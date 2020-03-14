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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5778577957805781
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 15:11

  lapay написав:
  shapo написав:Вот местные выборы если состоятся и дадут настоящий результат, а такими "рейтингами" можно только подтереться.

На місцевих він хіба що в Нідерландах може щось набрати, де никається від судів.


Пока там платят по решениям голландских судов ему те кто его оклеветал по просьбе "товарищей" с Украины.
А кто и что наберет на местных выборах в Украине ,если они вообще состоятся, узнаем когда они состоятся без продажных или неграмотных (неизвестно что хуже) социологов лажающихся на всех выборах в мире.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 15:14

Кстати прямо по теме ветке.
Сегодня на фоне карантинов и катаклизмов проходят довыборы в Раду по 179-ому округу в Харьковской области.
Наблюдаем за результатами, чем ни достовернейшей соцопрос.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 15:16

  freeze написав:Кстати прямо по теме ветке.
Сегодня на фоне карантинов и катаклизмов проходят довыборы в Раду по 179-ому округу в Харьковской области.
Наблюдаем за результатами, чем ни достовернейшей соцопрос.


А где по ним прогнозы социологов?
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shapo
 
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