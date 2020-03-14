Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Вот местные выборы если состоятся и дадут настоящий результат, а такими "рейтингами" можно только подтереться.
На місцевих він хіба що в Нідерландах може щось набрати, де никається від судів.
Пока там платят по решениям голландских судов ему те кто его оклеветал по просьбе "товарищей" с Украины. А кто и что наберет на местных выборах в Украине ,если они вообще состоятся, узнаем когда они состоятся без продажных или неграмотных (неизвестно что хуже) социологов лажающихся на всех выборах в мире.
freeze написав:Кстати прямо по теме ветке. Сегодня на фоне карантинов и катаклизмов проходят довыборы в Раду по 179-ому округу в Харьковской области. Наблюдаем за результатами, чем ни достовернейшей соцопрос.