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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5777577857795780 Додано: Нед 15 бер, 2020 13:13 shapo написав: https://www.youtube.com/watch?v=refMd2XOSmo https://www.youtube.com/watch?v=refMd2XOSmo Не роби того-що не хочеш щоб робили з тобою...

Для особливо обмежених - не давай ссилки на того хто використовує до своїх опонентів..вонючка ,підгавкує...і так далі

Адже цим ти провокуєш такі самі звернення до самого себе..лови

Не встигла наша вонючка відсидіти бан,як відразу радісно підтявкуючи скидає посилання на такого собі хамла шарія....



То як - приємно про себе таке читати?

При чому , зверни увагу(перед тим як образишся чи зберешся давати відповідь) я не використав жодного нового слова крім тих,які використав за перших 30 секунд той .кого ти пропонуєш переглядати. Не роби того-що не хочеш щоб робили з тобою...Для особливо обмежених - не давай ссилки на того хто використовує до своїх опонентів..вонючка ,підгавкує...і так даліАдже цим ти провокуєш такі самі звернення до самого себе..ловиТо як - приємно про себе таке читати?При чому , зверни увагу(перед тим як образишся чи зберешся давати відповідь) я не використав жодного нового слова крім тих,які використав за перших 30 секунд той .кого ти пропонуєш переглядати. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22318 З нами з: 15.01.09 Подякував: 164 раз. Подякували: 2273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 13:43 budivelnik написав: shapo написав: https://www.youtube.com/watch?v=refMd2XOSmo https://www.youtube.com/watch?v=refMd2XOSmo Не роби того-що не хочеш щоб робили з тобою...

Для особливо обмежених - не давай ссилки на того хто використовує до своїх опонентів..вонючка ,підгавкує...і так далі

Адже цим ти провокуєш такі самі звернення до самого себе..лови

Не встигла наша вонючка відсидіти бан,як відразу радісно підтявкуючи скидає посилання на такого собі хамла шарія....



То як - приємно про себе таке читати?

При чому , зверни увагу(перед тим як образишся чи зберешся давати відповідь) я не використав жодного нового слова крім тих,які використав за перших 30 секунд той .кого ти пропонуєш переглядати. Не роби того-що не хочеш щоб робили з тобою...Для особливо обмежених - не давай ссилки на того хто використовує до своїх опонентів..вонючка ,підгавкує...і так даліАдже цим ти провокуєш такі самі звернення до самого себе..ловиТо як - приємно про себе таке читати?При чому , зверни увагу(перед тим як образишся чи зберешся давати відповідь) я не використав жодного нового слова крім тих,які використав за перших 30 секунд той .кого ти пропонуєш переглядати.

Я это запостил не для тебя, убожество, а для тех у кого ещё остались мозги Я это запостил не для тебя, убожество, а для тех у кого ещё остались мозги Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3035 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 577 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 13:48 shapo написав: Я это запостил не для тебя, убожество, а для тех у кого ещё остались мозги Я это запостил не для тебя, убожество, а для тех у кого ещё остались мозги Не треба проектувати свої знання з спілкування поза межами України - на українців..

Це може в Москві-Казахстані чи Ізраїлі - розумним вважається той,хто за перші тридцять секунд максимум лайна на опонента вильє...

В Україні - розумний це той, хто без лайна дурню пояснить що він дурень. Не треба проектувати свої знання з спілкування поза межами України - на українців..Це може в Москві-Казахстані чи Ізраїлі - розумним вважається той,хто за перші тридцять секунд максимум лайна на опонента вильє...В Україні - розумний це той, хто без лайна дурню пояснить що він дурень. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22318 З нами з: 15.01.09 Подякував: 164 раз. Подякували: 2273 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5777577857795780 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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