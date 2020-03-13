Додано: Суб 14 бер, 2020 20:14

lapay



Вы сильно усложняете тему. Сепаратизм - это стремление к разделению. Очень точно и ёмко. Это буквально следует из этого слова лингвистически.



А там уже идут разные подвиды и подвиды подвидов, по согласию или без согласия, внутри страны от одной области к другой или кусок от государства, или государство удаляет ненужный и опасный кусок, от организации или политического объединения, отделение меньшевиков от большевиков на съезде РСДРП и тд )))

Можно в каждом перечисленном случае какие-то прилагательные придумывать уточняющие к термину сепаратизм, это да.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.