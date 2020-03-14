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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 15 бер, 2020 13:13
shapo написав:
https://www.youtube.com/watch?v=refMd2XOSmo
Не роби того-що не хочеш щоб робили з тобою...
Для особливо обмежених - не давай ссилки на того хто використовує до своїх опонентів..вонючка ,підгавкує...і так далі
Адже цим ти провокуєш такі самі звернення до самого себе..ловиНе встигла наша вонючка відсидіти бан,як відразу радісно підтявкуючи скидає посилання на такого собі хамла шарія....
То як - приємно про себе таке читати?
При чому , зверни увагу(перед тим як образишся чи зберешся давати відповідь) я не використав жодного нового слова крім тих,які використав за перших 30 секунд той .кого ти пропонуєш переглядати.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 15 бер, 2020 13:43
budivelnik написав: shapo написав:
https://www.youtube.com/watch?v=refMd2XOSmo
Не роби того-що не хочеш щоб робили з тобою...
Для особливо обмежених - не давай ссилки на того хто використовує до своїх опонентів..вонючка ,підгавкує...і так далі
Адже цим ти провокуєш такі самі звернення до самого себе..ловиНе встигла наша вонючка відсидіти бан,як відразу радісно підтявкуючи скидає посилання на такого собі хамла шарія....
То як - приємно про себе таке читати?
При чому , зверни увагу(перед тим як образишся чи зберешся давати відповідь) я не використав жодного нового слова крім тих,які використав за перших 30 секунд той .кого ти пропонуєш переглядати.
Я это запостил не для тебя, убожество, а для тех у кого ещё остались мозги
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Нед 15 бер, 2020 13:48
shapo написав:
Я это запостил не для тебя, убожество, а для тех у кого ещё остались мозги
Не треба проектувати свої знання з спілкування поза межами України - на українців..
Це може в Москві-Казахстані чи Ізраїлі - розумним вважається той,хто за перші тридцять секунд максимум лайна на опонента вильє...
В Україні - розумний це той, хто без лайна дурню пояснить що він дурень.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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