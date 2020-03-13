Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав:Це ти тут маячну про "інагентів" постиш, як і рашистські пропагандони.
Во-первых, ты соврал, что я использовал сокращенный термин "инагент", который, действительно, отдает совком. Я использовал термин "иностранный агент", являющийся международным устоявшимся понятием. Вот тебе американское законодательство FARA - The Foreign Agents Registration Act https://www.justice.gov/nsd-fara
Закварился ты по полной!
Во-вторых, мне все равно на рашистских пропагандонов - я их не смотрю и не читаю, поэтому даже отдаленного понятия не имею об их лексиконе.
lapay написав:Філіал СІА?
А что, обязательно быть открытым формальным агентом чужих спецслужб, чтобы быть иностранным агентом как таковым? Снова ты угодил в лужу - читай все то же законодательство США FARA. Узнаешь много нового!
zРадио написав:С так называемыми ЛДНР двусторонние переговоры бессмыслены, потому что они ничего не решают.
следуя вашей логике переговоры с Киевом также бесмыслены?...
Еще буквально 10 дней назад - да, сегодня - нет. Власть, наконец, вернула себе субъектность, выгнав иностранных агентов из своих рядов. Да, далеко не всех, но прецедент принятия суверенных решений создан, пожалуй, впервые за 6 последних лет.
Поэтому на сегодня Киев может вести переговоры от своего имени. Донецк и Луганск - нет, там ничего не поменялось, и всем управляют из кремля...
то есть предыдущие 6 лет Киев не мог вести переговоры от своего имени?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
zРадио написав:Я использовал термин "иностранный агент", являющийся международным устоявшимся понятием. Вот тебе американское законодательство FARA - The Foreign Agents Registration Act
Хіба ми с США? Теж, колись, вужом тут звивався, що Коболєв з Вітренко "інагенти". Чого ж Вітренко залишився? Зав'язуй вже з вашингтонським обкомом, соросятами і тому подібним. А те що Зеля ввів в уряд ставлеників олігархів, так рейтинг впав. Далі буде ще гірше. Вибрали такого, що ж тут поробиш.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Starikan написав:2) меня волнуют не школы и памятники, а военная группировка сепаратистов, которую собираются преобразовать в вооруженную до зубов "народную милицию".
а почему вас не волнуют незаконные вооружённые формирования, "активисты" и прочие бандюки на подконтрольной территории?
Давайте розділимо мухи і котлети 1 В Україні відсутні незаконні військові формування. 2 В ОРДЛО присутні незаконні військові формування і бандюки 3 В кожній Державі, тих хто за Державу - називають Патріотами(активісти,які вчора захищали Україну, а сьогодні з прапорами і без зброї під стінами Державних Установ)- це Патріоти.