, все на борьбу с вирусом.

Мой прогноз, до конца года в стране от вируса умрет на порядок больше людей, чем за все время войны на Донбассе.

Грызню прекратить, всем консолидироваться, руки мыть, общественным транспортом не ездить, пенсионеров-родственников закрыть и ключи отбрать, еду им приносить и оставлять у дверей. Ждем вакцин и каких то лекарств от этого вируса. Политику надо закрывать, не время, тяжелые времена в стране, все на борьбу с вирусом.Мой прогноз, до конца года в стране от вируса умрет на порядок больше людей, чем за все время войны на Донбассе.Грызню прекратить, всем консолидироваться, руки мыть, общественным транспортом не ездить, пенсионеров-родственников закрыть и ключи отбрать, еду им приносить и оставлять у дверей. Ждем вакцин и каких то лекарств от этого вируса.

Мы с сыном не можем пока убедить мою жену не ходить в супермаркет.

И взять отпуск за свой счет или в конце концов уволиться - тоже.

Советская привычка "забежать за хлебцем и творожком" и "зовет родной завод" неистребима. Мы с сыном не можем пока убедить мою жену не ходить в супермаркет.И взять отпуск за свой счет или в конце концов уволиться - тоже.Советская привычка "забежать за хлебцем и творожком" и "зовет родной завод" неистребима.



Здесь умный совет - ходить в супермаркет в нелюдное время, рано утром, поздно вечером, ну или по крайней мере не в часы пик, когда все идут с работы. В часы пик ходить сейчас, имхо, похоже на самоубийство, я так понимаю, что Вашей жене за 60, поэтому тут Вы должны провести серьезную работу с женой, шутки уже закончились.

Посмотрите первая умершая в Радомышле, не успела подумать о смысле жизни и покашлять как следует, три-четыре дня и всё. Женщины иногда недопонимают серьезность ситуации. Здесь умный совет - ходить в супермаркет в нелюдное время, рано утром, поздно вечером, ну или по крайней мере не в часы пик, когда все идут с работы. В часы пик ходить сейчас, имхо, похоже на самоубийство, я так понимаю, что Вашей жене за 60, поэтому тут Вы должны провести серьезную работу с женой, шутки уже закончились.Посмотрите первая умершая в Радомышле, не успела подумать о смысле жизни и покашлять как следует, три-четыре дня и всё. Женщины иногда недопонимают серьезность ситуации. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15715 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4018 раз. Подякували: 6232 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 бер, 2020 00:57 Shram написав: Тоже всегда поражает когда все эти "нужно наступать и нападать,необходимо засылать войска и отбивать территории" сами не то что на фронт не спешат, но и зачастую всеми силами пытаются при этом из страны свалить, или уже свалили.

Хотите отвоёвывать - вперед добровольцами в окопы на передовые линии. Тоже всегда поражает когда все эти "нужно наступать и нападать,необходимо засылать войска и отбивать территории" сами не то что на фронт не спешат, но и зачастую всеми силами пытаются при этом из страны свалить, или уже свалили.Хотите отвоёвывать - вперед добровольцами в окопы на передовые линии.

Вы только не выдумывайте и не становитесь ботом.

Все эти "наступати та нападати під керівництвом кесаря" это бредни белобилетчика-"пацифиста" Козака-характерника.

Подавляющее большинство здесь за заморозку конфликта и отвод войск на безопасное расстояние с введением миротворцев на линию разграничения. И с перспективой навсегда распрощаться с ОРДЛО, если они не согласны войти в состав Украины на общих основаниях.



Другое дело, что такой подход, вполне приемлемый для обеих сторон с точки зрения здравого смысла, может оказаться (и, видимо, оказывается) непригодным с точки зрения большой политики. Вы только не выдумывайте и не становитесь ботом.Все эти "наступати та нападати під керівництвом кесаря" это бредни белобилетчика-"пацифиста" Козака-характерника.Подавляющее большинство здесь за заморозку конфликта и отвод войск на безопасное расстояние с введением миротворцев на линию разграничения. И с перспективой навсегда распрощаться с ОРДЛО, если они не согласны войти в состав Украины на общих основаниях.Другое дело, что такой подход, вполне приемлемый для обеих сторон с точки зрения здравого смысла, может оказаться (и, видимо, оказывается) непригодным с точки зрения большой политики. Чому бідний? - Тому що дурний Starikan 2 Повідомлень: 16878 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1745 раз. Подякували: 2620 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 бер, 2020 03:02 Думки на тему Starikan написав: Подавляющее большинство здесь за заморозку конфликта и отвод войск на безопасное расстояние с введением миротворцев на линию разграничения. И с перспективой навсегда распрощаться с ОРДЛО, если они не согласны войти в состав Украины на общих основаниях.

Подавляющее большинство здесь за заморозку конфликта и отвод войск на безопасное расстояние с введением миротворцев на линию разграничения. И с перспективой навсегда распрощаться с ОРДЛО, если они не согласны войти в состав Украины на общих основаниях.

Бажання більшості чи меншості нічого не значить для ворога. Ворог вчинятиме так, як схоче, якщо не отримає відсіч. Жодні гарантії письмові, усні, не вартують нічого. Є політична і військова доцільність, то ворог вчинить так, як йому дозволять або не дозволять вчинити. Ніхто не хоче гинути у війні, але на то вона і війна, а не цяцьки. Особисто для мене, всі розмови про мирний шлях припинення війни, відмежування територій, що ніяким чином не зупинить ту війну, все то є апологією власного боягузтва і немічності. Себе я теж в хоробрі вояки не записую, але якщо буде проголошена війна і мобілізація, то мало кому з нас вдасться переховатися в закутку, доведеться йти на війну. Хтось повинен приймати непопулярні рішення. І це Президент і Верховний Головнокомандувач. Основна функція будь якого менеджера - приймати рішення, брати відповідальність на себе за реалізацію плану. Наразі не маємо ні плану, ні конкретних дій. Позиція страуса, сподіваючися, що все якось розсмокчеться само по собі, чи хтось зовні вирішить проблему. Треба відверто і чітко признатися самим собі, що в нас немає справжньої національної еліти, що здатна приймати державницькі, суверенні рішення. Вона була знищена в минулому, про що я неодноразово наголошував у своїх дописах. Врешті решт позиція сьогоднішньої влади, відсутня як така. Її не було при Порошенку, так і немає при Зеленському, просто балаканина і змагання в риториці, хто яскравіше і патріотичніше щось вигукне. По особистому відчуттю, теперішні кабінетні можновладці, не проти б й піти на якийсь договорнячок з ворогом, забути про Крим, замутити якусь автономію на Донбасі, аби припинити гарячу стадію війни і прозвітувати про досягнення миру. Але інша частина, так званого політикуму, не дає це зробити. Але знову ж таки, не з патріотичних позицій чи державницьких, а сугубо меркантильних. Всі ті кадри з радянщини ще, під якими б шкурами не ховалися. Ось і копирсаємося в такому болоті вже 6 років. Що робити? Я не знаю. Точніше знаю, але не бачу кадрового потенціалу, що зреалізовуватиме необхідні державницькі завдання. А кадри вирішують все... І головне для кожної влади - це монополія на силу. Сучасні події це вкотре довели, що й фінанси не так важливі, а груба фізична сила, дуло автомату. І той хто має таку силу, вміє нею керувати, той і взмозі диктувати свій порядок денний. Немає такої сили, то ти ніхто і звати тебе ніяк. Будь ти хоч семи п'ядей у лобі. Такі то справи, панове... Бажання більшості чи меншості нічого не значить для ворога. Ворог вчинятиме так, як схоче, якщо не отримає відсіч. Жодні гарантії письмові, усні, не вартують нічого. Є політична і військова доцільність, то ворог вчинить так, як йому дозволять або не дозволять вчинити. Ніхто не хоче гинути у війні, але на то вона і війна, а не цяцьки. Особисто для мене, всі розмови про мирний шлях припинення війни, відмежування територій, що ніяким чином не зупинить ту війну, все то є апологією власного боягузтва і немічності. Себе я теж в хоробрі вояки не записую, але якщо буде проголошена війна і мобілізація, то мало кому з нас вдасться переховатися в закутку, доведеться йти на війну. Хтось повинен приймати непопулярні рішення. І це Президент і Верховний Головнокомандувач. Основна функція будь якого менеджера - приймати рішення, брати відповідальність на себе за реалізацію плану. Наразі не маємо ні плану, ні конкретних дій. Позиція страуса, сподіваючися, що все якось розсмокчеться само по собі, чи хтось зовні вирішить проблему. Треба відверто і чітко признатися самим собі, що в нас немає справжньої національної еліти, що здатна приймати державницькі, суверенні рішення. Вона була знищена в минулому, про що я неодноразово наголошував у своїх дописах. Врешті решт позиція сьогоднішньої влади, відсутня як така. Її не було при Порошенку, так і немає при Зеленському, просто балаканина і змагання в риториці, хто яскравіше і патріотичніше щось вигукне. По особистому відчуттю, теперішні кабінетні можновладці, не проти б й піти на якийсь договорнячок з ворогом, забути про Крим, замутити якусь автономію на Донбасі, аби припинити гарячу стадію війни і прозвітувати про досягнення миру. Але інша частина, так званого політикуму, не дає це зробити. Але знову ж таки, не з патріотичних позицій чи державницьких, а сугубо меркантильних. Всі ті кадри з радянщини ще, під якими б шкурами не ховалися. Ось і копирсаємося в такому болоті вже 6 років. Що робити? Я не знаю. Точніше знаю, але не бачу кадрового потенціалу, що зреалізовуватиме необхідні державницькі завдання. А кадри вирішують все...І головне для кожної влади - це монополія на силу. Сучасні події це вкотре довели, що й фінанси не так важливі, а груба фізична сила, дуло автомату. І той хто має таку силу, вміє нею керувати, той і взмозі диктувати свій порядок денний. Немає такої сили, то ти ніхто і звати тебе ніяк.Будь ти хоч семи п'ядей у лобі. Такі то справи, панове... Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27993 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1904 раз. Подякували: 2085 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 бер, 2020 06:06 Renee написав: А своими словами от души, а не ссылками? И что плохого и не патриотичного в заморозке конфликта на данный политический момент?

А своими словами от души, а не ссылками? И что плохого и не патриотичного в заморозке конфликта на данный политический момент?

Плохое - в том, что эта заморозка означает потерю/отказ от своей территории.

Тогда логично и от Крыма отказаться.

Крым и Ордло окончательно переходят в состав РФ.

А в остальном - ничего плохого Плохое - в том, что эта заморозка означает потерю/отказ от своей территории.Тогда логично и от Крыма отказаться.Крым и Ордло окончательно переходят в состав РФ.А в остальном - ничего плохого Tegularius Повідомлень: 1164 З нами з: 11.02.14 Подякував: 166 раз. Подякували: 185 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 бер, 2020 06:08 lapay написав: Угу. При "мир" тріщать ті, хто і гривню не пожертвував на армію. Угу. При "мир" тріщать ті, хто і гривню не пожертвував на армію.

Все уже пожертвовали, военный сбор, 1,5% с любых доходов и депозитов. Все уже пожертвовали, военный сбор, 1,5% с любых доходов и депозитов. Tegularius Повідомлень: 1164 З нами з: 11.02.14 Подякував: 166 раз. Подякували: 185 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 бер, 2020 06:20 Starikan написав: Подавляющее большинство здесь за заморозку конфликта и отвод войск на безопасное расстояние с введением миротворцев на линию разграничения. И с перспективой навсегда распрощаться с ОРДЛО, если они не согласны войти в состав Украины на общих основаниях.



Другое дело, что такой подход, вполне приемлемый для обеих сторон с точки зрения здравого смысла, может оказаться (и, видимо, оказывается) непригодным с точки зрения большой политики. Подавляющее большинство здесь за заморозку конфликта и отвод войск на безопасное расстояние с введением миротворцев на линию разграничения. И с перспективой навсегда распрощаться с ОРДЛО, если они не согласны войти в состав Украины на общих основаниях.Другое дело, что такой подход, вполне приемлемый для обеих сторон с точки зрения здравого смысла, может оказаться (и, видимо, оказывается) непригодным с точки зрения большой политики.

То есть вы предлагаете отказаться от немалой части своей территории, от 3-5 миллионов населения, большая часть которого украинцы?

Россия их переварит при надобности.

Только тогда и про Крым придется забыть навсегда. Потому что невозможно будет никому объяснить, почему мы, упершись в Крым, добровольно отдаем России Донбасс. Ведь существует уже Минское соглашение, одобренное Совбезом ООН. Россия официально не претендует на Донбасс, согласна на его возвращение в Украину. А мы - получается сами от него отказываемся? Ну хорошо, а Крым тогда Украине зачем? Донбасс 100 лет в Украине, Крым в 2 раза меньше, и украинцев там 20% всего. В чем логика тогда?

Значит, санкции с России все снимаются, не за что потому что - мы сами ей всё подарили. То есть вы предлагаете отказаться от немалой части своей территории, от 3-5 миллионов населения, большая часть которого украинцы?Россия их переварит при надобности.Только тогда и про Крым придется забыть навсегда. Потому что невозможно будет никому объяснить, почему мы, упершись в Крым, добровольно отдаем России Донбасс. Ведь существует уже Минское соглашение, одобренное Совбезом ООН. Россия официально не претендует на Донбасс, согласна на его возвращение в Украину. А мы - получается сами от него отказываемся? Ну хорошо, а Крым тогда Украине зачем? Донбасс 100 лет в Украине, Крым в 2 раза меньше, и украинцев там 20% всего. В чем логика тогда?Значит, санкции с России все снимаются, не за что потому что - мы сами ей всё подарили. Tegularius Повідомлень: 1164 З нами з: 11.02.14 Подякував: 166 раз. Подякували: 185 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 бер, 2020 06:32 Starikan написав: И с перспективой навсегда распрощаться с ОРДЛО, если они не согласны войти в состав Украины на общих основаниях.

И с перспективой навсегда распрощаться с ОРДЛО, если они не согласны войти в состав Украины на общих основаниях.

И в чем вы видите проблемы исполнения Минских соглашений?

Ну будут в Ордло русские школы, непереименованные улицы и неснесенные памятники - так из-за этого нужно продолжать войну или отказываться от территорий?

Никакого права вето на национальном уровне у них ни на что не будет.

Ну будут они голосовать на выборах, будет в следующей раде у ОПЗЖ 20% вместо 15, а во втором туре следующих президентских Зеленский победит у Бойко, а не у Тимошенко.

Это настолько катастрофично по вашему мнению? И в чем вы видите проблемы исполнения Минских соглашений?Ну будут в Ордло русские школы, непереименованные улицы и неснесенные памятники - так из-за этого нужно продолжать войну или отказываться от территорий?Никакого права вето на национальном уровне у них ни на что не будет.Ну будут они голосовать на выборах, будет в следующей раде у ОПЗЖ 20% вместо 15, а во втором туре следующих президентских Зеленский победит у Бойко, а не у Тимошенко.Это настолько катастрофично по вашему мнению? Tegularius Повідомлень: 1164 З нами з: 11.02.14 Подякував: 166 раз. Подякували: 185 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 бер, 2020 06:49 Tegularius

то есть русские фашисты начали войну из-за русских школ и памятников?

какого только бреда не услышишь от русскомирных троллей. то есть русские фашисты начали войну из-за русских школ и памятников?какого только бреда не услышишь от русскомирных троллей. unicdima

Повідомлень: 23 З нами з: 10.06.19 Подякував: 1 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 бер, 2020 08:03 Сивуха zРадио написав: freeze написав: Боты вернулись какие-то унылые, неинтересные, даже поспорить не о чем, одни однотипные лозунги, как Богдан сказал Скукатище.

Ни знаний не имеют, ни логики. Боты вернулись какие-то унылые, неинтересные, даже поспорить не о чем, одни однотипные лозунги, как Богдан сказал Скукатище.Ни знаний не имеют, ни логики.



Главное для них - быть крикливыми и хамовитыми. Задача не в оппонировании. Им нужно срывать дискуссии в самом их зачатке, как, например, вчера с Сивохой. На всех возможных площадках, в том числе этом форуме Главное для них - быть крикливыми и хамовитыми. Задача не в оппонировании. Им нужно срывать дискуссии в самом их зачатке, как, например, вчера с Сивохой. На всех возможных площадках, в том числе этом форуме



Ватний клоун настільки убогий, настільки дрібний, що немає жодного сенсу слухати його брєдятіну про "внутрішній конфлікт".







"Сивохо настолько ничтожен, что его выгнали даже с его собственной презентации"

https://gordonua.com/news/politics/taka ... 90832.html Ватний клоун настільки убогий, настільки дрібний, що немає жодного сенсу слухати його брєдятіну про "внутрішній конфлікт"."Сивохо настолько ничтожен, что его выгнали даже с его собственной презентации" Востаннє редагувалось Frant в Суб 14 бер, 2020 08:07, всього редагувалось 1 раз. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21093 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1173 раз. Подякували: 2170 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5769577057715772> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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