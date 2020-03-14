Додано: Нед 15 бер, 2020 03:04

Шість років тому в Донецьку після мирного мітингу за єдину країну на площі Леніна в Донецьку пролилася перша кров українських патріотів. Був убитий 22-річний Дмитро Чернявський, якому посмертно присвоєно звання Героя України.Також Дмитра Чернявського зарахували до Героїв Небесної Сотні.Чернявський став першим жителем Донбасу, який загинув від рук проросійських бойовиків.За словами голови Донецької міської організації ВО «Свобода» Артура Шевцова, Дмитро з березня 2013 року був керівником Донецької обласної пресслужби партії «Свобода» та займався розбудовою пресслужби на обласному рівні.«Хоча Дмитро зарахований до списку Небесної Сотні, але по факту він є першою жертвою війни на Донбасі, — говорить Артур Шевцов. — Цю жертву Україна понесла 13 березня 2014 року».13 березня 2014 року для багатьох жителів Донецька стало переломним днем. Через місяць в Україні оголосять про початок проведення антитерористичної операції. А тоді проукраїнський мітинг в центрі шахтарської столиці перетворився на криваве побоїще мирних демонстрантів.Уже під час мітингу проросійські налаштовані активісти отримували арматуру з машин без номерів, які стояли біля площі.Співробітники міліції не наважувалися цьому перешкоджати. У прихильників єдності України спочатку летіло каміння, яйця та борошно. Пізніше поведінка сепаратистів стала агресивнішою.Коли мітинг закінчився, співробітники міліції дозволили прорвати кільце оточення відразу з декількох сторін, і два десятки молодих людей, які виступали в ролі охорони українського мітингу, виявилися в оточенні розлюченого натовпу.Дмитро Чернявський був серед тих, хто захищав мітингувальників. Беззбройний хлопець, який перебував під «захистом» місцевої міліції, був поранений ножем. Він помер в кареті «швидкої» допомоги.Артур Щевцов згадує, що Дмитро мав бронежилет, але у той день він віддав його побратиму, якій також приймав участь в охороні мітингу.У рідному Бахмуті на честь українського патріота перейменували одну з міських вулиць. Ім'я Дмитра Чернявького також носить одна зі шкіл. Також меморіальну дошку на честь загиблого Героя України розмістили на фасаді економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, де навчався хлопець.