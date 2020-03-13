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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 14 бер, 2020 14:42
Козак-характерник написав: Starikan написав:
Но я не политик, а политики так рассуждать не могут.
Оце головне! Це лише балачки пересічного, на що маєте право тут на форумі.
Поэтому подавляющее большинство того, что здесь говорится - пустой трёп.
Но не всё так просто.
Представьте себе, что нынешние власти организуют референдум по вопросу Донбасса.
Который неизбежно в той или иной мере коснется будущего государственного устройства.
И большинство проголосует, скажем, против какого-либо особого статуса ОРДЛО в составе Украины. После чего возвращение ОРДЛО становится нереальным.
Будет ли это означать, что большинство - сепаратисты?
Чому бідний? - Тому що дурний
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Додано: Суб 14 бер, 2020 14:50
Тракторист написав: zРадио написав:
С так называемыми ЛДНР двусторонние переговоры бессмыслены, потому что они ничего не решают.
следуя вашей логике переговоры с Киевом также бесмыслены?...
Еще буквально 10 дней назад - да, сегодня - нет. Власть, наконец, вернула себе субъектность, выгнав иностранных агентов из своих рядов. Да, далеко не всех, но прецедент принятия суверенных решений создан, пожалуй, впервые за 6 последних лет.
Поэтому на сегодня Киев может
вести переговоры от своего имени. Донецк и Луганск - нет, там ничего не поменялось, и всем управляют из кремля...
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Додано: Суб 14 бер, 2020 14:56
Тракторист написав:
переговоры с Киевом также бесмыслены?...
Естественно. Потому они и длятся без толку уже шесть лет.
Пока сюзерен с «агрессором» не договорятся – «эта музыка будет вечной».
Так и будут обмениваться пленными, двигать серую зону туда сюда, разводить войска по одной точке в год на сотнях километрах фронта, прыгать лягушкой и обстреливать сами себя..
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Додано: Суб 14 бер, 2020 15:00
Starikan написав:
Будет ли это означать, что большинство - сепаратисты?
Сепаратисты это всего лишь термин. В зависимости от местопонимания он может нести как положительный, так и отрицательный оттенок. Британцы большинством отсепарировались от евросоюза, вполне себе сепаратное большинство.
Когда-то малазийцы большинством голосов выгнали-отсепарировали бедный Сингапур из состава тогдашней федерации.
9 августа 1965 года парламент Малайзии единогласно (126 голосов «за»; делегаты от Сингапура при этом отсутствовали) проголосовал за исключение Сингапура из состава Малайзии.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 15:09
Starikan написав: Козак-характерник написав: Starikan написав:
Но я не политик, а политики так рассуждать не могут.
Оце головне! Це лише балачки пересічного, на що маєте право тут на форумі.
Поэтому подавляющее большинство того, что здесь говорится - пустой трёп.
Но не всё так просто.
Представьте себе, что нынешние власти организуют референдум по вопросу Донбасса.
Который неизбежно в той или иной мере коснется будущего государственного устройства.
И большинство проголосует, скажем, против какого-либо особого статуса ОРДЛО в составе Украины. После чего возвращение ОРДЛО становится нереанереальным.Будет ли это означать, что большинство - сепаратисты?
Референдум про зміну територіальної цілісності? Так це протизаконно. Знов таки, національна зрада, по законам війни, навіть головнокомандувача розстріляти за таке не є гріхом. Якщо маєте на увазі, референдум про зміну державного устрою, то він теж не буде легітимним. По перше в нас війна, під час якої повинна бути заборонена будь-яка політична діяльність. По друге, неможливо організуватийти всеукраїнський референдум, бо знову ж таки території окуповані. Де факто йде війна і будь який радикальний лідер, що гіпотетично може прийти до влади, повинен буде розстріляти всіх національних зрадників, що неодноразово порушували Конституцію України. Це і Порошенко, і Зеленський. Вони не виконують свої прямі обов'язки, як гарантів дотримання цієї Конституції і забезпечення територіальної цілісності. В мене немає поваги до жодного з Президентів, що були в нас. Це все обличчя родом із радянщини, це перевертні. Я вважаю, що правовий спосіб наведення порядку вже вичерпав себе. Залишився лише авторитарний спосіб, лиття крові. Але немає лідерів, що зможуть стати диктаторами. Просто немає держаників, хоча багато хто б'є себе в груди, що є патріотом.
Просто триває бізнесовий процес. І війна, як продовження бізнесу, але іншим шляхом. Нічого нового, просто розпродаж країни. А ідеологічна риторика, будь яка, це лише нашарування над бізнесовими процесами. Врешті решт лише ті самі бізнеові процеси, перерозподіл прав власності, зможуть викристалізувати якусь стратегію, коли просто не вигідно стане продовжувати війну. А так, всі наші балачки на форумі, лише балачки, це вірно.
П.С. По питанню. Це лише означатиме, що нація не відбулася, не спроможні, та й все. Малороси.
Етнічна група, що так і не здатна припинити чвари, усвідомити себе як єдину націю, зі спільними інтересами, не здатна обирати своїх провідників. Врешті решт не здатна побудувати власну хату-державу. Тому головна війна зараз, дійсно за розуми, ідеологіча. І час не розкидувати каміння, а збирати. Будь які спроби сепарації, розділу нації є для мене неприйнятними. Держава повинна існувати в тих кордонах, що були на момент проголошення незалежності. За цю землю билися наші предки, за неї заплачено кров'ю. В трунах там підстрибнуть небіжчики, якщо святу землю нашу віддадуть ворогу. Це прокляття, це ганьба і зрада пам'яті полеглих за Україну.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 15:25
Tegularius написав: Starikan написав:
И с перспективой навсегда распрощаться с ОРДЛО, если они не согласны войти в состав Украины на общих основаниях.
И в чем вы видите проблемы исполнения Минских соглашений?
Ну будут в Ордло русские школы, непереименованные улицы и неснесенные памятники - так из-за этого нужно продолжать войну или отказываться от территорий?
Никакого права вето на национальном уровне у них ни на что не будет.
Ну будут они голосовать на выборах, будет в следующей раде у ОПЗЖ 20% вместо 15, а во втором туре следующих президентских Зеленский победит у Бойко, а не у Тимошенко.
Это настолько катастрофично по вашему мнению?
1) у нас была уже автономная республика. Дело закончилось аннексией.
2) меня волнуют не школы и памятники, а военная группировка сепаратистов, которую собираются преобразовать в вооруженную до зубов "народную милицию".
А также наличие российских паспортов у многих тамошних граждан. Надеюсь, не нужно объяснять, почему, или напомнить 38 год?
Чому бідний? - Тому що дурний
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Starikan
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Додано: Суб 14 бер, 2020 15:38
zРадио написав:
Еще буквально 10 дней назад - да, сегодня - нет. Власть, наконец, вернула себе субъектность, выгнав иностранных агентов из своих рядов. Да, далеко не всех, но прецедент принятия суверенных решений создан, пожалуй, впервые за 6 последних лет.
Інагент - рашінський термін. Який з самокатчика агент - на гей-параді завербували?
Вся це тягомотина з Лугандоном завершиться, коли Путлер загнеться, не раніше. Як тут не згадати корейську війну, і те, що Берія сказав Кіму, після смерті Сталіна: "Це не наша війна - закругляйтесь."
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 15:45
Молитва
Пошли нам, Боже, другого Богдана,
Дай нам Мазепу і Залізняка,
Яви Павла, Симона і Степана –
Гетьмáна, вояка, провідника.
Помилуй, Отче! Гине Україна:
В Святій Русі поділено хрести,
І у своїй землі ми вже меншина
Посеред cучомовної орди.
Немає сил страждати і чекати,
Втомились ми від татя й лихваря.
Так дай корогву до небес здійняти:
Дай нам пророка, князя, бунтаря!
Ще є в нас порох у порохівницях.
Кострúщ старих ще жéвріє зола,
Дух Нації ще тліє у зіницях:
Нам треба іскра – й ватра запалá.
Даруй нам іскру, Боже Триєдиний,
Не дай зітліти, згинуть по росі,
Благослови підняти Україну
У Славі й Вірі, Величі й Красі!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 15:50
lapay написав:
Інагент - рашінський термін.
Порохоботы уже в печенках сидят с этим бредом про российские термины. На валютной ветке какой-то недоумок (не запомнил) уже даже за экономический термин "центральный банк" приколупывался... Советую вам всем, дикарям, учить этимологию слов прежде, чем глупости писать!
lapay написав:
Який з самокатчика агент - на гей-параді завербували?
В BRDO, являющейся американской грантовой организацией. Не притворяйся, что не знал.
lapay написав:
Вся це тягомотина з Лугандоном завершиться, коли Путлер загнеться, не раніше. Як тут не згадати корейську війну, і те, що Берія сказав Кіму, після смерті Сталіна: "Це не наша війна - закругляйтесь."
Здесь, вероятно, ты прав
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Додано: Суб 14 бер, 2020 16:03
zРадио написав:
Порохоботы уже в печенках сидят с этим бредом про российские термины. На валютной ветке какой-то недоумок (не запомнил) уже даже за экономический термин "центральный банк" приколупывался... Советую вам всем, дикарям, учить этимологию слов прежде, чем глупости писать!
Це ти тут маячну про "інагентів" постиш, як і рашистські пропагандони.
zРадио написав:
В BRDO, являющейся американской грантовой организацией. Не притворяйся, что не знал.
Філіал СІА?
Ти ще скажи, що Беня чи Зеля "інагенти".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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