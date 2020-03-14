Додано: Суб 14 бер, 2020 21:39

Глава уряду Чеченської Ресбуліки Ічкерія (в еміграції) Ахмед Закаєв розповів про причини відкриття Кремлем терористичного фронту в Україні.



- Ви повинні бути готові до того, що у вас йде відкрита війна з Росією. Улюблені і відпрацьовані методи у вашого противника - це теракти. На превеликий жаль, на сьогоднішній день Україна і уряд України повинні визнати факт, що йде війна, і ви повинні діяти, виходячи саме з цього, з того, що Росія вчинила агресію проти вас, анексувала якісь частини території, і на якійсь частині України йде війна. Крим вони, повністю перевівши його під свою так звану юрисдикцію, намагаються контролювати, а в Луганську і в Донецьку йде війна, справжня війна. Звичайно, у цій війні, як озвучували путінські пропагандисти, вони воюють не за Донецьк, не за Луганськ, вони воюють за Київ . І сьогодні ми стали свідками того, що ця війна перекинулася на Київ, тому що вони не приховували цього. Вони публічно заявляли про те, що наша мета - це вся Україна. На мій погляд, необхідно вжити кардинальних заходів. Яким чином? В першу чергу, український уряд і український народ повинні привселюдно заявити про те, що йде війна , і, виходячи з цього, потрібно приймати і політичні, і економічні нормативи, які сприяли б тому, щоб відбивати ось цю агресію: перервати всі стосунки з Росією, всі дипломатичні відносини з Росією. За вами вже стоїть світ, за вами стоїть Європейський Союз, за ​​вами міжнародне співтовариство, в кінці кінців, за вами істина і правда. Ви захищаєтеся, але ви повинні захищатися так, щоб ваші союзники розуміли, що ви знаєте, звідки це все йде. Загравання з Путіним не приведе до миру в Україні. Остаточно і безповоротно заявивши про те, що за всім цим стоїть російська держава на чолі з Путіним, ви можете зупинити ескалацію, продовження війни. Свого часу ви вели безліч переговорів з Кремлем щодо миру, а в роботі по Ліхтенштейнському плану брав участь навіть Збігнєв Бжезинський.



- Але ми розуміємо, що в той чи інший момент Кремль порушує взяті на себе зобов'язання . Як ви оцінюєте це через призму, наприклад, Мінських угод?



- Я з самого початку говорив щодо Мінських угод, що їх підписання було помилкою. І дарма сподіваються на те, що Путін буде виконувати ці Мінські угоди, тому що він не безпосередньо уклав договір з Україною. Він використовував свої терористичні організації, які вони створили в Луганську і в Донецьку. Українське керівництво вони змусили сісти за стіл переговорів саме з терористичними групами, які діють на сході України. Чому я називаю їх терористичними? Ви пам'ятаєте збитий «Боїнг» !? Я тоді ще пропонував українському керівництву скласти список всіх, хто стояв на чолі цих рухів, і подати в його Організацію Об'єднаних Націй, до Ради Безпеки, щоб їх включили до списку міжнародних терористів. І тоді це спрацювало б. Важливіше, напевно, підкреслити, що не Ліхтенштейнський процес, коли вже під час II Чеченської війни ми намагалися якось ініціювати діалог з російською громадськістю, і за цим стояли і Бжезинський, й інші відомі в світі політики. Але найголовніше, у нас в 1997 році був підписаний договір про мир, якому виповнилося зараз 20 років. Цей договір був підписаний в Кремлі, цей договір був підписаний двома президентами - Єльциним і Масхадовим. Але вони його не виконали. Не варто сподіватися на те, що Путін виконає Мінські угоди, підписані невідомо ким, хоча і за участю дуже серйозних політичних діячів з Заходу. Мінські угоди, мені здається, більше були потрібні західним лідерам, щоб продемонструвати хоч якусь свою дію і залученість до цього процесу. Якби вони в той час змусили Путіна підписати мирний договір і звільнити окуповані Росією території, я думаю, що мир вже давно настав би. Але, на превеликий жаль, і лідери західних країн, і українське керівництво пішли за планом, який визначив для себе Путін, щоб створити на сході України ось цей постійно тліючий, заморожений - хоча він і не заморожений, там кожен день гинуть люди, - ось цей конфлікт. І саме через цей конфлікт намагатися впливати вже на інші, на внутрішньополітичні процеси самої України .



- Як на вашу думку зараз буде розвиватися стратегія з боку Путіна? Тому що, з одного боку, ми розуміємо, що відкрита війна з Україною йому не вигідна, але з іншого боку, ми розуміємо, що інших методів у нього-то і немає, а впливати на Україну він хоче.



- Все буде залежати від того, наскільки Україна сьогодні буде відбивати російську агресію і не піде на поводу у Путіна у вирішенні цього конфлікту , на прикладі Молдови і на прикладі Грузії. Але Путін буде нав'язувати саме цю стратегію, яку він використовував у Молдові, використовував у Грузії, і звичайно, усі ці методи були відпрацьовані власне в Чечні. Ось ці методи він і буде використовувати, ось це і є стратегія.

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.