Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав: И с перспективой навсегда распрощаться с ОРДЛО, если они не согласны войти в состав Украины на общих основаниях.
И в чем вы видите проблемы исполнения Минских соглашений? Ну будут в Ордло русские школы, непереименованные улицы и неснесенные памятники - так из-за этого нужно продолжать войну или отказываться от территорий? Никакого права вето на национальном уровне у них ни на что не будет. Ну будут они голосовать на выборах, будет в следующей раде у ОПЗЖ 20% вместо 15, а во втором туре следующих президентских Зеленский победит у Бойко, а не у Тимошенко. Это настолько катастрофично по вашему мнению?
Зеленський не прийме участь в президентських виборах 2024.Його рейтинг вже влітку буде 10%, а через рік 5%. Не факт, що він протримається до кінця свого першого терміну. Нікчемна істота. Повний дилетант у всьому, крім кіно і клоунади.
"В Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ. Об этом говорится в решении Трехсторонней контактной группы, заседание которой состоялось в Минске 11 марта. Документы переданы в ZN.UA источником в переговорной группе." https://uainfo.org/blognews/1584154801- ... voyna.html
Востаннє редагувалось Frant в Суб 14 бер, 2020 09:08, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Tegularius написав:То есть вы предлагаете отказаться от немалой части своей территории, от 3-5 миллионов населения, большая часть которого украинцы? Россия их переварит при надобности. Только тогда и про Крым придется забыть навсегда. Потому что невозможно будет никому объяснить, почему мы, упершись в Крым, добровольно отдаем России Донбасс. Ведь существует уже Минское соглашение, одобренное Совбезом ООН. Россия официально не претендует на Донбасс, согласна на его возвращение в Украину. А мы - получается сами от него отказываемся? Ну хорошо, а Крым тогда Украине зачем? Донбасс 100 лет в Украине, Крым в 2 раза меньше, и украинцев там 20% всего. В чем логика тогда? Значит, санкции с России все снимаются, не за что потому что - мы сами ей всё подарили.
ФРН не захотіла забрати НДР, в обмін на нейтральний статус. Фінляндія таки віддала Сталіну свою територію. Повернути втрачені теріторії можна тільки двома способами - капітуляцією чи наступальною війною. Перший спосіб працює тільки тоді, коли мешканці самі хочуть повернутись. Ні Лугандон, ні Крим цього не хоче. Другий спосіб стане можливий, тільки коли Раша розвалиться, тоді згода мешканців не потрібна. Не думаю, що Путін не усвідомлює, що повернути Лугандон Україні неможливо, бо самі лугандонські ватани цього не хочуть. Вся гра йде на молдовській сценарій - фактична незалежність Лугандона з правом виборів, в ідеалі молдавській план Козака - блокувальні можливості автономії і розпуск армії.
Санкції з Раші знімуть при любому розвитку з подій, раніше чи пізніше - не буває вічних санкцій.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Тракторист написав:сегодня в Украине от туберкулёза умирает значительно больше людей и это почему-то никого не тревожит...
Я вам про динамику процесса говорю, а вы опять про сегодня.
В Украине каждый год от туберкулеза умирает 4 тысячи человек, но при этом за последние 10 лет заболеваемость ТБ снизилась на 40%. А динамика коронавируса устремлена резко вверх, и цифра 4 тысячи умерших в год для коронавируса это при нынешней динамике распространения проскочится через пару месяцев. Кроме того при всём уважении к больным туберкулёзом там половину смертности дают бомжи, алкоголики, наркоманы. А от коронавируса умирают вполне благополучные граждане, которые летают на самолётах, ездят в турпоездки и тд.
и на какие же цифры вы опираетесь подсчитывая динамику при условии что в стране практически нет массовой диагностики заболевших и даже неизвестно общее количество жителей страны?...
и кстати по вашим же словам 2000 человек умерающих от туберкулёза ежегодно - это вполне благополучные и респектабельные люди, так что не стоит плодить мифы про то, что это болезнь моргиналов...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен