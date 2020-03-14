Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Yuri_61 написав:планы Пуйло не скрывает: уничтожить Украину как думаете когда он это сделает? ни в Европе ни США пальцем не пошевелят в защиту Украины будут дальше санкции расширять и углублять одна надежда на коронавирус чтоб его забрал
Ты с Гепой остановишь его у Холодной Горы,я верю в тебя!
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Yuri_61 написав:планы Пуйло не скрывает: уничтожить Украину как думаете когда он это сделает? ни в Европе ни США пальцем не пошевелят в защиту Украины будут дальше санкции расширять и углублять одна надежда на коронавирус чтоб его забрал
Це малоймовірно, м'яко кажучи. Це рівнозначно втрати державності самої РФ. Король то голий... Відповідь: ніколи. Бо вкакається.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.