RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5777577857795780>
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 10:25

  Тракторист написав:
  lapay написав:
  Тракторист написав:в СССР законом был определён порякок выхода союзных республик из состава СССР и Украина выходила из состава СССР с многочисленными нарушениями.

Сам СРСР і визнав незалежність України 26 грудня 1991 року, коли констатував самоліквідацію, а Латвії, Литви і Естонії 6 вересня 1991 року. https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%94%D ... 142-%D0%9D

и как это оправдывает многочисленные нарушения при выходе из состава СССР?

Декларация о государственном суверенитете РСФСР
принята в ходе тяжёлой политической борьбы Первым Съездом народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 года

Принятие декларации стало ключевым событием в процессе распада СССР, положив начало фактическому двоевластию в стране и «войне законов».

Это было на год раньше, чем объявление сувернитета Украины
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4089
З нами з: 31.08.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 859 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 10:50

  Tegularius написав:
  Козак-характерник написав:Артур Щевцов згадує, що Дмитро мав бронежилет, але у той день він віддав його побратиму, якій також приймав участь в охороні мітингу.

У рідному Бахмуті на честь українського патріота перейменували одну з міських вулиць. Ім'я Дмитра Чернявького також носить одна зі шкіл. Також меморіальну дошку на честь загиблого Героя України розмістили на фасаді економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, де навчався хлопець.

Это всё равно, что называть во Львове улицу именем коммуниста из Донецка, погибшего от рук бандеровцев.
Такое нагибалово вряд-ли способствует единению нации. И "перевоспитать" мало-мальски значимую часть населения так и не удалось, в подконтрольном Донбассе большинство голосует за ОПЗЖ, а райтинг Свободы и ей подобных - в рамках статпогрешности.

То ты не общался с теми кто ощутил на себе все прелести русского мирка.
А за Свободу и я не проголосую, это фейковые патриоты Украины.
unicdima
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 44
З нами з: 10.06.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 11:03

Пам'ятаймо!

  unicdima написав:А за Свободу и я не проголосую, это фейковые патриоты Украины.

Від початку Революції гідности й досі свободівці перебувають в авангарді боротьби за Україну. Саме тому переживаємо тяжкі втрати. Із грудня 2013-го до березня 2014 року від нас пішли 19 лицарів. Це і юнаки із палкими серцями, і досвідчені чоловіки. Це люди, яких поважають сусіди та вся громада. Це воїни, які вкладали свою душу, свій час для того, аби змінити цей світ. Аби на місці антиукраїнської системи зросла соціяльно і національно справедлива Велика Україна.

Відразу по революції – війна. І знову свободівці вирушили на фронт у перших лавах. Наші хлопці пішли у військкомати вже 2 березня. Близько тисячі свободівців – на фронті. І ця кількість щодня зростає. Упав один – на його місце, аби пімстити, стали двоє.

Із початку військових дій на сході України загинуло 34 наших побратими та 12 померли в наслідок поранень та хвороб, отриманих на фронті московсько-української війни.

Памʼятаємо! Не пробачимо!

Книга пам'яті і фото тут. https://svoboda.org.ua/party/celestial_squad/
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28005
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1904 раз.
Подякували: 2085 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 11:12

  Тракторист написав:Часть от центра ? А если пополам ? А если 49 процентов ? )))



В разделении тогдашней ЧССР явный сепаратист Словакия, по инициативе которой и произошел раздел. Гавел либерал, сказал не хотите, так идите.
аналогично при разделе СССР Украина выступила в роли явного сепаратиста... ;)


Первая роль явого сепаратиста была у России. Первой вышла Россия , а Украина уж потом :)
Renee
 
Повідомлень: 121
З нами з: 22.10.19
Подякував: 35 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 11:15

  Козак-характерник написав:
  unicdima написав:А за Свободу и я не проголосую, это фейковые патриоты Украины.

Від початку Революції гідности й досі свободівці перебувають в авангарді боротьби за Україну. Саме тому переживаємо тяжкі втрати. Із грудня 2013-го до березня 2014 року від нас пішли 19 лицарів. Це і юнаки із палкими серцями, і досвідчені чоловіки. Це люди, яких поважають сусіди та вся громада. Це воїни, які вкладали свою душу, свій час для того, аби змінити цей світ. Аби на місці антиукраїнської системи зросла соціяльно і національно справедлива Велика Україна.

Відразу по революції – війна. І знову свободівці вирушили на фронт у перших лавах. Наші хлопці пішли у військкомати вже 2 березня. Близько тисячі свободівців – на фронті. І ця кількість щодня зростає. Упав один – на його місце, аби пімстити, стали двоє.

Із початку військових дій на сході України загинуло 34 наших побратими та 12 померли в наслідок поранень та хвороб, отриманих на фронті московсько-української війни.

Памʼятаємо! Не пробачимо!

Книга пам'яті і фото тут. https://svoboda.org.ua/party/celestial_squad/

майже як у комуняцьких пропагандистів промова.
ти в комсомолі в агітвідділі не працював?
Прості свободівці там є патріоти, але я про керівництво, дії Свободи дуже часто відбуваються як по вказівці ФСБ, постійно дискредитують Україну перед всім світом.
не вірю я, що це через дурість чи випадково.
unicdima
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 44
З нами з: 10.06.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 11:54

  Tegularius написав:
  Козак-характерник написав:Артур Щевцов згадує, що Дмитро мав бронежилет, але у той день він віддав його побратиму, якій також приймав участь в охороні мітингу.

У рідному Бахмуті на честь українського патріота перейменували одну з міських вулиць. Ім'я Дмитра Чернявького також носить одна зі шкіл. Також меморіальну дошку на честь загиблого Героя України розмістили на фасаді економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, де навчався хлопець.

Это всё равно, что называть во Львове улицу именем коммуниста из Донецка, погибшего от рук бандеровцев.
Такое нагибалово вряд-ли способствует единению нации. И "перевоспитать" мало-мальски значимую часть населения так и не удалось, в подконтрольном Донбассе большинство голосует за ОПЗЖ, а райтинг Свободы и ей подобных - в рамках статпогрешности.



Ну була Кузнецова вулиця,спокійно змінили і що? Чи ви вважаєте що жителі Львова так само зомбовані як жителі Донбаса чи Харкова?
Просто не знають своєї історії,замість неї повторяють мантру про дєда. Історія винищена,тому треба її відновити не історією нової раші,а історією України.
Ethereum
 
Повідомлень: 1095
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:10

  Renee написав:Первая роль явного сепаратиста была у России. Первой вышла Россия , а Украина уж потом


Тут явные сепаратисты по отношению к государству СССР были прибалты.
Но после их фактического выхода СССР еще стоял, пока действительно сепаратистские настроения не полились в России, дескать у нас природные запасы, мы кормим окраины, на фиг нужно. Если бы не позиции РФ, то СССР теоретически мог продержаться еще.

А после Беловежской пущи среднеазиатские республики еще чесали затылок, на фига вы там все развалили, нам так неплохо было )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15773
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4021 раз.
Подякували: 6244 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:31

Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1054
З нами з: 08.09.09
Подякував: 10 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:53

https://www.youtube.com/watch?v=refMd2XOSmo
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3035
З нами з: 29.05.18
Подякував: 88 раз.
Подякували: 577 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:57

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Тут явные сепаратисты по отношению к государству СССР были прибалты.
Но после их фактического выхода СССР еще стоял, пока действительно сепаратистские настроения не полились в России, дескать у нас природные запасы, мы кормим окраины, на фиг нужно. Если бы не позиции РФ, то СССР теоретически мог продержаться еще.

А после Беловежской пущи среднеазиатские республики еще чесали затылок, на фига вы там все развалили, нам так неплохо было )))

А що тут дивного? Як об'єднались в Союз, так і роз'єднались. Тоді силою об'єднували, потім, через силу, роз'єднувались, коли вже сила геть ослабла. Кругообіг.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10218
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1121 раз.
Подякували: 1235 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5777577857795780>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.