RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5771577257735774
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 16:24

  lapay написав:Це ти тут маячну про "інагентів" постиш, як і рашистські пропагандони.


Во-первых, ты соврал, что я использовал сокращенный термин "инагент", который, действительно, отдает совком. Я использовал термин "иностранный агент", являющийся международным устоявшимся понятием. Вот тебе американское законодательство FARA - The Foreign Agents Registration Act
https://www.justice.gov/nsd-fara

Закварился ты по полной!

Во-вторых, мне все равно на рашистских пропагандонов - я их не смотрю и не читаю, поэтому даже отдаленного понятия не имею об их лексиконе.

  lapay написав:Філіал СІА?


А что, обязательно быть открытым формальным агентом чужих спецслужб, чтобы быть иностранным агентом как таковым? Снова ты угодил в лужу - читай все то же законодательство США FARA. Узнаешь много нового!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5192
З нами з: 02.05.18
Подякував: 951 раз.
Подякували: 2107 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 17:02

  Starikan написав:2) меня волнуют не школы и памятники, а военная группировка сепаратистов, которую собираются преобразовать в вооруженную до зубов "народную милицию".

а почему вас не волнуют незаконные вооружённые формирования, "активисты" и прочие бандюки на подконтрольной территории?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4522
З нами з: 06.08.08
Подякував: 239 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 17:06

  zРадио написав:
  Тракторист написав:
  zРадио написав:С так называемыми ЛДНР двусторонние переговоры бессмыслены, потому что они ничего не решают.

следуя вашей логике переговоры с Киевом также бесмыслены?...


Еще буквально 10 дней назад - да, сегодня - нет. Власть, наконец, вернула себе субъектность, выгнав иностранных агентов из своих рядов. Да, далеко не всех, но прецедент принятия суверенных решений создан, пожалуй, впервые за 6 последних лет.

Поэтому на сегодня Киев может вести переговоры от своего имени. Донецк и Луганск - нет, там ничего не поменялось, и всем управляют из кремля...

то есть предыдущие 6 лет Киев не мог вести переговоры от своего имени?... :)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4522
З нами з: 06.08.08
Подякував: 239 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 17:12

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Я использовал термин "иностранный агент", являющийся международным устоявшимся понятием. Вот тебе американское законодательство FARA - The Foreign Agents Registration Act

Хіба ми с США? Теж, колись, вужом тут звивався, що Коболєв з Вітренко "інагенти". Чого ж Вітренко залишився?
Зав'язуй вже з вашингтонським обкомом, соросятами і тому подібним. А те що Зеля ввів в уряд ставлеників олігархів, так рейтинг впав. Далі буде ще гірше. Вибрали такого, що ж тут поробиш.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10200
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1120 раз.
Подякували: 1235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 17:23

  Тракторист написав:
  Starikan написав:2) меня волнуют не школы и памятники, а военная группировка сепаратистов, которую собираются преобразовать в вооруженную до зубов "народную милицию".
а почему вас не волнуют незаконные вооружённые формирования, "активисты" и прочие бандюки на подконтрольной территории?
Давайте розділимо мухи і котлети
1 В Україні відсутні незаконні військові формування.
2 В ОРДЛО присутні незаконні військові формування і бандюки
3 В кожній Державі, тих хто за Державу - називають Патріотами(активісти,які вчора захищали Україну, а сьогодні з прапорами і без зброї під стінами Державних Установ)- це Патріоти.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22313
З нами з: 15.01.09
Подякував: 166 раз.
Подякували: 2273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 17:53

Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1049
З нами з: 08.09.09
Подякував: 10 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5771577257735774
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.