Сам СРСР і визнав незалежність України 26 грудня 1991 року, коли констатував самоліквідацію, а Латвії, Литви і Естонії 6 вересня 1991 року.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 14 бер, 2020 22:07
Re: Політичні дискусії
Сам СРСР і визнав незалежність України 26 грудня 1991 року, коли констатував самоліквідацію, а Латвії, Литви і Естонії 6 вересня 1991 року.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 14 бер, 2020 22:08
Ты с Гепой остановишь его у Холодной Горы,я верю в тебя!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 14 бер, 2020 22:13
Це малоймовірно, м'яко кажучи. Це рівнозначно втрати державності самої РФ. Король то голий... Відповідь: ніколи. Бо вкакається.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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