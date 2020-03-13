Сразу видно "истинного" патриота
Суверенные решения - это придётся включать ЛДНР в переговоры
Суверенные решения - РФ не сторона конфликта, но придётся делать всё то, что говорит РФ
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 14 бер, 2020 18:55
Сразу видно "истинного" патриота
Суверенные решения - это придётся включать ЛДНР в переговоры
Суверенные решения - РФ не сторона конфликта, но придётся делать всё то, что говорит РФ
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 14 бер, 2020 19:00
Сразу видно пропагандиста, с подменой понятий
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 14 бер, 2020 19:03
Так тебя за термины премии лишают. И правильно, я тебе об этом много раз писал.
Учи сам, не будь тупым
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 14 бер, 2020 19:05
А почему тебя не волнуют незаконные формирования на территории ОРДЛО ?
Или в твоем мире их нет ? Ты их не замечаешь ?
Или видишь, но язык в ж*** сказать об этом
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 14 бер, 2020 19:14
Сепарати́зм (фр. séparatisme от лат. separatus — отдельный) — теория, политика и практика, стремление к отделению, обособлению.
Чем выход Британии из ЕС или отчисление Сингапура из Малайзии не сепаратизм ?
Или у вас своё местечковое определение этого понятия есть ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 14 бер, 2020 19:16
А что у нас было 10 дней назад? Не отставка ли Кабмина соросят?
04.03.20 16:48
Верховная Рада утвердила отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука
Так к чему ты тулишь свои предложения ЛДНР в переговоры? В общем, еще одна провокация не удалась! Повторяю - старайся уже лучше
Додано: Суб 14 бер, 2020 19:21
Re: Політичні дискусії
Так і Трампа можна записати в сепаратисти, який повиходив із купи об'єднань і угод. Сепаратизм - коли частина хоче відділитись без згоди центру. Якщо зі згодою, чи в рамках угоди про об'єднання - то це законний вихід, як зворотня дія законному входженню чи приєднанню.
Востаннє редагувалось lapay в Суб 14 бер, 2020 19:21, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 14 бер, 2020 19:21
Є різниця
Є Держава Британія-є союз Держав під назвою ЄС
Держава Британія може вийти з ЄС
Держава Україна вийшла з ТС і прагне увійти в ЄС
Держава Україна вийшла з Варшавського Договору і прагне увійти в НАТО
Так що натягувати сову на глобус підмінюючи поняття
Розвал Держави і вихід Держави з союзу - це звичайно скрєпно і по методичкам...але до істини це не має жодного відношення.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 14 бер, 2020 19:23
Часть от центра ? А если пополам ? А если 49 процентов ? )))
Есть совершенно четкое определение, я его привел. Стремление к обособлению.
Выделение сливок из молока тоже вполне чёткий сепаратизм, даже такой прибор есть сепаратор )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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