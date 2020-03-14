Сам СРСР і визнав незалежність України 26 грудня 1991 року, коли констатував самоліквідацію, а Латвії, Литви і Естонії 6 вересня 1991 року.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 14 бер, 2020 22:07
Re: Політичні дискусії
Сам СРСР і визнав незалежність України 26 грудня 1991 року, коли констатував самоліквідацію, а Латвії, Литви і Естонії 6 вересня 1991 року.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 14 бер, 2020 22:08
Ты с Гепой остановишь его у Холодной Горы,я верю в тебя!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 14 бер, 2020 22:13
Це малоймовірно, м'яко кажучи. Це рівнозначно втрати державності самої РФ. Король то голий... Відповідь: ніколи. Бо вкакається.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Суб 14 бер, 2020 23:02
и как это оправдывает многочисленные нарушения при выходе из состава СССР?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Суб 14 бер, 2020 23:30
СРСР не існує вже 29 років.
Навіщо небіжчика обговорювати?
Є цікавіші теми.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 15 бер, 2020 03:04
Пам'ятаймо!
Шість років тому в Донецьку після мирного мітингу за єдину країну на площі Леніна в Донецьку пролилася перша кров українських патріотів. Був убитий 22-річний Дмитро Чернявський, якому посмертно присвоєно звання Героя України.
Також Дмитра Чернявського зарахували до Героїв Небесної Сотні.
Чернявський став першим жителем Донбасу, який загинув від рук проросійських бойовиків.
За словами голови Донецької міської організації ВО «Свобода» Артура Шевцова, Дмитро з березня 2013 року був керівником Донецької обласної пресслужби партії «Свобода» та займався розбудовою пресслужби на обласному рівні.
«Хоча Дмитро зарахований до списку Небесної Сотні, але по факту він є першою жертвою війни на Донбасі, — говорить Артур Шевцов. — Цю жертву Україна понесла 13 березня 2014 року».
13 березня 2014 року для багатьох жителів Донецька стало переломним днем. Через місяць в Україні оголосять про початок проведення антитерористичної операції. А тоді проукраїнський мітинг в центрі шахтарської столиці перетворився на криваве побоїще мирних демонстрантів.
Уже під час мітингу проросійські налаштовані активісти отримували арматуру з машин без номерів, які стояли біля площі.
Співробітники міліції не наважувалися цьому перешкоджати. У прихильників єдності України спочатку летіло каміння, яйця та борошно. Пізніше поведінка сепаратистів стала агресивнішою.
Коли мітинг закінчився, співробітники міліції дозволили прорвати кільце оточення відразу з декількох сторін, і два десятки молодих людей, які виступали в ролі охорони українського мітингу, виявилися в оточенні розлюченого натовпу.
Дмитро Чернявський був серед тих, хто захищав мітингувальників. Беззбройний хлопець, який перебував під «захистом» місцевої міліції, був поранений ножем. Він помер в кареті «швидкої» допомоги.
Артур Щевцов згадує, що Дмитро мав бронежилет, але у той день він віддав його побратиму, якій також приймав участь в охороні мітингу.
У рідному Бахмуті на честь українського патріота перейменували одну з міських вулиць. Ім'я Дмитра Чернявького також носить одна зі шкіл. Також меморіальну дошку на честь загиблого Героя України розмістили на фасаді економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, де навчався хлопець.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 15 бер, 2020 07:24
Это всё равно, что называть во Львове улицу именем коммуниста из Донецка, погибшего от рук бандеровцев.
Такое нагибалово вряд-ли способствует единению нации. И "перевоспитать" мало-мальски значимую часть населения так и не удалось, в подконтрольном Донбассе большинство голосует за ОПЗЖ, а райтинг Свободы и ей подобных - в рамках статпогрешности.
Додано: Нед 15 бер, 2020 07:53
Re: Політичні дискусії
Инкогнито прилетел.Заживём!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 15 бер, 2020 10:25
Это было на год раньше, чем объявление сувернитета Украины
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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