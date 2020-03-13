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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 14 бер, 2020 14:42
Козак-характерник написав: Starikan написав:
Но я не политик, а политики так рассуждать не могут.
Оце головне! Це лише балачки пересічного, на що маєте право тут на форумі.
Поэтому подавляющее большинство того, что здесь говорится - пустой трёп.
Но не всё так просто.
Представьте себе, что нынешние власти организуют референдум по вопросу Донбасса.
Который неизбежно в той или иной мере коснется будущего государственного устройства.
И большинство проголосует, скажем, против какого-либо особого статуса ОРДЛО в составе Украины. После чего возвращение ОРДЛО становится нереальным.
Будет ли это означать, что большинство - сепаратисты?
Чому бідний? - Тому що дурний
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Додано: Суб 14 бер, 2020 14:50
Тракторист написав: zРадио написав:
С так называемыми ЛДНР двусторонние переговоры бессмыслены, потому что они ничего не решают.
следуя вашей логике переговоры с Киевом также бесмыслены?...
Еще буквально 10 дней назад - да, сегодня - нет. Власть, наконец, вернула себе субъектность, выгнав иностранных агентов из своих рядов. Да, далеко не всех, но прецедент принятия суверенных решений создан, пожалуй, впервые за 6 последних лет.
Поэтому на сегодня Киев может
вести переговоры от своего имени. Донецк и Луганск - нет, там ничего не поменялось, и всем управляют из кремля...
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Додано: Суб 14 бер, 2020 14:56
Тракторист написав:
переговоры с Киевом также бесмыслены?...
Естественно. Потому они и длятся без толку уже шесть лет.
Пока сюзерен с «агрессором» не договорятся – «эта музыка будет вечной».
Так и будут обмениваться пленными, двигать серую зону туда сюда, разводить войска по одной точке в год на сотнях километрах фронта, прыгать лягушкой и обстреливать сами себя..
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