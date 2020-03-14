Додано: Нед 15 бер, 2020 15:14

Кстати прямо по теме ветке.

Сегодня на фоне карантинов и катаклизмов проходят довыборы в Раду по 179-ому округу в Харьковской области.

Наблюдаем за результатами, чем ни достовернейшей соцопрос.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.