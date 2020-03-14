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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5777577857795780 Додано: Нед 15 бер, 2020 10:50 Tegularius написав: Козак-характерник написав: Артур Щевцов згадує, що Дмитро мав бронежилет, але у той день він віддав його побратиму, якій також приймав участь в охороні мітингу.



У рідному Бахмуті на честь українського патріота перейменували одну з міських вулиць. Ім'я Дмитра Чернявького також носить одна зі шкіл. Також меморіальну дошку на честь загиблого Героя України розмістили на фасаді економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, де навчався хлопець. Артур Щевцов згадує, що Дмитро мав бронежилет, але у той день він віддав його побратиму, якій також приймав участь в охороні мітингу.У рідному Бахмуті на честь українського патріота перейменували одну з міських вулиць. Ім'я Дмитра Чернявького також носить одна зі шкіл. Також меморіальну дошку на честь загиблого Героя України розмістили на фасаді економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, де навчався хлопець.

Это всё равно, что называть во Львове улицу именем коммуниста из Донецка, погибшего от рук бандеровцев.

Такое нагибалово вряд-ли способствует единению нации. И "перевоспитать" мало-мальски значимую часть населения так и не удалось, в подконтрольном Донбассе большинство голосует за ОПЗЖ, а райтинг Свободы и ей подобных - в рамках статпогрешности. Это всё равно, что называть во Львове улицу именем коммуниста из Донецка, погибшего от рук бандеровцев.Такое нагибалово вряд-ли способствует единению нации. И "перевоспитать" мало-мальски значимую часть населения так и не удалось, в подконтрольном Донбассе большинство голосует за ОПЗЖ, а райтинг Свободы и ей подобных - в рамках статпогрешности.

То ты не общался с теми кто ощутил на себе все прелести русского мирка.

А за Свободу и я не проголосую, это фейковые патриоты Украины. То ты не общался с теми кто ощутил на себе все прелести русского мирка.А за Свободу и я не проголосую, это фейковые патриоты Украины. unicdima

Заблокований Повідомлень: 44 З нами з: 10.06.19 Подякував: 2 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 11:03 Пам'ятаймо! unicdima написав: А за Свободу и я не проголосую, это фейковые патриоты Украины. А за Свободу и я не проголосую, это фейковые патриоты Украины.

Від початку Революції гідности й досі свободівці перебувають в авангарді боротьби за Україну. Саме тому переживаємо тяжкі втрати. Із грудня 2013-го до березня 2014 року від нас пішли 19 лицарів. Це і юнаки із палкими серцями, і досвідчені чоловіки. Це люди, яких поважають сусіди та вся громада. Це воїни, які вкладали свою душу, свій час для того, аби змінити цей світ. Аби на місці антиукраїнської системи зросла соціяльно і національно справедлива Велика Україна.



Відразу по революції – війна. І знову свободівці вирушили на фронт у перших лавах. Наші хлопці пішли у військкомати вже 2 березня. Близько тисячі свободівців – на фронті. І ця кількість щодня зростає. Упав один – на його місце, аби пімстити, стали двоє.



Із початку військових дій на сході України загинуло 34 наших побратими та 12 померли в наслідок поранень та хвороб, отриманих на фронті московсько-української війни.



Памʼятаємо! Не пробачимо!



Книга пам'яті і фото тут. https://svoboda.org.ua/party/celestial_squad/ Від початку Революції гідности й досі свободівці перебувають в авангарді боротьби за Україну. Саме тому переживаємо тяжкі втрати. Із грудня 2013-го до березня 2014 року від нас пішли 19 лицарів. Це і юнаки із палкими серцями, і досвідчені чоловіки. Це люди, яких поважають сусіди та вся громада. Це воїни, які вкладали свою душу, свій час для того, аби змінити цей світ. Аби на місці антиукраїнської системи зросла соціяльно і національно справедлива Велика Україна.Відразу по революції – війна. І знову свободівці вирушили на фронт у перших лавах. Наші хлопці пішли у військкомати вже 2 березня. Близько тисячі свободівців – на фронті. І ця кількість щодня зростає. Упав один – на його місце, аби пімстити, стали двоє.Із початку військових дій на сході України загинуло 34 наших побратими та 12 померли в наслідок поранень та хвороб, отриманих на фронті московсько-української війни.Памʼятаємо! Не пробачимо!Книга пам'яті і фото тут. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28005 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1904 раз. Подякували: 2085 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 11:12 Тракторист написав: Часть от центра ? А если пополам ? А если 49 процентов ? )))







В разделении тогдашней ЧССР явный сепаратист Словакия, по инициативе которой и произошел раздел. Гавел либерал, сказал не хотите, так идите.

аналогично при разделе СССР Украина выступила в роли явного сепаратиста... Часть от центра ? А если пополам ? А если 49 процентов ? )))В разделении тогдашней ЧССР явный сепаратист Словакия, по инициативе которой и произошел раздел. Гавел либерал, сказал не хотите, так идите.аналогично при разделе СССР Украина выступила в роли явного сепаратиста...



Первая роль явого сепаратиста была у России. Первой вышла Россия , а Украина уж потом Первая роль явого сепаратиста была у России. Первой вышла Россия , а Украина уж потом Renee Повідомлень: 121 З нами з: 22.10.19 Подякував: 35 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 11:15 Козак-характерник написав: unicdima написав: А за Свободу и я не проголосую, это фейковые патриоты Украины. А за Свободу и я не проголосую, это фейковые патриоты Украины.

Від початку Революції гідности й досі свободівці перебувають в авангарді боротьби за Україну. Саме тому переживаємо тяжкі втрати. Із грудня 2013-го до березня 2014 року від нас пішли 19 лицарів. Це і юнаки із палкими серцями, і досвідчені чоловіки. Це люди, яких поважають сусіди та вся громада. Це воїни, які вкладали свою душу, свій час для того, аби змінити цей світ. Аби на місці антиукраїнської системи зросла соціяльно і національно справедлива Велика Україна.



Відразу по революції – війна. І знову свободівці вирушили на фронт у перших лавах. Наші хлопці пішли у військкомати вже 2 березня. Близько тисячі свободівців – на фронті. І ця кількість щодня зростає. Упав один – на його місце, аби пімстити, стали двоє.



Із початку військових дій на сході України загинуло 34 наших побратими та 12 померли в наслідок поранень та хвороб, отриманих на фронті московсько-української війни.



Памʼятаємо! Не пробачимо!



Книга пам'яті і фото тут. https://svoboda.org.ua/party/celestial_squad/ Від початку Революції гідности й досі свободівці перебувають в авангарді боротьби за Україну. Саме тому переживаємо тяжкі втрати. Із грудня 2013-го до березня 2014 року від нас пішли 19 лицарів. Це і юнаки із палкими серцями, і досвідчені чоловіки. Це люди, яких поважають сусіди та вся громада. Це воїни, які вкладали свою душу, свій час для того, аби змінити цей світ. Аби на місці антиукраїнської системи зросла соціяльно і національно справедлива Велика Україна.Відразу по революції – війна. І знову свободівці вирушили на фронт у перших лавах. Наші хлопці пішли у військкомати вже 2 березня. Близько тисячі свободівців – на фронті. І ця кількість щодня зростає. Упав один – на його місце, аби пімстити, стали двоє.Із початку військових дій на сході України загинуло 34 наших побратими та 12 померли в наслідок поранень та хвороб, отриманих на фронті московсько-української війни.Памʼятаємо! Не пробачимо!Книга пам'яті і фото тут.

майже як у комуняцьких пропагандистів промова.

ти в комсомолі в агітвідділі не працював?

Прості свободівці там є патріоти, але я про керівництво, дії Свободи дуже часто відбуваються як по вказівці ФСБ, постійно дискредитують Україну перед всім світом.

не вірю я, що це через дурість чи випадково. майже як у комуняцьких пропагандистів промова.ти в комсомолі в агітвідділі не працював?Прості свободівці там є патріоти, але я про керівництво, дії Свободи дуже часто відбуваються як по вказівці ФСБ, постійно дискредитують Україну перед всім світом.не вірю я, що це через дурість чи випадково. unicdima

Заблокований Повідомлень: 44 З нами з: 10.06.19 Подякував: 2 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 11:54 Tegularius написав: Козак-характерник написав: Артур Щевцов згадує, що Дмитро мав бронежилет, але у той день він віддав його побратиму, якій також приймав участь в охороні мітингу.



У рідному Бахмуті на честь українського патріота перейменували одну з міських вулиць. Ім'я Дмитра Чернявького також носить одна зі шкіл. Також меморіальну дошку на честь загиблого Героя України розмістили на фасаді економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, де навчався хлопець. Артур Щевцов згадує, що Дмитро мав бронежилет, але у той день він віддав його побратиму, якій також приймав участь в охороні мітингу.У рідному Бахмуті на честь українського патріота перейменували одну з міських вулиць. Ім'я Дмитра Чернявького також носить одна зі шкіл. Також меморіальну дошку на честь загиблого Героя України розмістили на фасаді економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, де навчався хлопець.

Это всё равно, что называть во Львове улицу именем коммуниста из Донецка, погибшего от рук бандеровцев.

Такое нагибалово вряд-ли способствует единению нации. И "перевоспитать" мало-мальски значимую часть населения так и не удалось, в подконтрольном Донбассе большинство голосует за ОПЗЖ, а райтинг Свободы и ей подобных - в рамках статпогрешности. Это всё равно, что называть во Львове улицу именем коммуниста из Донецка, погибшего от рук бандеровцев.Такое нагибалово вряд-ли способствует единению нации. И "перевоспитать" мало-мальски значимую часть населения так и не удалось, в подконтрольном Донбассе большинство голосует за ОПЗЖ, а райтинг Свободы и ей подобных - в рамках статпогрешности.





Ну була Кузнецова вулиця,спокійно змінили і що? Чи ви вважаєте що жителі Львова так само зомбовані як жителі Донбаса чи Харкова?

Просто не знають своєї історії,замість неї повторяють мантру про дєда. Історія винищена,тому треба її відновити не історією нової раші,а історією України. Ну була Кузнецова вулиця,спокійно змінили і що? Чи ви вважаєте що жителі Львова так само зомбовані як жителі Донбаса чи Харкова?Просто не знають своєї історії,замість неї повторяють мантру про дєда. Історія винищена,тому треба її відновити не історією нової раші,а історією України. Ethereum Повідомлень: 1095 З нами з: 11.02.18 Подякував: 7 раз. Подякували: 71 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 12:10 Renee написав: Первая роль явного сепаратиста была у России. Первой вышла Россия , а Украина уж потом Первая роль явного сепаратиста была у России. Первой вышла Россия , а Украина уж потом



Тут явные сепаратисты по отношению к государству СССР были прибалты.

Но после их фактического выхода СССР еще стоял, пока действительно сепаратистские настроения не полились в России, дескать у нас природные запасы, мы кормим окраины, на фиг нужно. Если бы не позиции РФ, то СССР теоретически мог продержаться еще.



А после Беловежской пущи среднеазиатские республики еще чесали затылок, на фига вы там все развалили, нам так неплохо было ))) Тут явные сепаратисты по отношению к государству СССР были прибалты.Но после их фактического выхода СССР еще стоял, пока действительно сепаратистские настроения не полились в России, дескать у нас природные запасы, мы кормим окраины, на фиг нужно. Если бы не позиции РФ, то СССР теоретически мог продержаться еще.А после Беловежской пущи среднеазиатские республики еще чесали затылок, на фига вы там все развалили, нам так неплохо было ))) Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15769 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4019 раз. Подякували: 6244 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5777577857795780 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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