Додано: Суб 14 бер, 2020 15:09

Starikan написав: Козак-характерник написав: Starikan написав: Но я не политик, а политики так рассуждать не могут. Но я не политик, а политики так рассуждать не могут. Оце головне! Це лише балачки пересічного, на що маєте право тут на форумі. Оце головне! Це лише балачки пересічного, на що маєте право тут на форумі.

Поэтому подавляющее большинство того, что здесь говорится - пустой трёп.

Но не всё так просто.

Представьте себе, что нынешние власти организуют референдум по вопросу Донбасса.

Который неизбежно в той или иной мере коснется будущего государственного устройства.

И большинство проголосует, скажем, против какого-либо особого статуса ОРДЛО в составе Украины. После чего возвращение ОРДЛО становится нереанереальным.

Будет ли это означать, что большинство - сепаратисты? Поэтому подавляющее большинство того, что здесь говорится - пустой трёп.Но не всё так просто.Представьте себе, что нынешние власти организуют референдум по вопросу Донбасса.Который неизбежно в той или иной мере коснется будущего государственного устройства.И большинство проголосует, скажем, против какого-либо особого статуса ОРДЛО в составе Украины. После чего возвращение ОРДЛО становится нереанереальным.

Референдум про зміну територіальної цілісності? Так це протизаконно. Знов таки, національна зрада, по законам війни, навіть головнокомандувача розстріляти за таке не є гріхом. Якщо маєте на увазі, референдум про зміну державного устрою, то він теж не буде легітимним. По перше в нас війна, під час якої повинна бути заборонена будь-яка політична діяльність. По друге, неможливо організуватийти всеукраїнський референдум, бо знову ж таки території окуповані. Де факто йде війна і будь який радикальний лідер, що гіпотетично може прийти до влади, повинен буде розстріляти всіх національних зрадників, що неодноразово порушували Конституцію України. Це і Порошенко, і Зеленський. Вони не виконують свої прямі обов'язки, як гарантів дотримання цієї Конституції і забезпечення територіальної цілісності. В мене немає поваги до жодного з Президентів, що були в нас. Це все обличчя родом із радянщини, це перевертні. Я вважаю, що правовий спосіб наведення порядку вже вичерпав себе. Залишився лише авторитарний спосіб, лиття крові. Але немає лідерів, що зможуть стати диктаторами. Просто немає держаників, хоча багато хто б'є себе в груди, що є патріотом.Просто триває бізнесовий процес. І війна, як продовження бізнесу, але іншим шляхом. Нічого нового, просто розпродаж країни. А ідеологічна риторика, будь яка, це лише нашарування над бізнесовими процесами. Врешті решт лише ті самі бізнеові процеси, перерозподіл прав власності, зможуть викристалізувати якусь стратегію, коли просто не вигідно стане продовжувати війну. А так, всі наші балачки на форумі, лише балачки, це вірно.П.С. По питанню. Це лише означатиме, що нація не відбулася, не спроможні, та й все. Малороси.Етнічна група, що так і не здатна припинити чвари, усвідомити себе як єдину націю, зі спільними інтересами, не здатна обирати своїх провідників. Врешті решт не здатна побудувати власну хату-державу. Тому головна війна зараз, дійсно за розуми, ідеологіча. І час не розкидувати каміння, а збирати. Будь які спроби сепарації, розділу нації є для мене неприйнятними. Держава повинна існувати в тих кордонах, що були на момент проголошення незалежності. За цю землю билися наші предки, за неї заплачено кров'ю. В трунах там підстрибнуть небіжчики, якщо святу землю нашу віддадуть ворогу. Це прокляття, це ганьба і зрада пам'яті полеглих за Україну.