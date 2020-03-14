Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Козак-характерник написав:Артур Щевцов згадує, що Дмитро мав бронежилет, але у той день він віддав його побратиму, якій також приймав участь в охороні мітингу.
У рідному Бахмуті на честь українського патріота перейменували одну з міських вулиць. Ім'я Дмитра Чернявького також носить одна зі шкіл. Також меморіальну дошку на честь загиблого Героя України розмістили на фасаді економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, де навчався хлопець.
Это всё равно, что называть во Львове улицу именем коммуниста из Донецка, погибшего от рук бандеровцев. Такое нагибалово вряд-ли способствует единению нации. И "перевоспитать" мало-мальски значимую часть населения так и не удалось, в подконтрольном Донбассе большинство голосует за ОПЗЖ, а райтинг Свободы и ей подобных - в рамках статпогрешности.
То ты не общался с теми кто ощутил на себе все прелести русского мирка. А за Свободу и я не проголосую, это фейковые патриоты Украины.
unicdima написав:А за Свободу и я не проголосую, это фейковые патриоты Украины.
Від початку Революції гідности й досі свободівці перебувають в авангарді боротьби за Україну. Саме тому переживаємо тяжкі втрати. Із грудня 2013-го до березня 2014 року від нас пішли 19 лицарів. Це і юнаки із палкими серцями, і досвідчені чоловіки. Це люди, яких поважають сусіди та вся громада. Це воїни, які вкладали свою душу, свій час для того, аби змінити цей світ. Аби на місці антиукраїнської системи зросла соціяльно і національно справедлива Велика Україна.
Відразу по революції – війна. І знову свободівці вирушили на фронт у перших лавах. Наші хлопці пішли у військкомати вже 2 березня. Близько тисячі свободівців – на фронті. І ця кількість щодня зростає. Упав один – на його місце, аби пімстити, стали двоє.
Із початку військових дій на сході України загинуло 34 наших побратими та 12 померли в наслідок поранень та хвороб, отриманих на фронті московсько-української війни.
Тракторист написав:Часть от центра ? А если пополам ? А если 49 процентов ? )))
В разделении тогдашней ЧССР явный сепаратист Словакия, по инициативе которой и произошел раздел. Гавел либерал, сказал не хотите, так идите. аналогично при разделе СССР Украина выступила в роли явного сепаратиста...
Первая роль явого сепаратиста была у России. Первой вышла Россия , а Украина уж потом
unicdima написав:А за Свободу и я не проголосую, это фейковые патриоты Украины.
Від початку Революції гідности й досі свободівці перебувають в авангарді боротьби за Україну. Саме тому переживаємо тяжкі втрати. Із грудня 2013-го до березня 2014 року від нас пішли 19 лицарів. Це і юнаки із палкими серцями, і досвідчені чоловіки. Це люди, яких поважають сусіди та вся громада. Це воїни, які вкладали свою душу, свій час для того, аби змінити цей світ. Аби на місці антиукраїнської системи зросла соціяльно і національно справедлива Велика Україна.
Відразу по революції – війна. І знову свободівці вирушили на фронт у перших лавах. Наші хлопці пішли у військкомати вже 2 березня. Близько тисячі свободівців – на фронті. І ця кількість щодня зростає. Упав один – на його місце, аби пімстити, стали двоє.
Із початку військових дій на сході України загинуло 34 наших побратими та 12 померли в наслідок поранень та хвороб, отриманих на фронті московсько-української війни.
майже як у комуняцьких пропагандистів промова. ти в комсомолі в агітвідділі не працював? Прості свободівці там є патріоти, але я про керівництво, дії Свободи дуже часто відбуваються як по вказівці ФСБ, постійно дискредитують Україну перед всім світом. не вірю я, що це через дурість чи випадково.
Козак-характерник написав:Артур Щевцов згадує, що Дмитро мав бронежилет, але у той день він віддав його побратиму, якій також приймав участь в охороні мітингу.
У рідному Бахмуті на честь українського патріота перейменували одну з міських вулиць. Ім'я Дмитра Чернявького також носить одна зі шкіл. Також меморіальну дошку на честь загиблого Героя України розмістили на фасаді економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, де навчався хлопець.
Это всё равно, что называть во Львове улицу именем коммуниста из Донецка, погибшего от рук бандеровцев. Такое нагибалово вряд-ли способствует единению нации. И "перевоспитать" мало-мальски значимую часть населения так и не удалось, в подконтрольном Донбассе большинство голосует за ОПЗЖ, а райтинг Свободы и ей подобных - в рамках статпогрешности.
Ну була Кузнецова вулиця,спокійно змінили і що? Чи ви вважаєте що жителі Львова так само зомбовані як жителі Донбаса чи Харкова? Просто не знають своєї історії,замість неї повторяють мантру про дєда. Історія винищена,тому треба її відновити не історією нової раші,а історією України.
Renee написав:Первая роль явного сепаратиста была у России. Первой вышла Россия , а Украина уж потом
Тут явные сепаратисты по отношению к государству СССР были прибалты. Но после их фактического выхода СССР еще стоял, пока действительно сепаратистские настроения не полились в России, дескать у нас природные запасы, мы кормим окраины, на фиг нужно. Если бы не позиции РФ, то СССР теоретически мог продержаться еще.
А после Беловежской пущи среднеазиатские республики еще чесали затылок, на фига вы там все развалили, нам так неплохо было )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.