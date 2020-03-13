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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5769577057715772 Додано: Суб 14 бер, 2020 08:06 Tegularius написав: Starikan написав: И с перспективой навсегда распрощаться с ОРДЛО, если они не согласны войти в состав Украины на общих основаниях.

И с перспективой навсегда распрощаться с ОРДЛО, если они не согласны войти в состав Украины на общих основаниях.

И в чем вы видите проблемы исполнения Минских соглашений?

Ну будут в Ордло русские школы, непереименованные улицы и неснесенные памятники - так из-за этого нужно продолжать войну или отказываться от территорий?

Никакого права вето на национальном уровне у них ни на что не будет.

Ну будут они голосовать на выборах, будет в следующей раде у ОПЗЖ 20% вместо 15, а во втором туре следующих президентских Зеленский победит у Бойко, а не у Тимошенко.

Это настолько катастрофично по вашему мнению? И в чем вы видите проблемы исполнения Минских соглашений?Ну будут в Ордло русские школы, непереименованные улицы и неснесенные памятники - так из-за этого нужно продолжать войну или отказываться от территорий?Никакого права вето на национальном уровне у них ни на что не будет.Ну будут они голосовать на выборах, будет в следующей раде у ОПЗЖ 20% вместо 15, а во втором туре следующих президентских Зеленский победит у Бойко, а не у Тимошенко.Это настолько катастрофично по вашему мнению?



Зеленський не прийме участь в президентських виборах 2024.Його рейтинг вже влітку буде 10%, а через рік 5%.

Не факт, що він протримається до кінця свого першого терміну.

Нікчемна істота. Повний дилетант у всьому, крім кіно і клоунади.



"В Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ. Об этом говорится в решении Трехсторонней контактной группы, заседание которой состоялось в Минске 11 марта. Документы переданы в ZN.UA источником в переговорной группе."

https://uainfo.org/blognews/1584154801- ... voyna.html Зеленський не прийме участь в президентських виборах 2024.Його рейтинг вже влітку буде 10%, а через рік 5%.Не факт, що він протримається до кінця свого першого терміну.Нікчемна істота. Повний дилетант у всьому, крім кіно і клоунади."В Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ. Об этом говорится в решении Трехсторонней контактной группы, заседание которой состоялось в Минске 11 марта. Документы переданы в ZN.UA источником в переговорной группе." Востаннє редагувалось Frant в Суб 14 бер, 2020 09:08, всього редагувалось 1 раз. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21095 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1173 раз. Подякували: 2170 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 бер, 2020 08:39 Re: Політичні дискусії Tegularius написав: То есть вы предлагаете отказаться от немалой части своей территории, от 3-5 миллионов населения, большая часть которого украинцы?

Россия их переварит при надобности.

Только тогда и про Крым придется забыть навсегда. Потому что невозможно будет никому объяснить, почему мы, упершись в Крым, добровольно отдаем России Донбасс. Ведь существует уже Минское соглашение, одобренное Совбезом ООН. Россия официально не претендует на Донбасс, согласна на его возвращение в Украину. А мы - получается сами от него отказываемся? Ну хорошо, а Крым тогда Украине зачем? Донбасс 100 лет в Украине, Крым в 2 раза меньше, и украинцев там 20% всего. В чем логика тогда?

Значит, санкции с России все снимаются, не за что потому что - мы сами ей всё подарили. То есть вы предлагаете отказаться от немалой части своей территории, от 3-5 миллионов населения, большая часть которого украинцы?Россия их переварит при надобности.Только тогда и про Крым придется забыть навсегда. Потому что невозможно будет никому объяснить, почему мы, упершись в Крым, добровольно отдаем России Донбасс. Ведь существует уже Минское соглашение, одобренное Совбезом ООН. Россия официально не претендует на Донбасс, согласна на его возвращение в Украину. А мы - получается сами от него отказываемся? Ну хорошо, а Крым тогда Украине зачем? Донбасс 100 лет в Украине, Крым в 2 раза меньше, и украинцев там 20% всего. В чем логика тогда?Значит, санкции с России все снимаются, не за что потому что - мы сами ей всё подарили.

ФРН не захотіла забрати НДР, в обмін на нейтральний статус. Фінляндія таки віддала Сталіну свою територію.

Повернути втрачені теріторії можна тільки двома способами - капітуляцією чи наступальною війною. Перший спосіб працює тільки тоді, коли мешканці самі хочуть повернутись. Ні Лугандон, ні Крим цього не хоче.

Другий спосіб стане можливий, тільки коли Раша розвалиться, тоді згода мешканців не потрібна.

Не думаю, що Путін не усвідомлює, що повернути Лугандон Україні неможливо, бо самі лугандонські ватани цього не хочуть. Вся гра йде на молдовській сценарій - фактична незалежність Лугандона з правом виборів, в ідеалі молдавській план Козака - блокувальні можливості автономії і розпуск армії.



Санкції з Раші знімуть при любому розвитку з подій, раніше чи пізніше - не буває вічних санкцій. ФРН не захотіла забрати НДР, в обмін на нейтральний статус. Фінляндія таки віддала Сталіну свою територію.Повернути втрачені теріторії можна тільки двома способами - капітуляцією чи наступальною війною. Перший спосіб працює тільки тоді, коли мешканці самі хочуть повернутись. Ні Лугандон, ні Крим цього не хоче.Другий спосіб стане можливий, тільки коли Раша розвалиться, тоді згода мешканців не потрібна.Не думаю, що Путін не усвідомлює, що повернути Лугандон Україні неможливо, бо самі лугандонські ватани цього не хочуть. Вся гра йде на молдовській сценарій - фактична незалежність Лугандона з правом виборів, в ідеалі молдавській план Козака - блокувальні можливості автономії і розпуск армії.Санкції з Раші знімуть при любому розвитку з подій, раніше чи пізніше - не буває вічних санкцій. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10195 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1119 раз. Подякували: 1235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 бер, 2020 09:52 Re: Політичні дискусії Schmit

Повідомлень: 1047 З нами з: 08.09.09 Подякував: 10 раз. Подякували: 157 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 бер, 2020 09:55 freeze написав: Тракторист написав: сегодня в Украине от туберкулёза умирает значительно больше людей и это почему-то никого не тревожит... сегодня в Украине от туберкулёза умирает значительно больше людей и это почему-то никого не тревожит...



Я вам про динамику процесса говорю, а вы опять про сегодня.



В Украине каждый год от туберкулеза умирает 4 тысячи человек, но при этом за последние 10 лет заболеваемость ТБ снизилась на 40%. А динамика коронавируса устремлена резко вверх, и цифра 4 тысячи умерших в год для коронавируса это при нынешней динамике распространения проскочится через пару месяцев.

Кроме того при всём уважении к больным туберкулёзом там половину смертности дают бомжи, алкоголики, наркоманы. А от коронавируса умирают вполне благополучные граждане, которые летают на самолётах, ездят в турпоездки и тд. Я вам про динамику процесса говорю, а вы опять про сегодня.В Украине каждый год от туберкулеза умирает 4 тысячи человек, но при этом за последние 10 лет заболеваемость ТБ снизилась на 40%. А динамика коронавируса устремлена резко вверх, и цифра 4 тысячи умерших в год для коронавируса это при нынешней динамике распространения проскочится через пару месяцев.Кроме того при всём уважении к больным туберкулёзом там половину смертности дают бомжи, алкоголики, наркоманы. А от коронавируса умирают вполне благополучные граждане, которые летают на самолётах, ездят в турпоездки и тд.

и на какие же цифры вы опираетесь подсчитывая динамику при условии что в стране практически нет массовой диагностики заболевших и даже неизвестно общее количество жителей страны?...



и кстати по вашим же словам 2000 человек умерающих от туберкулёза ежегодно - это вполне благополучные и респектабельные люди, так что не стоит плодить мифы про то, что это болезнь моргиналов... и на какие же цифры вы опираетесь подсчитывая динамику при условии что в стране практически нет массовой диагностики заболевших и даже неизвестно общее количество жителей страны?...и кстати по вашим же словам 2000 человек умерающих от туберкулёза ежегодно - это вполне благополучные и респектабельные люди, так что не стоит плодить мифы про то, что это болезнь моргиналов... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4517 З нами з: 06.08.08 Подякував: 239 раз. Подякували: 706 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 бер, 2020 10:42

1 Сивохо( позаштатний одинадцятий радник на громадських засадах) не мав права і не представляв позицію РНБО...

2 https://censor.net.ua/news/3181456/podpisannyyi_v_minske_protokol_ne_yavlyaetsya_yuridicheskim_dokumentom_obyazatelnym_k_vypolneniyu_ermak Подписанный в Минске протокол не является юридическим документом, обязательным к выполнению, - Ермак

Висновок

Нічого історія клоунів не навчила і вони й далі тестують свої примітивні ідейки на суспільстві....хоча для цього є соціологи і фокусні групи. Трошечки підсумуємо1 Сивохо( позаштатний одинадцятий радник на громадських засадах) не мав права і не представляв позицію РНБО...ВисновокНічого історія клоунів не навчила і вони й далі тестують свої примітивні ідейки на суспільстві....хоча для цього є соціологи і фокусні групи. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22312 З нами з: 15.01.09 Подякував: 163 раз. Подякували: 2273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 бер, 2020 11:31 Frant написав: Ватний клоун настільки убогий, настільки дрібний, що немає жодного сенсу слухати його брєдятіну про "внутрішній конфлікт".

Ватний клоун настільки убогий, настільки дрібний, що немає жодного сенсу слухати його брєдятіну про "внутрішній конфлікт".



Не помню, чтобы он говорил про внутренний конфликт...



С так называемыми ЛДНР двусторонние переговоры бессмыслены, потому что они ничего не решают. Но добавить их в качестве свадебных генералов в переговоры с РФ - можно (придется), если последняя на этом настаивает. Собственно, в таком формате и подписывались Минские соглашения. Сегодняшнее горение пуканов порохоботов является слегка запоздалым - на 5 с лишним лет. Ну или самое натуральное политиканство - внутреняя борьба за власть в ущерб национальной безопасности Не помню, чтобы он говорил про внутренний конфликт...С так называемыми ЛДНР двусторонние переговоры бессмыслены, потому что они ничего не решают. Но добавить их в качестве свадебных генералов в переговоры с РФ - можно (придется), если последняя на этом настаивает. Собственно, в таком формате и подписывались Минские соглашения. Сегодняшнее горение пуканов порохоботов является слегка запоздалым - на 5 с лишним лет. Ну или самое натуральное политиканство - внутреняя борьба за власть в ущерб национальной безопасности zРадио

Повідомлень: 5189 З нами з: 02.05.18 Подякував: 951 раз. Подякували: 2107 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 5769577057715772 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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