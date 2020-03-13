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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 14 бер, 2020 20:14
lapay
Вы сильно усложняете тему. Сепаратизм - это стремление к разделению. Очень точно и ёмко. Это буквально следует из этого слова лингвистически.
А там уже идут разные подвиды и подвиды подвидов, по согласию или без согласия, внутри страны от одной области к другой или кусок от государства, или государство удаляет ненужный и опасный кусок, от организации или политического объединения, отделение меньшевиков от большевиков на съезде РСДРП и тд )))
Можно в каждом перечисленном случае какие-то прилагательные придумывать уточняющие к термину сепаратизм, это да.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 20:21
pesikot написав: freeze написав:
Я так и думал, что у вас какое-то местечковое пропагандистское определение.
Смотрите на проблему шире. Почему страна, кто вам такое сказал, сами придумали ?
А если часть - районы с осетинами - требуют отделится от Ингушетии, это что не сепаратизм ?
Чистой воды. Смотрите на проблему ширше (С)
Дядя, ты сейчас с кем разговаривал ?
Ты начал с Британии, закончил Ингушетией.
Ляпнул трусами об асфальт
Мальчик, понятие региональный сепаратизм, экономический сепаратизм, изучите и доложите здесь, а так малограмотность показываете
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Додано: Суб 14 бер, 2020 20:24
Дядя, за тобой ещё извинения за Зеленского
Малограмотный ты наш
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Суб 14 бер, 2020 20:28
freeze написав:
Вы сильно усложняете тему. Сепаратизм - это стремление к разделению. Очень точно и ёмко. Это буквально следует из этого слова лингвистически.
Ну от що у Вікіпедії написано:
Сепарати́зм (від лат. separatus — відокремлення) — політика і практика відокремлення, відділення частини території (сецесії) держави з метою створення суверенної держави[1], дезінтеграцію країни, переходу до складу іншої держави (іредентизм) чи набуття статусу дуже широкої автономії. Загальне визначення сепаратизму є те, що це пропаганда стану культурного, етнічного, племінного, релігійного, расового, національного або гендерного відділення від ширшої групи. Радикальність сепаратизму обумовлюється географічним положенням, жорсткістю та ієрархічністю внутрішньо регіонального суспільства, економічним і соціальним становищем даного регіону на поточний момент, а також сили центральної влади[2].
Мова виключно про державу і автономію, сесію чи іредентизм. При чому тут міждержавні угоди чи об'єднання, як Євросоюз чи СНД?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 20:45
Schmit написав:
а можно вопрос: против кого создавались добровольческие батальоны за месяц до начала антитеррористической операции?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Суб 14 бер, 2020 20:49
freeze написав: lapay написав: freeze написав:
Часть от центра ? А если пополам ? А если 49 процентов ? )))
Есть совершенно четкое определение, я его привел. Стремление к обособлению.
Ну от Чехословаччина розділилась. Хто тут сепаратист? Під таке визначення можна і реальний сепаратор підігнати - теж розділяє.
В разделении тогдашней ЧССР явный сепаратист Словакия, по инициативе которой и произошел раздел. Гавел либерал, сказал не хотите, так идите.
аналогично при разделе СССР Украина выступила в роли явного сепаратиста...
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Додано: Суб 14 бер, 2020 20:51
lapay написав: freeze написав:
Вы сильно усложняете тему. Сепаратизм - это стремление к разделению. Очень точно и ёмко. Это буквально следует из этого слова лингвистически.
Ну от що у Вікіпедії написано:
Сепарати́зм (від лат. separatus — відокремлення) — політика і практика відокремлення, відділення частини території (сецесії) держави з метою створення суверенної держави[1], дезінтеграцію країни, переходу до складу іншої держави (іредентизм) чи набуття статусу дуже широкої автономії. Загальне визначення сепаратизму є те, що це пропаганда стану культурного, етнічного, племінного, релігійного, расового, національного або гендерного відділення від ширшої групи. Радикальність сепаратизму обумовлюється географічним положенням, жорсткістю та ієрархічністю внутрішньо регіонального суспільства, економічним і соціальним становищем даного регіону на поточний момент, а також сили центральної влади[2].
Мова виключно про державу і автономію, сесію чи іредентизм. При чому тут міждержавні угоди чи об'єднання, як Євросоюз чи СНД?
У Википедий есть много вполне обьяснимых национальных особенностей. По одной википедии Бандера бандит, по другой википедии герой. Ее ж люди пишут и правят потом.
Я больше Гуглу доверяю
СЕПАРАТИ́ЗМ
Мужской род
Стремление к отделению, обособлению.
Коротко, английская лаконичность
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 20:59
freeze написав:
У Википедий есть много вполне обьяснимых национальных особенностей. По одной википедии Бандера бандит, по другой википедии герой. Ее ж люди пишут и правят потом.
Я больше Гуглу доверяю
а в Гугле не люди работают?
что касается герой или бандит, то по этому поводу есть действительное решение суда Польши, которое никем и ни когда не оспаривалось...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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