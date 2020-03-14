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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5778577957805781
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 15:11

  lapay написав:
  shapo написав:Вот местные выборы если состоятся и дадут настоящий результат, а такими "рейтингами" можно только подтереться.

На місцевих він хіба що в Нідерландах може щось набрати, де никається від судів.


Пока там платят по решениям голландских судов ему те кто его оклеветал по просьбе "товарищей" с Украины.
А кто и что наберет на местных выборах в Украине ,если они вообще состоятся, узнаем когда они состоятся без продажных или неграмотных (неизвестно что хуже) социологов лажающихся на всех выборах в мире.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 15:14

Кстати прямо по теме ветке.
Сегодня на фоне карантинов и катаклизмов проходят довыборы в Раду по 179-ому округу в Харьковской области.
Наблюдаем за результатами, чем ни достовернейшей соцопрос.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 15:16

  freeze написав:Кстати прямо по теме ветке.
Сегодня на фоне карантинов и катаклизмов проходят довыборы в Раду по 179-ому округу в Харьковской области.
Наблюдаем за результатами, чем ни достовернейшей соцопрос.


А где по ним прогнозы социологов?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 15:32

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:А где по ним прогнозы социологов?
1 А навіщо прогнози,якщо через пару годин будуть перші результати?
поки що
https://www.cvk.gov.ua/novini/ctanom-na-12-godinu-yavka-vibortsiv-na-promizhnih-viborah-narodnogo-deputata-ukraini-v-ovo-179-stanovila-mayzhe-13.html
2 Серед кандидатів я не знайшов кандидата від Шарія...від волині-є :D
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 15:44

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:Серед кандидатів я не знайшов кандидата від Шарія

Які з використаних ..нів кандидати?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 17:53

Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 19:41

З нами Правда! З нами Бог!

Що можна вважати перемогою?

– Мир. Він настане, коли ворог покине нашу землю. Збережеться цілісність України.

Чи можна росіян називати братами після того, що трапилося?

– Так. Вони – слов'янський народ, як і ми. Не треба ворогів, які розпочали цю війну, поєднувати з усім народом. Ми повинні мати добрі стосунки з сусідами. Але ворогів на свою землю не пускати і знищувати. Україна – держава миролюбна. Ніколи не захоплювала чужі землі, але завжди боронила свою Батьківщину. Ми – єдина країна, яка віддала свою ядерну зброю, хоча мала третій за розміром арсенал у світі. Бог бачить нашу правду. А якщо бачить, то захистить. Він завжди на боці добра.

Коли повернемо територію, як повернути людей? На Донбасі і в Криму дуже різні настрої.

– Їх треба перевиховувати. Якщо не люб­лять землю, що їх годує, йдуть неправильною дорогою. Не можна плювати в обличчя благодійнику. Не можна ненавидіти Україну, яка тобі дала притулок. Маю на увазі росіян, які приїхали з РФ і поселилися на наших землях. Прийняла їх Україна? Дала можливість працювати, жити, навчатися? Так. Мають бути вдячні цій землі і народу. Якщо ти невдячний, це – твоя провина.

Перевиховувати – це обов'язок Церкви.

Як бути тим, хто ходить у церкву, яка вчить, що треба відроджувати імперію?

– Вона чинить не по-Божому. Не захищає свій народ і свою землю. Отже, порушує заповідь. Ті священики чи єпископи, які вчать розділенню, – грішать. Господь і їх покарає. А як – знає. Де зло, там Бога нема.

З яким найбільшим злом треба боротися українцям?

– Захищати Україну, щоб наша держава продовжувала існувати. Це – найперше завдання. Друге – побороти корупцію. Це є велика людська несправедливість. З нею треба боротися до кінця. З Божою допомогою поборемо, якщо все суспільство проявлятиме активність. Третє – треба зробити реформи. Найперше потрібні справедливі суди. Апостол Павло сказав: влада недаремно носить меч. Має карати зло і захищати добро. Коли не застосовує меч свій проти зла, то воно росте. Бачимо, як порушують кримінальні справи, а потім випускають. Злочинець думає, що за гроші можна відкупитися. Це є стимулом продовжувати творити зло. Страх покарання зупиняє людину, яка хоче звершити гріх. Доки страху не буде – не буде і ладу в Україні.

А любов виганяє страх. Воїни наші помирають, а не відступають. Яка сила їх рухає? Любов. Те ж стосується волонтерського руху. В Україні є не тільки корупція. Можемо похвалитися і любов'ю.

Люди втомилися від війни, корупції, розчарувалися у владі. Довіра до всіх інституцій падає.

– Довіра до влади і раніше була невисока. Її хто обрав? Народ. Ви ж бачили, кого обирали? Бачили. Довіряли? Довіряли. Не одержали того, що хотіли, але маєте головне – збережено державу. А могло цього й не бути. Армія була слабка. Нинішня влада зробила її боєздатною. Якби не зберегли державу, втратили б свободу і були б рабами. Були б у такому пригніченні, в якому зараз перебуває російський народ. Свободи слова там нема. А у нас – є. Не цінимо того, що маємо.

Що порадите виборцям і тим, хто обиратиметься?

– Керуватися совістю. Перше питання до того, хто хоче мати владу: чого ти рвешся до неї? Щоб собі служити? Влада не для цього існує, а щоб працювати для людей, народу і держави. Зможеш? Тоді йди, жертвуй собою. Якщо ж хочеш використати повноваження для збагачення, не забувай, що є Бог. Покарає за гріхи. Де Янукович? Ішов до влади, щоб збагатитися. Збагатився, а тепер страждає. Краще бути бідним, але правдивим і чесним, ніж багатим злодієм.

Співвітчизники масово виїздять за кордон.

– Це – біда для України. Люди їдуть не тому, що хочуть покинути рідну землю, а тому, що вдома не можуть отримати роботу. Держава має підняти економіку, подолати корупцію. Потурбуватися, аби люди могли достойно заробляти у своїй країні.

Чого найбільше боїтеся?

– Нічого не боюсь. Керує всім Бог. Під його покровом нічого не страшно – ні страждання, ні смерть. Треба боятися лише гріха.

Про що запитали б Бога?

– Попросив би простити гріхи і дарувати вічне життя. Те, що треба людині знати, Бог відкриває. А що не треба – то краще не знати. Бо якби людина знала, що її чекає якесь страждання, то страждала б іще до страждань. Усе прийде у свій час.

Бог навчає прощати. Як навчитися прощати тих, хто вбивав?

– Прощати можна того, хто кається. Хто не кається, тому і Бог не прощає. Для прикладу – два розбійники на хресті. Одного Бог простив, а іншого – ні. Бо перший покаявся, а другий – ні. Так само щодо війни. Хто визнає себе винним і виправиться – їх треба простити. А хто звершив злочин і не кається, прощення не заслуговує.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 19:48

  shapo написав:2) Шарий - лидер партии набравшей больше чем все нацистские партии вместе взятые - сволота, правый и пр. сектора

Ты и твои приятели ЛАД & zRadio не перестаёте клеветать, что в Украине сильны нацизм, антисемитизм и ксенофобия.

И при этом сам же подтверждаешь, что партии националистического, а не нацисткого, толка, не имеют поддержки у избирателей.

Что ты там про ум и мозги говорил ? У тебя их нет. Одна тупая пропаганда. Ты даже из многочисленных банов не делаешь никаких выводов.

И тащишь сюда отъявленного украинофоба Шария.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 19:50

Re: Політичні дискусії

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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