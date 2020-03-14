Это Гугл, я ничего не придумываю, просто скопировал )))
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 14 бер, 2020 21:15
Это Гугл, я ничего не придумываю, просто скопировал )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 14 бер, 2020 21:16
Re: Політичні дискусії
УРСР засновник ООН. Який сепаратизм? Просто вийшли з Союзу держав, як і чотирнадцять інших.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 14 бер, 2020 21:18
Re: Політичні дискусії
Латинске значення? Ми вже давно не в часи давнього Риму живемо. Юридичному терміну треба давати точне визначення.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 14 бер, 2020 21:23
Гугл в первую очередь таково рода информацию выхватывает из страниц Википедии и Викисловаря, которые как вы верно написали выше пишут и правят люди. Если этого термина нет на запрашиваемом языке, то делается механический перевод с английского, так что уровень доверия к этой информации не может быть выше уровня доверия к информации изложеной в Википедии и Викисловаре...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Суб 14 бер, 2020 21:32
лично я никаких проблем в разделе или объединении стран не вижу, если это делается в соответствии с законом и в соответствии с процедурой предусмотренной законом, но проблема славянских народов в том, что они не способны всё сделать в полном соответствии с законом, а нарушения законных процедур рано или поздно приводят к спорам о законности/незаконности того или иного события и к ещё большим нарушениям в будущем...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Суб 14 бер, 2020 21:34
Re: Політичні дискусії
З яких часів чехи зі словаками перестали бути слов'янами? У СРСР не було чіткої процедури виходу, при Горбачові розробили, але дуже марудну і небезпчну конфліктами. Тому просто ліквідували СРСР.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 14 бер, 2020 21:39
Ахмед Закаєв
Глава уряду Чеченської Ресбуліки Ічкерія (в еміграції) Ахмед Закаєв розповів про причини відкриття Кремлем терористичного фронту в Україні.
- Ви повинні бути готові до того, що у вас йде відкрита війна з Росією. Улюблені і відпрацьовані методи у вашого противника - це теракти. На превеликий жаль, на сьогоднішній день Україна і уряд України повинні визнати факт, що йде війна, і ви повинні діяти, виходячи саме з цього, з того, що Росія вчинила агресію проти вас, анексувала якісь частини території, і на якійсь частині України йде війна. Крим вони, повністю перевівши його під свою так звану юрисдикцію, намагаються контролювати, а в Луганську і в Донецьку йде війна, справжня війна. Звичайно, у цій війні, як озвучували путінські пропагандисти, вони воюють не за Донецьк, не за Луганськ, вони воюють за Київ. І сьогодні ми стали свідками того, що ця війна перекинулася на Київ, тому що вони не приховували цього. Вони публічно заявляли про те, що наша мета - це вся Україна. На мій погляд, необхідно вжити кардинальних заходів. Яким чином? В першу чергу, український уряд і український народ повинні привселюдно заявити про те, що йде війна, і, виходячи з цього, потрібно приймати і політичні, і економічні нормативи, які сприяли б тому, щоб відбивати ось цю агресію: перервати всі стосунки з Росією, всі дипломатичні відносини з Росією. За вами вже стоїть світ, за вами стоїть Європейський Союз, за вами міжнародне співтовариство, в кінці кінців, за вами істина і правда. Ви захищаєтеся, але ви повинні захищатися так, щоб ваші союзники розуміли, що ви знаєте, звідки це все йде. Загравання з Путіним не приведе до миру в Україні. Остаточно і безповоротно заявивши про те, що за всім цим стоїть російська держава на чолі з Путіним, ви можете зупинити ескалацію, продовження війни. Свого часу ви вели безліч переговорів з Кремлем щодо миру, а в роботі по Ліхтенштейнському плану брав участь навіть Збігнєв Бжезинський.
- Але ми розуміємо, що в той чи інший момент Кремль порушує взяті на себе зобов'язання. Як ви оцінюєте це через призму, наприклад, Мінських угод?
- Я з самого початку говорив щодо Мінських угод, що їх підписання було помилкою. І дарма сподіваються на те, що Путін буде виконувати ці Мінські угоди, тому що він не безпосередньо уклав договір з Україною. Він використовував свої терористичні організації, які вони створили в Луганську і в Донецьку. Українське керівництво вони змусили сісти за стіл переговорів саме з терористичними групами, які діють на сході України. Чому я називаю їх терористичними? Ви пам'ятаєте збитий «Боїнг» !? Я тоді ще пропонував українському керівництву скласти список всіх, хто стояв на чолі цих рухів, і подати в його Організацію Об'єднаних Націй, до Ради Безпеки, щоб їх включили до списку міжнародних терористів. І тоді це спрацювало б. Важливіше, напевно, підкреслити, що не Ліхтенштейнський процес, коли вже під час II Чеченської війни ми намагалися якось ініціювати діалог з російською громадськістю, і за цим стояли і Бжезинський, й інші відомі в світі політики. Але найголовніше, у нас в 1997 році був підписаний договір про мир, якому виповнилося зараз 20 років. Цей договір був підписаний в Кремлі, цей договір був підписаний двома президентами - Єльциним і Масхадовим. Але вони його не виконали. Не варто сподіватися на те, що Путін виконає Мінські угоди, підписані невідомо ким, хоча і за участю дуже серйозних політичних діячів з Заходу. Мінські угоди, мені здається, більше були потрібні західним лідерам, щоб продемонструвати хоч якусь свою дію і залученість до цього процесу. Якби вони в той час змусили Путіна підписати мирний договір і звільнити окуповані Росією території, я думаю, що мир вже давно настав би. Але, на превеликий жаль, і лідери західних країн, і українське керівництво пішли за планом, який визначив для себе Путін, щоб створити на сході України ось цей постійно тліючий, заморожений - хоча він і не заморожений, там кожен день гинуть люди, - ось цей конфлікт. І саме через цей конфлікт намагатися впливати вже на інші, на внутрішньополітичні процеси самої України.
- Як на вашу думку зараз буде розвиватися стратегія з боку Путіна? Тому що, з одного боку, ми розуміємо, що відкрита війна з Україною йому не вигідна, але з іншого боку, ми розуміємо, що інших методів у нього-то і немає, а впливати на Україну він хоче.
- Все буде залежати від того, наскільки Україна сьогодні буде відбивати російську агресію і не піде на поводу у Путіна у вирішенні цього конфлікту, на прикладі Молдови і на прикладі Грузії. Але Путін буде нав'язувати саме цю стратегію, яку він використовував у Молдові, використовував у Грузії, і звичайно, усі ці методи були відпрацьовані власне в Чечні. Ось ці методи він і буде використовувати, ось це і є стратегія.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Суб 14 бер, 2020 21:42
чехи и словаки действительно славяне, но за несколько столетий немцы и австрийцы их больше приучили к порядку и это им позволило произвести развод цивилизовано в строгом соответствии с принятыми договорённостями...
в СССР законом был определён порякок выхода союзных республик из состава СССР и Украина выходила из состава СССР с многочисленными нарушениями. если интересно, то более подробно можно посмотреть в следующем видео:
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Суб 14 бер, 2020 21:49
Судний день
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Суб 14 бер, 2020 21:51
Re: Політичні дискусії
планы Пуйло не скрывает: уничтожить Украину
как думаете когда он это сделает?
ни в Европе ни США пальцем не пошевелят в защиту Украины
будут дальше санкции расширять и углублять
одна надежда на коронавирус чтоб его забрал
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