RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5774577557765777
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:14

lapay

Вы сильно усложняете тему. Сепаратизм - это стремление к разделению. Очень точно и ёмко. Это буквально следует из этого слова лингвистически.

А там уже идут разные подвиды и подвиды подвидов, по согласию или без согласия, внутри страны от одной области к другой или кусок от государства, или государство удаляет ненужный и опасный кусок, от организации или политического объединения, отделение меньшевиков от большевиков на съезде РСДРП и тд )))
Можно в каждом перечисленном случае какие-то прилагательные придумывать уточняющие к термину сепаратизм, это да.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15750
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4018 раз.
Подякували: 6234 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:21

  pesikot написав:
  freeze написав:
Я так и думал, что у вас какое-то местечковое пропагандистское определение.
Смотрите на проблему шире. Почему страна, кто вам такое сказал, сами придумали ?
А если часть - районы с осетинами - требуют отделится от Ингушетии, это что не сепаратизм ?
Чистой воды. Смотрите на проблему ширше (С)

Дядя, ты сейчас с кем разговаривал ?

Ты начал с Британии, закончил Ингушетией.
Ляпнул трусами об асфальт



Мальчик, понятие региональный сепаратизм, экономический сепаратизм, изучите и доложите здесь, а так малограмотность показываете :lol: :lol: :lol:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15750
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4018 раз.
Подякували: 6234 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:24

  freeze написав:
Мальчик, понятие региональный сепаратизм, экономический сепаратизм, изучите и доложите здесь, а так малограмотность показываете :lol: :lol: :lol:

Дядя, за тобой ещё извинения за Зеленского :)
Малограмотный ты наш :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4094
З нами з: 31.08.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 865 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:28

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Вы сильно усложняете тему. Сепаратизм - это стремление к разделению. Очень точно и ёмко. Это буквально следует из этого слова лингвистически.

Ну от що у Вікіпедії написано:
Сепарати́зм (від лат. separatus — відокремлення) — політика і практика відокремлення, відділення частини території (сецесії) держави з метою створення суверенної держави[1], дезінтеграцію країни, переходу до складу іншої держави (іредентизм) чи набуття статусу дуже широкої автономії. Загальне визначення сепаратизму є те, що це пропаганда стану культурного, етнічного, племінного, релігійного, расового, національного або гендерного відділення від ширшої групи. Радикальність сепаратизму обумовлюється географічним положенням, жорсткістю та ієрархічністю внутрішньо регіонального суспільства, економічним і соціальним становищем даного регіону на поточний момент, а також сили центральної влади[2].

Мова виключно про державу і автономію, сесію чи іредентизм. При чому тут міждержавні угоди чи об'єднання, як Євросоюз чи СНД?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10206
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1121 раз.
Подякували: 1235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:45

  Schmit написав:

а можно вопрос: против кого создавались добровольческие батальоны за месяц до начала антитеррористической операции?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4525
З нами з: 06.08.08
Подякував: 239 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:49

  freeze написав:
lapay написав:
  freeze написав:Часть от центра ? А если пополам ? А если 49 процентов ? )))

Есть совершенно четкое определение, я его привел. Стремление к обособлению.

Ну от Чехословаччина розділилась. Хто тут сепаратист? Під таке визначення можна і реальний сепаратор підігнати - теж розділяє.


В разделении тогдашней ЧССР явный сепаратист Словакия, по инициативе которой и произошел раздел. Гавел либерал, сказал не хотите, так идите.

аналогично при разделе СССР Украина выступила в роли явного сепаратиста... ;)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4525
З нами з: 06.08.08
Подякував: 239 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:51

Re: Політичні дискусії

lapay написав:
  freeze написав:Вы сильно усложняете тему. Сепаратизм - это стремление к разделению. Очень точно и ёмко. Это буквально следует из этого слова лингвистически.

Ну от що у Вікіпедії написано:
Сепарати́зм (від лат. separatus — відокремлення) — політика і практика відокремлення, відділення частини території (сецесії) держави з метою створення суверенної держави[1], дезінтеграцію країни, переходу до складу іншої держави (іредентизм) чи набуття статусу дуже широкої автономії. Загальне визначення сепаратизму є те, що це пропаганда стану культурного, етнічного, племінного, релігійного, расового, національного або гендерного відділення від ширшої групи. Радикальність сепаратизму обумовлюється географічним положенням, жорсткістю та ієрархічністю внутрішньо регіонального суспільства, економічним і соціальним становищем даного регіону на поточний момент, а також сили центральної влади[2].

Мова виключно про державу і автономію, сесію чи іредентизм. При чому тут міждержавні угоди чи об'єднання, як Євросоюз чи СНД?


У Википедий есть много вполне обьяснимых национальных особенностей. По одной википедии Бандера бандит, по другой википедии герой. Ее ж люди пишут и правят потом.

Я больше Гуглу доверяю

СЕПАРАТИ́ЗМ
Мужской род
Стремление к отделению, обособлению.

Коротко, английская лаконичность
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15750
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4018 раз.
Подякували: 6234 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:59

  freeze написав:У Википедий есть много вполне обьяснимых национальных особенностей. По одной википедии Бандера бандит, по другой википедии герой. Ее ж люди пишут и правят потом.

Я больше Гуглу доверяю

а в Гугле не люди работают? ;)

что касается герой или бандит, то по этому поводу есть действительное решение суда Польши, которое никем и ни когда не оспаривалось...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4525
З нами з: 06.08.08
Подякував: 239 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5774577557765777
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (15680)
14.03.2020 20:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.