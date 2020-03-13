Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав:Це ти тут маячну про "інагентів" постиш, як і рашистські пропагандони.
Во-первых, ты соврал, что я использовал сокращенный термин "инагент", который, действительно, отдает совком. Я использовал термин "иностранный агент", являющийся международным устоявшимся понятием. Вот тебе американское законодательство FARA - The Foreign Agents Registration Act https://www.justice.gov/nsd-fara
Закварился ты по полной!
Во-вторых, мне все равно на рашистских пропагандонов - я их не смотрю и не читаю, поэтому даже отдаленного понятия не имею об их лексиконе.
lapay написав:Філіал СІА?
А что, обязательно быть открытым формальным агентом чужих спецслужб, чтобы быть иностранным агентом как таковым? Снова ты угодил в лужу - читай все то же законодательство США FARA. Узнаешь много нового!
zРадио написав:С так называемыми ЛДНР двусторонние переговоры бессмыслены, потому что они ничего не решают.
следуя вашей логике переговоры с Киевом также бесмыслены?...
Еще буквально 10 дней назад - да, сегодня - нет. Власть, наконец, вернула себе субъектность, выгнав иностранных агентов из своих рядов. Да, далеко не всех, но прецедент принятия суверенных решений создан, пожалуй, впервые за 6 последних лет.
Поэтому на сегодня Киев может вести переговоры от своего имени. Донецк и Луганск - нет, там ничего не поменялось, и всем управляют из кремля...
то есть предыдущие 6 лет Киев не мог вести переговоры от своего имени?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
zРадио написав:Я использовал термин "иностранный агент", являющийся международным устоявшимся понятием. Вот тебе американское законодательство FARA - The Foreign Agents Registration Act
Хіба ми с США? Теж, колись, вужом тут звивався, що Коболєв з Вітренко "інагенти". Чого ж Вітренко залишився? Зав'язуй вже з вашингтонським обкомом, соросятами і тому подібним. А те що Зеля ввів в уряд ставлеників олігархів, так рейтинг впав. Далі буде ще гірше. Вибрали такого, що ж тут поробиш.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Starikan написав:2) меня волнуют не школы и памятники, а военная группировка сепаратистов, которую собираются преобразовать в вооруженную до зубов "народную милицию".
а почему вас не волнуют незаконные вооружённые формирования, "активисты" и прочие бандюки на подконтрольной территории?
Давайте розділимо мухи і котлети 1 В Україні відсутні незаконні військові формування. 2 В ОРДЛО присутні незаконні військові формування і бандюки 3 В кожній Державі, тих хто за Державу - називають Патріотами(активісти,які вчора захищали Україну, а сьогодні з прапорами і без зброї під стінами Державних Установ)- це Патріоти.
У списку Героїв України є чимало тих, кому це звання дісталося незаслужено — як «вінець марнославства» до високої посади чи нагорода за «коліноприклонство». Левко Лук’яненко не з таких. Навіть без Золотої зірки з рук президента (тоді ще Ющенка) він залишився б Героєм. Бо ніщо не любив і не цінував так, як Батьківщину, заради якої готовий був пожертвувати не лише свободою, а й життям. Життєвий шлях Левка Григоровича обірвався (до свого 90-річчя Лук’яненко не дожив півтора місяця). Але його достойна шани справа не канула у небуття.
«Я знав, що не перший, і вірив, що не останній», — казав Левко Лук’яненко про свій шлях боротьби за Незалежність України. І дуже пишався хлопцями, які, захищаючи Україну на Донбасі, стали втіленням його віри у незламний козацький дух українців.
Козацтво у Левка Лук’яненка було у крові. І батько, і мати — козацької крові. «Козаки боролися проти ворогів, за Україну. Якщо я належу до цього козацького дерева, то питання одне: я гнилий пагін чи здоровий? Зганьблю свій рід чи ні?» — з відповідями на ці запитання Левко визначився для себе ще в юності. І чим глибше пізнавав радянщину, тим більше утверджувався у думці, що це — зашморг, який задушить українство, якщо з нього не вибратися.
«Коли мій батько пішов уночі і приніс сіна із колгоспного поля, мені було так соромно, що я довгий час не міг дивитися на нього, бо ж знав, що він чесний чоловік, а тепер — злодій. Я ледь не відмовився від батька… А потім взнав, що не тільки він, а й сусід соломи із поля вкрав… А потім ті, хто переступили табу „не вкради“, переступили інше — „не бреши“… Отак комуністична окупація нищила мораль нашого народу. Голод і холод радянської влади, колективізація, коли люди скреготали проти комуністів, які зробили людей голодними: мішок зерна за рік роботи — і вигодуй чотирьох дітей. Ця ненависть, життя батьків, сусідів налаштовували мене проти тієї влади. І на цих переконаннях будувалася потім моя політична філософія», — розповідав Левко Лук’яненко, виступаючи перед студентами у Вінниці.
Він ненавидів усе радянське, але реалії диктували свої принципи і правила. І Лук’яненко вирішив: якщо задля блага омріяної ним України доведеться зробити кар’єру з ненависним партквитком у кишені, — вибір буде однозначний. Ось що розповідав про це Левко Григорович в інтерв’ю «Українській правді»: «Вирішив, що найбільше для України зможу зробити на високій посаді у партії, що неможливо без вищої освіти». Так сільський хлопець з Чернігівщини став студентом юрфаку Московського університету. Під час навчання у виші Левкові довелося нелегко. Від недоїдання (підробітки вантажником не завжди забезпечували достатньо грошей на нормальне харчування) навіть потрапив до лікарні — далися взнаки серйозні проблеми зі шлунком. Але труднощі не змусили студента Лук’яненка зупинитися на півшляху. «Здохну, — казав, — але університет закінчу».
Вже під час навчання у виші Левко намагався зробити перші кар’єрні кроки. Але швидко зрозумів, що пристосуванство і «ходіння строєм» навіть заради великої мети — не для нього. «В університеті спочатку відслужувався — був і партійним організатором, і старостою курсу, — пригадував Левко Григорович ті часи сум’яття. — Це був неправильний шлях. Дуже тяжкий період роздвоєння. Це почуття мене так обтяжувало. Коли у 1956 році прочитав два томи Грушевського, вирішив змінити тактику. Перестав удавати зі себе партійця. Арешт мене не лякав. Я не хотів давати москалям підстав казати, що вони вже розгромили УПА, розгромили УНР, і тепер Україна лягла на лопатки. Вирішив: продовжу нести блакитно-жовтий прапор боротьби. І якщо помру, знайдеться інший хлопець, який підніме той прапор і понесе далі. Поки Україна не стане незалежною».
Через п’ять років слова Лук’яненка про смерть ледь не стали пророчими. Тоді він вперше потрапив за ґрати — за злісну антирадянщину. Його звинуватили у «виношуванні ідеї відриву УРСР від СРСР, підриві авторитету КПРС, зведенні наклепів на теорію марксизму-ленінізму». Вирок у справі за таку «крамолу» був передбачуваним — «вишка». Але доля, в якої булла своя, ще незавершена місія для нескореного бунтаря, розпорядилася поіншому. У камері смертників, де провів 72 доби, Левко Лук’яненко дізнався, що «розстрільний» вирок йому замінили на 15 років ув’язнення. Далі — етапування до табору у Мордовії, де з такими ж, як і він, «політичними», Лук’яненко продовжував просочуватися «антирадянською єрессю» і вільнодумством. У табірних бараках, за колючим дротом вони не ламалися, а лише міцнішали у своїх переконаннях.
Після звільнення Лук’яненко почав активну діяльність в Українській Гельсінській групі (був її співзасновником). А вже через рік, у 1977-му, його знову арештували. Засудили до 10 років ув’язнення і п’яти років заслання. Коли у 88-му після помилування Левко Григорович вийшов на свободу (у «нерушимому» якраз були часи «горбачовської відлиги»), за плечима у нього було 27 років у тюремних камерах і табірних бараках.
Був «політичним» — став політиком. Вперше до Верховної Ради Левка Лук’яненка обрали у 90-му (потім було ще кілька депутатських скликань). Наступного року балотувався на президентських виборах, за результатами яких посів третє місце після Леоніда Кравчука та В’ячеслава Чорновола (за Лук’яненка проголосували 1,4 мільйона виборців). Казав, що брав участь у президентській кампанії не у гонитві за булавою, а для того, аби донести свої ідеї до якомога ширшої аудиторії — від заходу до сходу України.
24 серпня 1991 року стало найщасливішим днем у житті Левка Лук’яненка. Він святкував не своє 63-річчя, а подію, про яку мріяв ще з юності і заради наближення якої стільки пережив. Це символічно, що саме Лук’яненко став співавтором Акта проголошення Незалежності України. Той історичний день, коли документ було ухвалено, Левко Григорович пам’ятав ледь не похвилинно. «24 серпня о десятій ранку Народна Рада вперше зібралася на третьому поверсі у правому крилі Верховної Ради, — розповідав Левко Лук’яненко у подробицях про знаменну дату в інтерв’ю „ВЗ“. — Радимось, що, поки комуністи розгублені, треба скористатися моментом і провести корисні для України закони. Я підвівся і кажу: „Шановні колеги, давайте проголосимо Україну незалежною державою, тоді нам не доведеться хитрувати“. Усі це сприйняли як одкровення. Відповідно, проект такого документа доручили написати мені. На годиннику було 10.30. Часу мені дали півтори години. Узяв зі собою Леонтія Сандуляка — знав його як порядного чоловіка, доктора медицини. Сіли, почали думати, як повинен виглядати документ. Мав бути якомога коротшим, щоб не почалися дискусії і затягування часу. Усе повинно було вирішитися того ж дня, бо наступного ситуа ція могла змінитись — комуністи провалили б нам справу».
Рукописний текст на аркуші зі зошита у клітинку став документом, з якого розпочалася нова історія України. Незалежної України.
З цитатника Левка Лук’яненка
«Якщо патріотизм зводиться до вишиванки, то це не патріотизм. Патріотизм — це ширше. Це любов до рідного краю, до рідної землі, до батька і матері, це любов до могил предків».
«Взаємини росіянина й українця росіяни уявляють як взаємини вершника і коня. Яке ж може бути співжиття з таким народом?».
«Росія готувалася до повернення України під Москву ще з 1991 року. Розробляли різні плани. Розпочали надзвичайно серйозну інформаційну війну, підтримували в Україні п’яту колону, розширювали систему агентури. За цей період Москва зробила страшенно багато, щоб не дозволити підняти національну свідомість та консолідувати український народ. Ми мали ідейно дезорієнтоване та дезорганізоване суспільство. Нам показували російські серіали, фільми про перемогу Росії. Але не було ні слова про українську історію, події княжої, козацької, петлюрівської чи бандерівської доби. Намагалися виховати не патріотів, а лакеїв».
«Не шукав близькості з жодним із президентів, бо мені особисто нічого від них не треба. Наші президенти змагаються не у сфері духу, а за речі матеріальні — хто одягне найдорожчий годинник, у кого черевики з дужчого крокодила».
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявляет, что местные выборы на Донбассе не будут проводиться без вывода иностранных войск и отсутствия контроля Украины за государственной границей с украинской стороны украинско-российской границы.
Ну так, выводим РФ из стороны конфликта. Оп-пачки, иностранных войск там нет. Контроля над границей нет. Проводим выборы. Ермак врёт всё больше, как наш zRadio
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявляет, что местные выборы на Донбассе не будут проводиться без вывода иностранных войск и отсутствия контроля Украины за государственной границей с украинской стороны украинско-российской границы.
Ну так, выводим РФ из стороны конфликта. Оп-пачки, иностранных войск там нет. Контроля над границей нет. Проводим выборы. Ермак врёт всё больше, как наш zRadio
А я то здесь причем? Ты еще вчера слился, когда я привел пруф, что не поддерживал и не поддерживаю реинтеграцию ОРДЛО согласно Минску-2.
Вчера сказать было нечего, а сегодня уже очередной заход с пустых обвинений Ну-ну, старайся-старайся, может без бонуса не оставят))) Хотя таких бездарей в шею гнать нужно, чем бы они ни занимались...
Ім’я Бандери стало символом безкомпромісної боротьби за свободу України та інших поневолених народів. Ця постать водночас стала пострахом для ворогів України. Десятиліттями вони докладають максимум зусиль для демонізації, очорнювання та оббріхування Провідника, не гребуючи найпідлішими засобами, розуміючи, що його приклад мобілізує нові покоління борців, знаючи, що його творча спадщина залишається актуальною і служить орієнтиром у боротьбі за свободу народів і людини.
З нагоди ювілею пропонуємо програмову статтю, написану Бандерою ще в 1952 році.
Історичний досвід переконливо повчає нас, що Росія при всіх внутрішніх перемінах ніколи не зміняла, ні не послаблювала свого імперіалізму – гону загарбувати, визискувати й нищити інші народи, зокрема український. Внаслідок національного поневолення Україна, як теж інші народи в такому ж становищі зазнали саме найгірших лих, з-поміж усіх тих, що ними відзначалась кожна доцьогочасна московська державно-політична і суспільна система.
Кожний режим московської тюрми народів зосереджував свої сили, всі найжорстокіші засоби для того, щоб втримати та закріпити поневолення, пограбування і нищення України й інших народів. Московський нарід не тільки не протиставився тому, але в цілому був і залишився носієм цього імперіалізму. Ривалізуючі за владу системи і сили в Росії, намагаючись з’єднати собі симпатії більшості московського народу і плямуючи непопулярні риси противника, завжди суперничали між собою в тому, хто з них здобуде більше для російського імперіалізму. Кожна московська держава, як царська, так демократична і большевицька, завжди послуговувались підступом і віроломністю супроти України й інших народів, і кожну форму союзу перетворювала в найжахливіше поневолення. Отже, ворогом був не тільки даний режим – царський, чи большевицький, не тільки державна і суспільна система, а сама московська нація, навіжена бісами імперіалізму, жадобою бути все більшою, могутнішою, багатішою, але не власним ростом, а коштом поневолення інших народів, їх пограбуванням і всмоктуванням у себе.
Мета наших визвольних змагань – повне унезалежнення від Москви через побудову Суверенної Соборної Української Держави, – не може бути нічим підмінена. Сама зміна режиму й устрою Росії, при будь-якому узалежненні від неї України, не є ані суттю, ані етапом українського визволення. Сучасна визвольна боротьба українського народу з большевицькою Москвою є одночасно боротьбою з імперіалізмом московської нації взагалі, так, як большевизм є формою і витвором цього імперіалізму.
Україна може творити спільний протибольшевицький фронт з такими чужими силами, які позитивно ставляться не тільки до самої боротьби, але і до наших визвольних цілей, та воюючи проти спільного ворога, не мають ворожих намірів щодо України. Такий природний і організований спільний фронт творять поневолені Москвою народи.
Зате ж немає таких московських сил, які позитивно ставилися б до самостійницьких змагань України і її союзників, які протиставились би імперіалістичним діям і тенденціям Московщини. Московські протибольшевицькі течії і настрої є проти самого режиму, проти комуністичного ладу і системи, а не проти національно-політичного поневолення інших народів. Різні еміграційні московські партії й організації, при своєму декларативному протибольшевицькому наставленні, свою фактичну діяльність зосереджують на поборюванні українського самостійницького руху. Таким чином, коли йде про втримання московської імперії, вони змагають до того самого, що й большевики і доповняють їх роботу там, де не сягають большевицькі руки. В цьому існує фактичний поділ ролі між двома ривалізуючими формами московського імперіалізму.
Повторюється історія 1917-1920 років, коли білі і червоні московські сили, не зважаючи на найбільшу взаємну ворожнечу, однаково звертали свої головні сили на знищення самостійності України та інших відновлених національних держав. Денікін узяв усю поміч західних держав, призначену на боротьбу з большевизмом, і повернув її головним чином проти Українських Армій, що стояли в боротьбі з цим же большевизмом. Так само тепер московські імперіалісти на еміграції, під формою протибольшевицької акції і спільного фронту, намагаються захопити під свій вплив політику західних держав на цьому відтинку та скерувати їх акцію на єдинонеділимські рейки, на шкоду визвольним змаганням України та всіх поневолених Москвою народів. Вони намагаються зіпхнути справу державної самостійності України з політичного обрію й утвердити у світовій політиці переконання, що нібито суттю цілого протибольшевицького змагання є тільки справа усунення комуністичного режиму і системи, а самозбереження московської імперії не підлягає жодній дискусії.
Українська самостійницька політика мусить зробити належні висновки з того факту, що в московському таборі існують тільки сили крайньо ворожі справі державної самостійності України, і що під цим оглядом надалі маємо справу з одностайним фронтом большевиків й антикомуністичних московських імперіалістів. В такій ситуації кожне намагання звести українську політику до спільних позицій з московськими антирежимними силами є рівнозначне з намаганням довести до капітуляції українських визвольних змагань перед московським імперіалізмом. Будь-які зв’язки з ворогом на такій платформі капітулянства були б злочином національної зради.
Як по московському боці немає інших діючих сил, тільки імперіалістичні, що найбільш ворожо ставляться до визвольних змагань України й інших народів, так само з нашого боку супроти них може бути тільки одна постава: відпір і боротьба. Боротьба з Москвою, з большевизмом і з кожною іншою формою її загарбницького імперіалізму, аж до повного визволення, поки московська нація не виречеться своїх намагань поневолювати Україну й інші народи та не погодиться жити з ними в мирних взаєминах, на засаді пошанування самостійності і всіх прав кожного народу. А до того часу, поки в московському таборі не виступлять неімперіалістичні сили з такою програмою і не почнуть діяти по лінії позитивного ставлення до головних цілей визвольної боротьби України й інших поневолених народів – доти не може бути спільної мови з жодними московськими чинниками.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.