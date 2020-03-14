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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5776577757785779
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:07

Re: Політичні дискусії

  Тракторист написав:в СССР законом был определён порякок выхода союзных республик из состава СССР и Украина выходила из состава СССР с многочисленными нарушениями.

Сам СРСР і визнав незалежність України 26 грудня 1991 року, коли констатував самоліквідацію, а Латвії, Литви і Естонії 6 вересня 1991 року. https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%94%D ... 142-%D0%9D
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:08

  Yuri_61 написав:планы Пуйло не скрывает: уничтожить Украину
как думаете когда он это сделает?
ни в Европе ни США пальцем не пошевелят в защиту Украины
будут дальше санкции расширять и углублять
одна надежда на коронавирус чтоб его забрал

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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:13

  Yuri_61 написав:планы Пуйло не скрывает: уничтожить Украину
как думаете когда он это сделает?
ни в Европе ни США пальцем не пошевелят в защиту Украины
будут дальше санкции расширять и углублять
одна надежда на коронавирус чтоб его забрал

Це малоймовірно, м'яко кажучи. Це рівнозначно втрати державності самої РФ. Король то голий... :) Відповідь: ніколи. Бо вкакається. :oops:
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:57

  Козак-характерник написав:Король то голий... :)

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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 23:02

  lapay написав:
  Тракторист написав:в СССР законом был определён порякок выхода союзных республик из состава СССР и Украина выходила из состава СССР с многочисленными нарушениями.

Сам СРСР і визнав незалежність України 26 грудня 1991 року, коли констатував самоліквідацію, а Латвії, Литви і Естонії 6 вересня 1991 року. https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%94%D ... 142-%D0%9D

и как это оправдывает многочисленные нарушения при выходе из состава СССР?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 23:30

  Тракторист написав:
  lapay написав:
  Тракторист написав:в СССР законом был определён порякок выхода союзных республик из состава СССР и Украина выходила из состава СССР с многочисленными нарушениями.

Сам СРСР і визнав незалежність України 26 грудня 1991 року, коли констатував самоліквідацію, а Латвії, Литви і Естонії 6 вересня 1991 року. https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%94%D ... 142-%D0%9D

и как это оправдывает многочисленные нарушения при выходе из состава СССР?


СРСР не існує вже 29 років.
Навіщо небіжчика обговорювати?

Є цікавіші теми.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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  #<1 ... 5776577757785779
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