Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Не роби того-що не хочеш щоб робили з тобою... Для особливо обмежених - не давай ссилки на того хто використовує до своїх опонентів..вонючка ,підгавкує...і так далі Адже цим ти провокуєш такі самі звернення до самого себе..лови Не встигла наша вонючка відсидіти бан,як відразу радісно підтявкуючи скидає посилання на такого собі хамла шарія....
То як - приємно про себе таке читати? При чому , зверни увагу(перед тим як образишся чи зберешся давати відповідь) я не використав жодного нового слова крім тих,які використав за перших 30 секунд той .кого ти пропонуєш переглядати.
Не роби того-що не хочеш щоб робили з тобою... Для особливо обмежених - не давай ссилки на того хто використовує до своїх опонентів..вонючка ,підгавкує...і так далі Адже цим ти провокуєш такі самі звернення до самого себе..лови Не встигла наша вонючка відсидіти бан,як відразу радісно підтявкуючи скидає посилання на такого собі хамла шарія....
То як - приємно про себе таке читати? При чому , зверни увагу(перед тим як образишся чи зберешся давати відповідь) я не використав жодного нового слова крім тих,які використав за перших 30 секунд той .кого ти пропонуєш переглядати.
Я это запостил не для тебя, убожество, а для тех у кого ещё остались мозги
shapo написав:Я это запостил не для тебя, убожество, а для тех у кого ещё остались мозги
Не треба проектувати свої знання з спілкування поза межами України - на українців.. Це може в Москві-Казахстані чи Ізраїлі - розумним вважається той,хто за перші тридцять секунд максимум лайна на опонента вильє... В Україні - розумний це той, хто без лайна дурню пояснить що він дурень. Так що тобі до розуму - ще далі , ніж тобі до єврея.
Козак-характерник написав:Артур Щевцов згадує, що Дмитро мав бронежилет, але у той день він віддав його побратиму, якій також приймав участь в охороні мітингу.
У рідному Бахмуті на честь українського патріота перейменували одну з міських вулиць. Ім'я Дмитра Чернявького також носить одна зі шкіл. Також меморіальну дошку на честь загиблого Героя України розмістили на фасаді економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, де навчався хлопець.
Это всё равно, что называть во Львове улицу именем коммуниста из Донецка, погибшего от рук бандеровцев. Такое нагибалово вряд-ли способствует единению нации. И "перевоспитать" мало-мальски значимую часть населения так и не удалось, в подконтрольном Донбассе большинство голосует за ОПЗЖ, а райтинг Свободы и ей подобных - в рамках статпогрешности.
Да сама фраза "у рідному Бахмуті" - это танец на костях!
С 1924-го по 2016-й город назывался Артемовск, поэтому для парня, появившегося на свет в 1992-м и трагически погибшего в 2014-м родным городом никак не мог быть Бахмут, получивший это название спустя 2 года после его смерти в рамках декоммунизации. Его родным городом был Артемовск. Цинизму разжигателей нет предела - они даже покойных готовы использовать в своей пропаганде...
shapo написав:Я это запостил не для тебя, убожество, а для тех у кого ещё остались мозги
Не треба проектувати свої знання з спілкування поза межами України - на українців.. Це може в Москві-Казахстані чи Ізраїлі - розумним вважається той,хто за перші тридцять секунд максимум лайна на опонента вильє... В Україні - розумний це той, хто без лайна дурню пояснить що він дурень. Так що тобі до розуму - ще далі , ніж тобі до єврея.
1) Не дерьму которое прошлый раз вылило грязь на мою мать, но при этом оказалось не забаненным благодаря так называемым модераторам даже на минуту, рассуждать о чужом дерьме 2) Шарий - лидер партии набравшей больше чем все нацистские партии вместе взятые - сволота, правый и пр. сектора 3) Ты туп и однообразен и способен только на примитивное жонглирование цифрами которые достаешь с потолка. Когда же тебя ловят и тыкают в эту ложь мордой, то переходишь к привычному оскорблению оппонента. Поэтому я присоединяюсь к тому большинству которое давно поставило тебя в игнор. Можешь тут дальше нести свою обычную ахинею о евреях, Израиле,демографии и расцвете украинцев и пр. - ответа больше не будет
shapo написав:Можешь тут дальше нести свою обычную ахинею
Я буду 1 Україна в порівнянні з росією за 1,5 року втримала свою валюту Україна -липень 2017-26 , березень 2020-26 Росія - липень 2017-54 , березень 2020-74 2 Українці досить креативно впливають на владу... Влада прийшла до влади з допомогою картинки Українці по питанням які їх не влаштовують-створюють живі картинки в яких приймає участь мінімум(якихось пару тисяч) і влада ,перелякана-свої недосконалі рішення-змушена модернізувати... При цьому я чудово розумію Зеленського Якщо добробати зібрали 5000 прихильників,а зеленофіли 0 прихильників-значить рішення в Україні повинні влаштовувати Добробати а не зеленофілів... 3 Мені по барабану скільки там набрав шарій...Ба більше, коли я бачу його манеру спілкування-мене радує ,що за нього голосувало всього 1,5%...-це говорить про те , що українців коробить манера спілкування в якій лайно льється з перших хвилин... 4 Коли мій опонент ховається від мене в ракушку-мене це влаштовує.Я отримую перевагу Я бачу що пише він - він не може опротестувати те що пишу я
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 15 бер, 2020 14:29, всього редагувалось 1 раз.
Я о реальности проведенных парламентских выборах в Украине в 2019г, а не дутых рейтингах неизвестно как полученных. Вот местные выборы если состоятся и дадут настоящий результат, а такими "рейтингами" можно только подтереться.