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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 15 бер, 2020 15:11
lapay написав: shapo написав:
Вот местные выборы если состоятся и дадут настоящий результат, а такими "рейтингами" можно только подтереться.
На місцевих він хіба що в Нідерландах може щось набрати, де никається від судів.
Пока там платят по решениям голландских судов ему те кто его оклеветал по просьбе "товарищей" с Украины.
А кто и что наберет на местных выборах в Украине ,если они вообще состоятся, узнаем когда они состоятся без продажных или неграмотных (неизвестно что хуже) социологов лажающихся на всех выборах в мире.
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Додано: Нед 15 бер, 2020 15:14
Кстати прямо по теме ветке.
Сегодня на фоне карантинов и катаклизмов проходят довыборы в Раду по 179-ому округу в Харьковской области.
Наблюдаем за результатами, чем ни достовернейшей соцопрос.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 15 бер, 2020 15:16
freeze написав:
Кстати прямо по теме ветке.
Сегодня на фоне карантинов и катаклизмов проходят довыборы в Раду по 179-ому округу в Харьковской области.
Наблюдаем за результатами, чем ни достовернейшей соцопрос.
А где по ним прогнозы социологов?
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